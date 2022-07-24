【專訪】藝術品「拍賣女王」游文玫：從政治幕僚到拍賣官，精準掌控節奏和收藏家們「鬥智」
我們想讓你知道的是
當年那個推動稅法改革、帶起台灣拍賣市場榮景的游文玫，此刻站在藝術市場第一線，依然如當年般洋溢著熱情，談起下半年規劃好的藝術活動，眼睛裡依舊有光。「我非常享受這一切，藝術產業是一份可以讓我做到老的工作。」
文：Stella Tsai
「當他們問我能不能擔任拍賣官時，我沒有猶豫。因為我知道，就是我了。」嚴謹的妝容髮型，淺淡適中的微笑，檯面下的游文玫鋒芒並不銳利，但只要提及跟藝術品有關的細節，眼裡彷彿就要閃出兩道光來。
她是台灣少見的女性拍賣官，更是第一位考取中國拍賣官執照的台灣人。站上拍賣台的那一年她52歲，火力卻不輸25歲；眼神如鷹，引價流暢，還有餘裕細察買家心理，再三創下台灣最高拍價紀錄。
機會上門前 先準備好自己
游文玫的前半生職涯與藝術無關。主修社工的她，和同學一樣懷著改變世界的期待，卻在畢業之際決定不走第一線，而是轉身投入同樣在解決社會問題的另一個領域，先後擔任過立委潘維剛與陳學聖的助理。
2007年，陳學聖受聘出任桃園縣文化局局長，身為機要秘書的游文玫也跟著開始接觸文化事務，開啟了和藝術文創產業結緣的契機。五年後，跟著陳學聖轉戰立法院的游文玫，也開始了對文化法案多了一分關注。
彼時的台灣正逢藝術品交易的沉寂期，初次接觸到這個產業游文玫，卻一眼看出關鍵，「藝術品交易稅率過高，根本沒人想在台灣進行買賣。」她娓娓道來當年狀況，就算買賣雙方都是台灣人，還是會為了規避高稅率而選擇境外交易，不但政府課不到稅，產業發展也跟著如一灘死水。
了解到問題所在之後，游文玫決定為藝術品交易爭取調降稅率。最終在2015年成功爭取將台灣藝術品的拍賣所得稅率從原先的6.75%降至2.7%；也間接促使藝術品拍賣所得於2021年底正式改為分離課稅。
那段期間，游文玫為了推動法案經常和朝野立委、文化藝術產官學界人士建立起密切的互動聯繫。稅率調整後，台灣的藝術品市場果真如預期熱絡了起來，拍賣公司一間間成立，「除了拍賣品要夠好，拍賣官個人特質也是決定整場拍賣會成功與否的重要關鍵之一。」
游文玫不諱言，當年台灣的藝術品拍賣市場正在崛起，但專業拍賣官的養成一時來不及跟上需求，初期多半由拍賣行老闆兼任，幾乎全是男性的天下，有位拍賣公司老闆注意到游文玫的特質相當適合從事這份工作，便積極游說她站上拍賣台。
看見新的風景
在一般人眼中，拍賣官是陌生、又帶點神祕感的工作。事實上，拍賣官的工作不只是起槌和落槌之間賣出一件藝術品而已，還須具備豐富的藝術知識，為拍品報出正確起拍價之外，還要有穩健的台風、清晰的口條、以及敏銳的察言觀色能力，才有辦法精準掌控拍賣會的節奏，和台下出價的收藏家們「鬥智」。
帶著從電影中獲得的啟發，游文玫毫不猶豫地投入了生涯第一場拍賣會的準備工作，「我就覺得，就是我了。」業主事前為她安排了一小時集訓，從了解競價階梯表、三聲報價落槌等基本拍賣規則開始，逐漸深入到拍品的基礎知識，就這樣圓滿完成了拍賣官處女秀。那一年，游文玫52歲，從政治幕僚到藝術品拍賣官，「這是老天為我開啟的另一扇窗，跨過去，就有機會看到新的風景。」
游文玫華麗轉身，在拍賣界屢創佳績，越做越感興趣，還自主前往中國參與官方舉辦的拍賣官訓練，並於2015年考取台灣第一張中國拍賣官證照。
一位家具商友人為表慶祝，特地為她製作了一把黑檀木拍賣槌，外型線條剛硬、毫無一絲圓潤感，游文玫卻對這把充滿陽剛氣息的拍賣槌喜歡得不得了，「我跟他說沒關係，我就是要這個樣子的。」更將之命名為「千金槌」，意味著一槌值千金，就此敲響傳奇。
到目前為止，游文玫已累積主持超過80場拍賣會，拍賣價格屢創新紀錄，張大千、溥心畬和黃君璧三位書畫大師作品在台灣的最高價紀錄，都由她落槌，贏得了「拍賣女王」的稱號。
一眼瞬間 拍賣官的身體語言術
一場拍賣會基本三小時起跳，游文玫最長曾創下八小時的紀錄，無論生理或心理，都是一大考驗。精明的她歸納出幾個重點，除了要有充足的知識力與事前準備，還要保持頭腦清晰、精明如猴；最重要的是「一定要保持身體健康。」她笑說，拍賣場裡人流來來去去，唯獨拍賣官是完全不能離席的那一位，「一離開場子就冷了，要拉回來就難了。」
而只要一站上拍賣台，游文玫就是全場焦點，台下競價者的目光全鎖定在她身上，若是氣場不足，身為拍賣官的權威性就會受到質疑。游文玫習慣透過手勢和眼神輔助，帶動現場的競價氣氛，事實上，拍賣會就是一場心理戰，「沒有最高價，只有更高價。」
拍賣場上買家來自四面八方，除了現場舉牌，還有電話與網路線上買家，身為拍賣官，游文玫要練就眼觀四面、耳聽八方的功力，注意接收競價者的身體語言，不僅要在最短的時間內分析買家狀態，也要同時注意拍賣公司老闆的表情變化，確認心意。
最重要的是，必須熟記底價、將競價階梯內化成直覺反應，帶動整場的節奏，「所有的氣息都會透過麥克風流傳出去，全場清楚明瞭，就算流拍，我也不能洩漏一絲沮喪。」游文玫笑說，每個拍賣官都有自己的風格，女性的敏感度是優勢，加上過往在職場上培養的敏銳觀察力，形塑出她獨具一格的節奏形象，也是讓她再三創下破紀錄拍價的關鍵。
2020年秋拍，游文玫為溥心畬的《白描觀音》創下3100萬的藝術家最高落槌紀錄；同年更讓郎世寧《照盆孩兒圖》成為台灣首件破億的書畫作品。
隔年台灣疫情正盛，拍賣市場火力全開，除了黃君璧的《維多利亞大瀑布巨幅通景四屏》創下藝術家史上最高落槌價4500萬；年底的春拍更讓齊白石的《英雄君壽圖》以1.12億高價落槌。
藝術是心靈和價值的雙重投資
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
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若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹