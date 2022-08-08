如何判斷加密貨幣市場的牛、熊市？長期投資人與短期交易者該如何因應？
我們想讓你知道的是
加密貨幣市場中的牛市與熊市，其實是有明確觀察依據的，而在牛市小幣暴漲背後可能隱含的風險，也要謹慎留意。兩項指標作為判斷行情趨勢的標準和信息，讓您能及時注意到市場行情變化帶來的訊息，
之前的文章提到投資人情緒變化推動的金融市場的循環，以及因為四年減半而形成的比特幣市場循環週期，並以PlanB的兩個模型解釋了對比特幣價格的預測。
本文將延續市場階段周期的課題，介紹關於我們現在正處的加密貨幣市場的牛市將會經歷哪些階段，而後提供讀者一個關於比特幣的長期持有者與短期交易者與市場互動的觀念，幫助讀者能夠釐清自己在操作比特幣時的理性動機。最後則會介紹兩相當簡單而有效的指標：NUPL和SOPR做為幫助檢視加密貨幣市場行情狀況的工具。
加密貨幣市場的一個完整牛市（BULL MARKET）
加密貨幣市場的一波多頭行情基本上會由比特幣先帶起漲勢，而後由其餘大型市值的加密貨幣跟隨，資金一路傳遞至小型的加密貨幣，順序如下：
階段一：比特幣（Bitcoin）
資金流入比特幣，比特幣價格開始逐步墊高。
階段二：乙太幣（Ethereum）
此時乙太幣的市場表現會優於比特幣，並且這時會有許多人期待乙太幣市值超車 比特幣（flippening）。
階段三：大型小幣（Large Caps）
乙太幣的漲勢已經展現出強勁多頭，大型小幣也逐漸出現明顯漲幅。
階段四：其餘小幣（Altseason）
此時大型小幣在市場的表現已經優於比特幣即乙太幣，漲勢可能已經有減緩的跡象，中、小型小幣同時出現暴漲的情況，加密貨幣市場投資人的情緒已經臻至狂躁頂點。
在小幣漲勢時，為了面對即將結束的牛市，聰明的投資人會開始將漲過的小幣兌回比特幣，再將比特幣兌回法幣獲利了結，於是在Altseason之後，資金流又會經過比特幣來到法幣，完成一個完整的資金流循環。
什麼是Altseason？
在幣圈，除了比特幣以外的加密貨幣都是廣義上的小幣（Altcoin），而在加密貨幣市場的一次多頭行情將要走到最後一段時，可以觀察到幾乎所有小幣都出現漲勢的狀況，因此Altseason一詞即是在描述這種大多數小幣都出現漲勢的狀況。
在加密貨幣市場的循環中，Altseason作為牛市的最後一個階段，有相當重大的意義，因為在Altseason之後，很有可能就是多頭行情的中止，市場行情開始要進入衰退的部分。
要如何判斷Altseason？
既然Altseason如此重要，投資人要如何判斷當前是否迎來了Altseason呢？
畢竟不是所有的投資人的關注列表都會涵蓋所有項目類型的加密貨幣，如果只是發現個人關注列表的小幣全部都暴漲了，並不意味著就是進入到了Altseason，有可能只是特定族群小幣的利多或是由比特幣帶起的漲幅，這意味著我們需要使用更全面的方法來驗證Altseason的出現。
下圖中藍色線是所有小幣（不包含比特幣）的總市值變化，而橘色線是所有加密貨幣（包含比特幣）的總市值變化，這裡我們對照兩種總市值的變化，當小幣的總市值成長率遠遠超過整體加密貨幣市場的成長率時（藍線），便是一個判斷進入Altseason很好的訊號！
長期投資人與短期交易者
與金融資產一樣，針對每個項目，都會有長期看好而長期持有的長期投資人（Investor），也有短期想搭上一波漲勢便獲利離場的短期交易人（Trader），這兩種操作背後的出發點相當明確，長期投資人看好這個項目或是這家公司未來能夠有持續成長的表現，所以願意長期持有這項金融資產；而短期交易人則是針對某一段時間，標的資產能夠提供的套利空間進行獲利。
在比特幣市場也是如此，一般將持有比特幣超過155天的投資人視為LTH（Long-Term Holders），低於155天的投資人為STH（Short-Term Holders）。
一般而言，這兩種族群的投資策略截然不同，LTH會在比特幣面臨牛市，價格開始上升時減少比特幣的持有，而於熊市時再以較低的價格保持比特幣持有的部位；而STH則相反，面對牛市來臨，STH將會在此時將資金注入比特幣市場，並且在價格出現一些波動時便針對手中的比特幣進行賣出或買入。
比特幣短期持有者的總需求變化，持有部位的變動方向與現貨價格一致，但當價格下跌時，持有部位大量減少，因此短期持有者的總需求對現貨價格波動的敏感度相當高。
在了解了LTF和STH對待比特幣的持有的不同策略和行為後，我們可以很好地通過這兩種投資者的持有部位變化，來了解當前比特幣市場行情處於甚麼樣的階段和決定自己的操作策略。
值得釐清的一點是，LTH和STH並非是固定的投資立場，當STH的投資人在牛市的最高點買入比特幣，又無法在市場轉弱時順利脫手比特幣（被套牢了），那麼很有可能會使原本打算短期持有的投資人不願意認賠而轉為長期持有，等待漫長的熊市結束後迎來新的牛市行情。
NUPL（Net Unrealized Profit/Loss）：未實現利益／損失
在介紹完LTH／STH的持有部位變化後，接下來要介紹的第一個指標是NUPL：未實現利益／損失。計算方式如下
NUPL指標可以用來與前一波熊市的多頭比較，用於確定在中長線而言，是否仍是處於熊市的狀況，並通過比較當前市場行情與歷史行情的相對位置來確定目前處於哪一階段。
以比特幣市場過去的歷史來看，可以發現大部分的NUPL值都介於-1.25至0.75之間，而歷史最高值為2011年達到的0.878，這些NUPL值能夠很好地反映出市場大部分的情緒，當NUPL接近0.75時，意味著市場行情將要來到頂峰，之後可能會出現衰弱的跡象。
Tags：
AWS 台灣雲端高峰會實體論壇8月10日盛大登場！精選場次同步提供線上直播，報名倒數中
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，而無法親臨現場的夥伴也別擔心，每日的主題演講與精選議程將同步進行線上直播，精彩不錯過！
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學，而無法親臨現場的夥伴也別擔心，每日的主題演講與精選議程將同步進行線上直播，精彩不錯過！立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中不只將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的未來，更邀請知名企業的高級經理人舉辦永續領袖座談，共同探索雲端數位及企業永續之間的無限可能性。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
- 學無止盡－開發者、工程師、架構師
- 商業創新開發－新創團隊技術團隊成員
- 最佳化生產力－ IT專業人員、技術支援經理
- 掌握趨勢－創辦人、經營決策者
- 自我精進－學生、教職員、研究員
- 洞見趨勢－任何關注雲端趨勢者
AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
如此縝密的規劃，無論是初上雲端的新手，還是乘雲縱橫產業多年的技術大師，甚至是非技術相關人士，都能在高峰會中依照自身工作職掌和興趣，安排個人化的專屬議程，從不同主題和技術能力演講中，滿足個人技術或視野的成長。
最重要的是，2022AWS雲端高峰會為免費參加，絕對是任何需要開拓雲端新經濟、自我加值的工作者不可錯過的年度盛會。
玩轉雲端核心技術！AWS DeepRacer人工智慧賽車同步登場
每年與台灣雲端高峰會共同舉行的「AWS DeepRacer智慧自駕車競賽」當然也不會缺席。AWS DeepRacer是 Amazon 產品背後所運用之人工智慧和機器學習等核心技術的具體化身，不僅是全球首個以自駕車競賽為主題賽車聯盟，也是機器學習（ML）與強化學習（RL）最友善、有趣、刺激的學習課程。
競賽設計不只替雲端技術增添不少趣味，激起各方開發者爭奪獎品、獲取冠軍榮耀的鬥志，搭配AWS所提供的免費入門課程及學習資源，更創造出技術學習與推廣的友善環境，也是AWS送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。
精彩豐富的專題講座與寓教於樂的刺激競賽還不夠嗎？活動現場還有抽獎活動、深度參會集點以及問卷好禮，提早報到者再加碼早鳥禮！