「監獄體」用6年時間造字，値得嗎？

上回提及2010年嘅「路牌遮朗事件」，令社長開始留意路牌字體；一直好想搵返同監獄體一樣寫法嘅電腦字體，不過搵極都搵唔到。後嚟硏究先知，呢啲舊路牌上嘅文字全部係在囚人士人手造，換言之無一隻電腦字體會有呢隻寫法。

自2015年，社長出街見到舊路牌就會影低，然後返到屋企再用電腦畫返塊舊路牌出嚟。因爲無一隻電腦字體好似監獄體咁，所以當時就用Pages（Mac嗰個Pages）嘅Bézier curve勾畫返個輪廓出嚟。後嚟啲路牌越畫越多，儲儲埋埋已經有50幾字。當時有位朋友提議，「既然都有50隻字，咁應該夠做一套電腦字體喎？」

就係咁，喺2016年（亦即係本社成立嘅同一年）我哋宣布要復修監獄體，要將佢數碼化成一套電腦字體。當時一宣布就引嚟頗大迴響，亦得到好多讀者嘅相片、路牌位置紀錄；繼而我哋開始行勻全香港，務求影晒啲路牌做紀錄。

然而，當其時社長係完全唔識造字。例如喺嗰篇公告pin post上面嘅字，當時係用Pages隨便排出嚟，啲字一大一細、歪嚟歪秤。但講緊造一套電腦字體，最起碼一定可以打得出。然而，當時眞係咩都唔識，買咗套Glyphs（造字軟件）返嚟摸吓自學（通常都係撞版居多）。

過咗大約半年有多，2017年初監獄體收錄咗300幾隻字。當時開始諗，既然要造電腦字體，不如造晒所有常用漢字，咁日常都可以用到。後嚟上網睇到話，日常用嘅中文字數起碼要7,000字。OK⋯⋯好囉，慢慢造。當時話諗住兩年造完，點知整整吓總共要六年。當然並唔係六年全天候都係坐喺電腦前造字，仲有四處影相、觀察、紀錄、硏究、造字。如果純粹由零去創作自己一套風格嘅字體，相信都唔使用咁耐時間。

要知道監獄體原著總字數得600幾隻字，仲要主要係地名、交通相關嘅字眼。最基本嘅「你」、「我」、「佢」呢啲字都無，所以要透過重組部件、仿製去造埋餘下嘅7,000幾字。但係，要確保新造嘅字同監獄體一樣feel就係最難嘅地方；試過一段時間造嘅新字太過正經，望落去失去晒監獄體嘅韻味，唯有斬掉重練。最後經過長時間觀察同硏究，終於摸索到監獄體嘅造字原則；喺今年終於完成晒8,000隻常用漢字。

喺硏究同開發期間，好高興認識到好多老師、前輩、朋友，一齊交流造字嘅樂趣。其中今次好榮幸邀請到資深字體設計師柯熾堅老師、譚智恒老師、羅小弟老師、《香港造字匠》作者郭斯恆先生、「李漢港楷」製作者李健明先生、「香港地理達人挑戰」作者翊少寫咗幾句推薦文，部份節錄咗喺衆籌頁面度。

六年過去，監獄體決定以衆籌形式推出字體。如果各位有興趣想用到呢套別具香港特色嘅舊字體，歡迎你贊助我哋嘅衆籌（相關眾籌計劃），字體預計於今年11月發行。

（文章獲作者授權轉載，作者Facebook。）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex