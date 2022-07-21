談「哥吉拉事件」炎上：太太的回應，等於不斷在「收藏品」與「婚姻關係」兩大問題上提油救火

7月15日，某太太原在臉書社團「匿名公社」發文表示，老公長期有收藏布袋戲、航海王、哥吉拉的公仔的興趣，近日岳母帶親戚到家裡玩，小孩子看見一個哥吉拉公仔很喜歡，岳母要求送給小孩，太太想說沒什麼，於是同意。

太太表示，她當下將公仔拍下，打算之後再去買一隻一樣的，結果老公出差回家後發現公仔不見，竟立刻翻臉說很難買，後來又稱他就是只要自己那隻，「像個小朋友一樣在鬧，然後就甩門出去了。」

結果，老公後來提了一大袋模型回家，說是花了十幾萬元買的，讓原PO氣得跑回娘家，並要老公道歉，「為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣呀？」

事後，太太發現老公是玩真的，積極討回哥吉拉公仔，但老公仍未消氣，並離家出走，還提出離婚要求，並表態「離婚後車子與100萬存款給女方，房子歸男方。」太太雖態度放軟、不願離婚，但在丈夫堅持下，太太便說岳母提議房子歸太太，另外貼500萬給老公。

然而，當初買房的費用全由丈夫及夫家出資，女方僅出了家具費。怎看都不合理。相關後續隨太太不斷在po文下方回應網友，各種天兵言論激起網友怒火，在社群媒體延燒。而台灣各界名人、政治人物，連教育部粉專都紛紛加入助陣，鞭笞這位太太，各新聞媒體也隨之跟進，從15日以來直至撰文今（20）日，「哥吉拉事件」成為台灣最大的頭條新聞，各種討論仍未停息。

「模型被親戚小孩拿走／玩弄／玩壞」的事件，在各大爆料公社可說隨處可見，任何一則都可以產生數千則留言，偶爾會上個奇摩或東森網路新聞，是頗多人關注，但也不至於會成為大新聞的事。

而此次「哥吉拉事件」會炎上，是因為同時踩到兩大台灣民眾關心的要點，太太在溝通過程中的處理方式，又激起社會對「台女」議題的敏感神經，所以才引發全台注目。