國際特赦組織：緬甸軍在多座村莊埋設地雷致平民傷亡，已構成戰爭罪行

（中央社）「國際特赦組織」今天表示，緬甸軍政府部隊正在他們與反政變戰士交戰的村莊周圍埋設「數量龐大」的地雷，構成戰爭罪行。

自緬甸去年發生政變以來，戰火延燒全國大範圍地區，並燃起與少數民族反叛團體的新衝突，反軍方陣營成立「人民防衛部隊」（People's Defence Force）與軍政府戰鬥。

國際特赦組織（Amnesty International）說，研究人員造訪緬泰邊境的克耶邦（Kayah state）時，訪問地雷倖存者、救治他們的醫療工作人員以及其他參與清除行動的人員。

他們說，有「可靠消息」指出，軍方在至少20座村莊埋設地雷，其中包括在通往稻田的小徑，導致許多平民傷亡。

⚡️The Myanmar military is committing war crimes by laying antipersonnel landmines on a massive scale in and around villages in Kayah (Karenni), our latest investigation out now👇https://t.co/7jXZ9eaWoO — Amnesty International (@amnesty) July 20, 2022

國際特赦組織還說，他們也記錄到軍方在教堂周邊和地面埋設地雷的案例。「士兵曾在居民的庭院、家門口、甚至廁所外設置地雷。」

這個人權團體說，反軍政府組織成員試圖在部分地區清除地雷。但他們「只靠著雙手和基本設備，沒有任何專業訓練」。

國際特赦組織資深危機顧問拉傑（Rawya Rageh）說：「我們從慘痛經歷中得知，平民死傷將隨時間過去而增加，廣泛遍佈的汙染讓人們難以返回家園和農田。」

緬甸並非聯合國禁止使用、儲存或開發殺傷性地雷公約的簽署國。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範