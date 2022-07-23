「可丟馬桶」不代表「可分解」，廢棄濕紙巾在泰晤士河推成「島」達兩個網球場大

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；許祖菱 審校

英國獨立報報導，廢棄的濕紙巾在倫敦西邊泰晤士河畔堆出了一座「島」，面積有兩個網球場那麼大，有濕紙巾的地方厚達一公尺。這些濕紙巾主要來自家庭，據泰晤士水務公司（Thames Water）的調查，有四成的人承認曾將濕紙巾沖進馬桶。

濕紙巾大都有塑膠成分，即使標榜「可丟馬桶」，也不代表可分解。英議員已提案禁售含有塑膠成分的濕紙巾。

垃圾島愈長愈大，英議員提案禁用含塑的濕紙巾

英國環保慈善機構Thames21去年發表的雷射影像顯示，泰晤士河流經哈默史密斯（Hammersmith）的附近，出現巨大「油脂塊」（fatberg）。油脂塊由大量的家庭垃圾、油脂和塑膠集結成而成，其中濕紙巾約占90%。

Photo Credit: Thames21 英環保慈善機構Thames21拍攝的影像顯示，濕紙巾與其它廢棄物在泰晤士河堆積成島

巨大濕紙巾堵塞日益嚴重，議員們呼籲民眾不要再將濕紙巾沖進馬桶。工黨議員安德森（Fleur Anderson）去年在下議院提案，呼籲禁止製造並銷售含塑膠成分的濕紙巾。

安德森在新聞稿中指出，英國每年使用110億條濕巾，相當於每人每年需要使用163條濕紙巾。90%的溼紙巾含有某種形式的塑膠成分。這些塑膠會停留很長時間，最後分解成塑膠微粒，被海洋或河流中的生物吃下，進入我們的食物鏈跟用水來源。

今年6月，他在環境食品與鄉村事務部質詢會議中指出，「人們沒有意識到將這些濕紙巾丟進馬桶沖走，它們並不會分解，而是在下水道系統中長時間停留。」

含濕紙巾的油脂塊進入河流，來到泰晤士河畔，「它形成一個島嶼，有兩個網球場那麼大，我去過並站在上面。」安德森說，在只有濕紙巾的地方有1公尺或更深，它已經改變了泰晤士河的流向。

2月份的協商結束後，安德森建議政府「推進」含塑膠成分的濕紙巾禁令。關於擬議中的禁令，環境部長鮑爾（Rebecca Pow）表示，如果非必要，人們不應使用濕紙巾，且濕紙巾不應被「沖進馬桶」。

標榜「可丟馬桶」濕紙巾並非「可分解」 塑膠垃圾仍會長期累積

2月份，一份泰晤士水務公司（Thames Water）的調查顯示，有四成的人承認曾將濕紙巾和其他衛生用品沖進馬桶。

泰晤士水務公司營運經理博伊爾斯（Anna Boyles）說，「我們知道許多忙碌的家庭享受濕紙巾帶來的便利，但濕紙巾大多由塑膠製成，可能需要幾個世紀才能生物降解。這就像把塑膠袋沖進馬桶。」

Photo Credit: Thames21

「有些濕巾標榜『可丟馬桶（flushable）』，那只是表示可以沿著馬桶的U形排水管被沖掉，並不代表會永遠消失。它最終可能會堵塞管道或流入河中。」他解釋。

博伊爾斯表示，「我們正在努力說服製造商正確標示他們的產品，甚至完全不要用塑膠生產濕紙巾。如果您使用的是一般濕紙巾，請將它們扔進垃圾桶而不是馬桶。」泰晤士水務公司也與政府、水資源監管機構（Ofwat）和環境署合作，希望從源頭就阻止這些不可接受的、未經處理的污水和污水垃圾排放。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航