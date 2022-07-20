「監獄體」用6年時間造字，値得嗎？
我們想讓你知道的是
喺2016年我哋宣布要復修監獄體，要將佢數碼化成一套電腦字體。當時一宣布就引嚟頗大迴響，亦得到好多讀者嘅相片、路牌位置紀錄。
上回提及2010年嘅「路牌遮朗事件」，令社長開始留意路牌字體；一直好想搵返同監獄體一樣寫法嘅電腦字體，不過搵極都搵唔到。後嚟硏究先知，呢啲舊路牌上嘅文字全部係在囚人士人手造，換言之無一隻電腦字體會有呢隻寫法。
自2015年，社長出街見到舊路牌就會影低，然後返到屋企再用電腦畫返塊舊路牌出嚟。因爲無一隻電腦字體好似監獄體咁，所以當時就用Pages（Mac嗰個Pages）嘅Bézier curve勾畫返個輪廓出嚟。後嚟啲路牌越畫越多，儲儲埋埋已經有50幾字。當時有位朋友提議，「既然都有50隻字，咁應該夠做一套電腦字體喎？」
就係咁，喺2016年（亦即係本社成立嘅同一年）我哋宣布要復修監獄體，要將佢數碼化成一套電腦字體。當時一宣布就引嚟頗大迴響，亦得到好多讀者嘅相片、路牌位置紀錄；繼而我哋開始行勻全香港，務求影晒啲路牌做紀錄。
然而，當其時社長係完全唔識造字。例如喺嗰篇公告pin post上面嘅字，當時係用Pages隨便排出嚟，啲字一大一細、歪嚟歪秤。但講緊造一套電腦字體，最起碼一定可以打得出。然而，當時眞係咩都唔識，買咗套Glyphs（造字軟件）返嚟摸吓自學（通常都係撞版居多）。
過咗大約半年有多，2017年初監獄體收錄咗300幾隻字。當時開始諗，既然要造電腦字體，不如造晒所有常用漢字，咁日常都可以用到。後嚟上網睇到話，日常用嘅中文字數起碼要7,000字。OK⋯⋯好囉，慢慢造。當時話諗住兩年造完，點知整整吓總共要六年。當然並唔係六年全天候都係坐喺電腦前造字，仲有四處影相、觀察、紀錄、硏究、造字。如果純粹由零去創作自己一套風格嘅字體，相信都唔使用咁耐時間。
要知道監獄體原著總字數得600幾隻字，仲要主要係地名、交通相關嘅字眼。最基本嘅「你」、「我」、「佢」呢啲字都無，所以要透過重組部件、仿製去造埋餘下嘅7,000幾字。但係，要確保新造嘅字同監獄體一樣feel就係最難嘅地方；試過一段時間造嘅新字太過正經，望落去失去晒監獄體嘅韻味，唯有斬掉重練。最後經過長時間觀察同硏究，終於摸索到監獄體嘅造字原則；喺今年終於完成晒8,000隻常用漢字。
喺硏究同開發期間，好高興認識到好多老師、前輩、朋友，一齊交流造字嘅樂趣。其中今次好榮幸邀請到資深字體設計師柯熾堅老師、譚智恒老師、羅小弟老師、《香港造字匠》作者郭斯恆先生、「李漢港楷」製作者李健明先生、「香港地理達人挑戰」作者翊少寫咗幾句推薦文，部份節錄咗喺衆籌頁面度。
六年過去，監獄體決定以衆籌形式推出字體。如果各位有興趣想用到呢套別具香港特色嘅舊字體，歡迎你贊助我哋嘅衆籌（相關眾籌計劃），字體預計於今年11月發行。
（文章獲作者授權轉載，作者Facebook。）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
迫不及待想讓來自台東的小農香草，陪你清爽地度過香氣迷人的夏天嗎？7月13日開始，除了可以在全家享用四款香草美食之外，還可以優惠價格購買左手香洗沐系列商品。你的每一次消費，都會用來支持公益捐贈計畫，響應《用飲食改變一個世代》活動，同步捐助賽德克族兒童永續食農教育計畫。現在就上官網，為自己安排一個不煩不悶的夏天吧！