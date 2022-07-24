2022/07/24,
心理

受傷的內在小孩：為什麼說「我們從未真正長大」？

受傷的內在小孩：為什麼說「我們從未真正長大」？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

受傷內在小孩的存在，通常與真正的焦慮議題有關，為了避免它，成長中我們會發展出一套防衛系統，好讓它不被感知，結果感受（情緒）系統被限制了，我們也就無法真正了解自己在想什麼、做什麼，可以看見的永遠只是我們所準備要看的世界。

文：林仁廷心理師

你曾被說過「幼稚」嗎？那即是類似內在小孩的概念。我們從未真正長大，每個人都有自己的內在小孩，例如男性在長大後重拾對玩具／玩耍的熱情，像個大男孩。

「內在小孩的受傷」

「如果一次震驚或絕望強烈不已，它會永久地凍結我們對自己的看法，以及我們對這世界的期待。我們其餘部份成長，我們讓自己從經驗、從所見所聞或別人的經驗中學習；但是，真正受傷的那部份卻維持不變。

每當你期望被了解或滿足時，你會立刻覺得受傷或成為生活的奴隸，你依然感覺到，就像九歲小孩的感覺，當他的需求被斷然拒絕，只好不去期待任何人願意或能夠回應他。」（Basch, 1980／1996）

受傷那部份也是「內在小孩」，是受傷的情緒，是噤聲的孩子，它如同孩子般的無助、失控、無理取鬧，除了像孩子外，找不到其他太具體的描述，因為我們把它關起來太久了。

受傷內在小孩的存在，通常與真正的焦慮議題有關，為了避免它，成長中我們會發展出一套防衛系統，好讓它不被感知，結果感受（情緒）系統被限制了，我們也就無法真正了解自己在想什麼、做什麼，可以看見的永遠只是我們所準備要看的世界。

受傷內在小孩的意義

封閉受傷部份，使得生活多數可以繼續，這是人的生存策略，然而遇見「重要事件與重要關係」時，內在小孩就會掙脫枷鎖從縫隙給予影響，再次遇見挫折時也會潛意識地用「退化」解決問題，讓自己成為無能者或壞小孩，好期待對方對我們施予解救。

然而，當一個人不懂自己要什麼時，另一個人無論如何也滿足不了我們的期待。如同溺水，還是要出聲求救，還是要伸手去抓，他必須接受這個事實，自己仍有潛在能力為自己做些改變。

大多時候，生活的滿意與快樂在於：我們能否成功地處理那些早期需要，並融入成人角色中自己和他人的期待。

內在小孩的幾個問題

1. 小孩的意象

內在小孩只是一個意象，年紀通常在3至12歲之間，當然不是一定如此，不過13歲以上也不會被稱為小孩了，這與身心發展有關，年紀越大的能動性越高，較少無助。

（1）受傷內在小孩的象徵，是情緒能力的發展停滯，當需求被拒絕，甚至被傷害，這部份就會封閉／切除以求自我保護。封閉／切除不會僅封住受傷，而是整體情緒感受皆受影響，包括難以覺察負向的悲傷與憤怒，難以相信有人會給安全、信任、接納、親密、撫慰等等早期發展最需要的情緒經驗。

（2）小孩的情緒發洩：與壓抑相反，不可控制時，小孩對情緒的反應一向是全心投入那個瞬間與情緒，難以回頭。大人通常會逗他們笑，轉移注意，或者擁抱給予安全感幫他們跳脫這些狀態。當我們發現情緒出不來時，也請這樣對自己，不是嚴苛，而是諒解。

（3）與小孩相處的方式：小孩是沒有時間感的，「現在」要得到滿足，「未來」的觀念並不存在，「等待」並確定某人會歸來是要學習的；小孩欠缺對語言的理解，對他的關懷，話語不如擁抱、牽手，身體語言比較能被接受。當我們發現這些現象時，不必阻止或認為不應該，向可信任的人尋求安全感吧，滿足小孩的需要。

2. 對話的可能

受傷的小孩比較敏感，易躲藏，我們如何與它對話呢？

（1）先承認它的存在。讓它知道現在雖然無法解決也沒關係，日後定會處理，放下解決問題的企圖，只要承認、接受，告知。

（2）可用禱告、書寫來自我對話。回想自己的童年往事，說一說，從第三者角度描述，一個孩子要面對當時處境，必定犧牲了什麼，可不可憐、委屈、孤單、無措，卻又要堅忍，你面對這樣的孩子，會不會同情與摸摸頭，安慰他什麼。

如果你真的很排斥，腦中一片空白，那也沒關係，也許還不到時候，也許你需要有人幫忙一把。可以考慮心理諮商／治療，諮商所協助的，就是在此重要部份協助我們達到目標。

3. 成長後內在小孩還在嗎？

過去發生的事不會改變，但是經驗可以被重新詮釋賦以新意，內在小孩永遠會在，但它不再是無理取鬧或無助的孩子，它將變成另一個主體，是可以商量的，是一個夥伴，同時也給予你活力、能量、天真與好奇等動能，小孩不就是對世界充滿好奇嗎。

小孩的能量與好奇，成人的理性與方法；他是你，你也是他，然後就完整了。

參考資料

  • Basch, M.F. (1980/1996)，《心理治療實戰錄》。呂紹文 劉慧卿譯。台北，張老師文化出版。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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2022/07/22,
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