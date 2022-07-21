談「哥吉拉事件」炎上：太太的回應，等於不斷在「收藏品」與「婚姻關係」兩大問題上提油救火
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為何討論「哥吉拉事件」成了全民運動？就因為兩大要點涉及的各種狀況，都直接戳到每個人的生命經驗。人人都在華人儒教社會的價值觀下，受到各種限制，無法做自己，然後蒙受到各種委屈。
7月15日，某太太原在臉書社團「匿名公社」發文表示，老公長期有收藏布袋戲、航海王、哥吉拉的公仔的興趣，近日岳母帶親戚到家裡玩，小孩子看見一個哥吉拉公仔很喜歡，岳母要求送給小孩，太太想說沒什麼，於是同意。
太太表示，她當下將公仔拍下，打算之後再去買一隻一樣的，結果老公出差回家後發現公仔不見，竟立刻翻臉說很難買，後來又稱他就是只要自己那隻，「像個小朋友一樣在鬧，然後就甩門出去了。」
結果，老公後來提了一大袋模型回家，說是花了十幾萬元買的，讓原PO氣得跑回娘家，並要老公道歉，「為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣呀？」
事後，太太發現老公是玩真的，積極討回哥吉拉公仔，但老公仍未消氣，並離家出走，還提出離婚要求，並表態「離婚後車子與100萬存款給女方，房子歸男方。」太太雖態度放軟、不願離婚，但在丈夫堅持下，太太便說岳母提議房子歸太太，另外貼500萬給老公。
然而，當初買房的費用全由丈夫及夫家出資，女方僅出了家具費。怎看都不合理。相關後續隨太太不斷在po文下方回應網友，各種天兵言論激起網友怒火，在社群媒體延燒。而台灣各界名人、政治人物，連教育部粉專都紛紛加入助陣，鞭笞這位太太，各新聞媒體也隨之跟進，從15日以來直至撰文今（20）日，「哥吉拉事件」成為台灣最大的頭條新聞，各種討論仍未停息。
「模型被親戚小孩拿走／玩弄／玩壞」的事件，在各大爆料公社可說隨處可見，任何一則都可以產生數千則留言，偶爾會上個奇摩或東森網路新聞，是頗多人關注，但也不至於會成為大新聞的事。
而此次「哥吉拉事件」會炎上，是因為同時踩到兩大台灣民眾關心的要點，太太在溝通過程中的處理方式，又激起社會對「台女」議題的敏感神經，所以才引發全台注目。
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
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信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
近期台灣電商PChome與中華電信、中國信託推出ALL ME卡，主打無須綁定實體卡，即時綁定就能夠即時在Pi拍錢包、PChome 24h購物及Hami Pay進行消費；另外，特別首創業界全新點數架構，突破過去跨業轉換不易的門檻，讓回饋點數可同時跨平台自動累點顯示、兌點，消費者可依據當下使用需求，自由選擇要以「P幣」或「Hami Point」進行抵用，更提供橫跨電商、電信、四大超商、百貨、生活繳費等指定通路最高12%回饋，升級服務體驗，累計全台超過38萬個通路都可以使用。
為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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