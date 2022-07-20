歐洲議會副議長訪台，與蔡英文會面稱：關切中國威脅，只有台灣人可以決定台灣的未來

歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）7月19日到21日期間來台訪問，完成因疫情延宕兩年的行程。繼去（2021）年11月歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」（INGE）特別委員會的官方代表團來台，這次出訪更是象徵著台歐關係的深化。

畢爾昨（19）日先與行政院長蘇貞昌會面，根據《聯合新聞網》報導，蘇提及歐洲議會去年至今已經通過了20件友台決議案，是肯認台灣在印太地區的重要性。

蘇貞昌強調，中國在許多國際場合宣稱，台灣人的健康是由中國照顧，所以台灣不能參加國際衛生組織，但這種說法都是謊言。畢爾表示，台灣與歐盟要進一步深化合作關係，且希望台灣加入所有國際組織，與各國分享防疫經驗。

Photo Credit: 中央社 行政院長蘇貞昌（右）19日下午接見歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）（左），兩人就台灣與歐盟雙邊關係等議題交換意見。

畢爾指出，首次訪台是為了未來進一步的合作奠定基礎。在經貿方面，歐洲經貿辦事處將與歐洲議會持續合作，希望能促成台歐簽署雙邊經貿協定。根據《央廣》的報導，總統蔡英文今（20）日上午接見畢爾的訪問團時也提到，歐盟一直是台灣最大的外資來源，去年台灣對歐洲的投資更是創下新高。

蔡英文表示，歐盟綠色新政（European Green Deal）和數位轉型計畫，和台灣積極發展戰略產業的方向不謀而合，台灣今年初提出的「強化歐洲鏈結計畫」，就是希望能和歐盟建立更堅實的夥伴關係。

蔡英文在會中提到，歐洲議會過去幾年越來越關注台灣議題，台歐是理念相近的夥伴，雙方在各領域不斷加強交流。面對威權主義擴張，蔡英文認為，處於民主防線最前緣的台灣有能力、也願意和各國分享經驗，並期待和民主伙伴打造有韌性的民主陣線。對此，《中央社》報導指出，畢爾在致詞時表示，台灣和歐洲雖地理位置遙遠，但共享價值讓彼此連結在一起。

畢爾特別提到，歐洲議會通過許多友台決議，不只是歐洲議會的信念，也是她個人的理念，她認為全球理念相近的民主陣營，應該正視台灣的訴求。

除此之外，畢爾認為台灣的專業知識在世界上扮演關鍵角色，無論是世界衛生大會的觀察員，或是與歐洲的雙邊貿易投資協定、升級歐洲在台的經貿代表工作，都值得全球支持。

談到中國，畢爾特別聲明：「歐洲對中國逐漸趨向單方面改變現狀的做法表達嚴正關切。」她指出，無論如何，絕對不能發生單方面改變現狀的局面，只有台灣人民可以決定台灣自己的未來，並且呼籲中國停止威脅恫嚇，不要破壞台灣的蓬勃發展。

畢爾今日也參訪立法院，由於立法院長游錫堃出訪歐洲，因此由立法院副院長蔡其昌率立委蔡適應、陳以信等人接見訪問團。根據《中央社》報導，蔡其昌透露，在2020年的一場視訊會議中，他邀請畢爾訪台，如今非常感動畢爾來台訪問。

畢爾受訪時指出，過去只能透過線上會議討論相關議題，很高興能夠和蔡其昌見面。她表示，歐盟與台灣關係已經多有進展，「歐洲議會也持續對歐盟相關機構與各會員國來施壓，加強深化與台灣的關係。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺