中國爛尾樓風暴引發集體「停貸潮」，金管會回應：國銀對中曝險金額創19年新低
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北京當局為了遏止日益擴張的房地產，於2020年8月房城鄉建設部和人民銀行在北京召開了「重點房地產企業座談會」，約談了12家重點房地產商，並向其傳達了「三條紅線」的要求，正式點燃中國房地業「爛尾樓危機」。金管會強調會緊盯對岸發展，防止金融性風險。
自從北京劃定「三條紅線」引爆房市危機後，中國房地產受到打擊，近日爆發多地「爛尾樓」情況，而建商遲遲無法復、完工，民怨四起正醞釀「停止繳納貸款」的集體行動，外界憂心恐爆發系統性風險。對此，金管會緊急回應，台灣對中國總曝險額為新台幣1兆8380億元，相較去年減幅達22.54%。
金管會：對中國曝險跌破2兆元大關，減幅22.54%
近日中國爛尾樓停貸風暴蔓延，雖然中國國家銀行及其分、子行沒有爛尾樓的授信曝險，但是在金融層層疊疊的情況下，也讓中國的金融體系風險劇增。
對此，台灣金管會副局長林志吉19日表示，截至5月底國銀對中國曝險金額降到新台幣1兆2318億元，占決算淨值30.2%創下19年來新低。
根據《工商時報》整理，目前國銀目前有三處中國分、支行，包含2014年核准的台灣銀行上海自貿支行、2015年核准的國泰世華銀廈門分行、2017年核准的土銀廈門分行。
報導稱，另針對保險業5月底曝險亦已降到新台幣2096億元，1年內減少1083億元，幅度34%；證券期貨業也從去（2021）年6月底新台幣187億元減到104億，減幅44%
最後，國人投資的基金對中國曝險額，也從新台幣5627億元降至3862億元，少逾31%。合計以上，對中國總曝險額為新台幣1兆8380億元，跌破2兆元大關，相較去年5月少逾5447億元，減幅22.54%。
中國房市虛浮腫胖，北京劃下三條紅線成點燃危機
北京當局為了遏止日益擴張的房地產，於2020年8月房城鄉建設部和人民銀行在北京召開了「重點房地產企業座談會」，約談了12家重點房地產商，並向其傳達了「三條紅線」的要求，正式點燃中國房地業危機。
過去10年中國以房地產拉動經濟的模式已到了臨界點。根據中國媒體《新浪財經》指出，中國房市業者都不出大舉借債、高價拿地及快速周轉擴張的3策略，造成了房市結構虛浮腫胖，逼得北京劃定紅線要求其勒緊褲帶，盡力為企業體瘦身。
無資金挹注又復以疫情侵擾，中國經濟開始下行。隨之而來的是當地房企債務週轉不靈，以及建案停工「爛尾」問題嚴重，在此惡性循環之下，屋主、地商和房市經銷等，均面臨多重貸款（如租金、房貸、下游物料款）壓力幾乎難以為繼。
近日，據中國媒體《中國財經》報導，江西省景德鎮市恆大瓏庭社區業主們將一份《強制停貸告知書》放到了網路指出，去年興高采烈的社區住戶買了自己的房子後，沒幾個月就無預警停工。
中國恐怖發集體「停貸潮」
該《告知書》提及，社區住戶一致決定，要求社區於今年10月20日前全面復工，若沒有，項目所有已售房源且未結清貸款的業主將會拒付貸款直到復工之日。
這樣集體拒付貸款的情況，在7月之後越演越烈。該報導稱，目前至少近20城150個社區的業主表示將不再還房貸。
《澎湃新聞》調查指出，這樣的「停貸」行為似乎僅停留上「聲明」階段。因為對於當地民眾而言，與其走上停貸一途，他們更希望能夠早日入住新房。這也意味著，這個「大規模停貸款」的未爆彈仍在醞釀當中。
身陷爛尾樓風暴的王女士告訴《澎湃新聞》：「我們幾乎是拿所有的現金去付了這個首付，可以說我們是全部的身家都押在了這套房子裡」。
此外，有同樣遭遇的還有鄭州的林女士，首付百萬人民幣在鄭州市金水區的的瀚海爾灣買了一套房產，本來交屋日是2021年12月31日。但如今，開發商一拖再拖，讓交房變得遙遙無期。
不過短短數年光陰，買房從排隊搶購，變成乏人問津。林女士說：「2018年6月份，當時瀚海爾灣的預售證還沒下來⋯⋯，買房幾乎是靠搶的，2018年12月拿預售合同開始網簽，大部分業主的補充協議是2021年12月31日交房，備案合同約定的是2022年6月30日交房。」
他強調：「但現在已經延期大半年了，開發商一直不交房，我們拿不到房，住不進去⋯⋯現在業主們等了四年，房子拿不到，還要在『外面租房』，又付房租又還房貸，還有一部分業主的孩子需要上學，但是房子拿不到就落不了戶，教育局也不划片（辦理就近入學），今年秋季入學的小孩就沒有學校可以上，現在是真的沒有辦法了。」
有鑒於各地正醞釀「停貸潮」，中國主流官媒罕見發出聲明。《人民日報》旗下的《證券時報》13日指出，近期爛尾樓預售屋主集體停止還貸，引起屋主群起仿效，如果問題得不到解決，停貸潮持續蔓延，將重擊房市，屋主、房企、銀行同受其害，更危及金融系統穩定。這也意味著，中國的房市金融也走向了一個難以預測且相當詭譎的局面。
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核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3：全球難民總人數首破億，逃難現場距離正常生活還有多遠？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3藉由來賓廖芸婕往返40多國的經驗，細數物質、社會、法律，甚至心靈等難民實際可能遭遇的危機，並透過救援案例認識世界展望會周全而細膩的事工行動。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第3集已於6月30日播出。本集邀請跨國自由記者廖芸婕深入對談，藉由「難民生存」的核心命題帶領觀眾重新認識難民在身分、物質、心理、未來規劃等方方面面的艱難處境；過程中我們也會了解那些常伴難民左右的世界展望會事工，如何運用專業的事工模式，陪伴承擔苦難的人們步入重回正常的漫漫長路。
「看似遙遠的故事並不如想像中遙遠，無論身分地位，任何人都可能因為天災人禍在下一刻成為難民──這正是為何，我們必需彼此了解、互相幫助。」
凝視真實：全球難民現況與兒童困境
你知道嗎？每年的6月20日為聯合國訂定的「世界難民日」，用以紀念世界各地的難民，希望藉此引起人們對難民問題的關注，認識並尊重難民為社會做出的貢獻及犧牲。根據聯合國難民署統計，累積至今年5月全球已超過一億人流離失所，一方面是受到俄烏戰爭爆發的影響，二方面則是因全球不曾終止的區域性衝突所造成的結果。
其中，敘利亞內戰自2011年開始至今已經持續超過十年，因戰事不止而迫切需要幫忙的兒童數量不斷上升，但國際焦點與資源挹注卻漸漸淡出。根據聯合國兒童基金會於今年5月8日發布的聲明指出，光敘利亞境內的難民兒童就有650萬，若再包含逃亡到周邊地區的難民兒童總數，整體將近有1230萬名孩童需要幫助，甚至此數字已突破內戰危機爆發以來的最高記錄。
失落的一代：喪失表達與發聲權利的人們
當看到統計數字裡反覆出現「難民」一詞時，我們腦中直覺聯想的或許是人們逃離故土，翻山越嶺或遠渡重洋到全新的國度，四處尋找棲身之所的漂流故事。但事實上，難民不只因其情況不同而有明確的定義與區分，他們在法律認定上還受到眾多外在因素影響。根據聯合國難民署的定義，在不同情況下人們會被區分為以下三種身分：
1. 難民：因種族、宗教、國籍、政治觀點或特定族群身分等多種複雜的因素而受到戰爭、壓迫或暴力威脅，產生生命安危顧慮，不得不離開國界到其他國土，就屬於國際法所稱的難民。
2. 境內流離失所者：因自然災害、戰爭、壓迫或暴力威脅被迫離開自己的家園，但沒有越過國境，最終在國內顛沛流離的四處尋找安身之所的人們。
3. 尋求庇護者：抵達本國以外的國家後正在申請難民身份的人，而一名尋求庇護者必需證明他或她有正當理由畏懼在自己的國家受到迫害。
雖然有如此明確的定義，但來賓廖芸婕也補充，在聯合國難民署統計出的近9000萬難民中，真正具備難民身分者其實不到三分之一，因為要成為法律意義上的難民之前必須經過層層關卡的審核；另外超過一半，大約有5000多萬人都是境內流離失所者，但在極權統治、言論限縮的狀況下，我們其實難以聽見他們的聲音。
撫平集體的時代創傷：世界展望會如何協助每個極待救助的心靈
在不得不四處流浪的過程，人們除了面對物質溫飽的問題，社會、語言、文化的差異更增添許多困難。普遍而言，大家對「救援」的聯想大多是糧食發放、居所安置等物質面的想像，但來賓廖芸婕特別提到，心靈救助往往才是人們潛在的需求。不論是在外飄盪或已獲安置的難民，在面對面目全非的家園與茫然的未來時，總會產生巨大的心理負擔。她以約旦河西岸的南納卜勒斯計畫區的親身經歷分享道：
數十年來以巴衝突帶來的影響在此地根深柢固，處處充滿權力不對等與權勢壓迫。像是軍隊影響居民活動自由、侵占土地農田、排放廢水到當地河川等，都讓居民生活相當困難，更甚至，軍隊還會勒索居民，若不從就砍伐居民的橄欖樹。但是，橄欖樹對巴勒斯坦人不但是重要的經濟作物，更是家族代代流傳的精神象徵──我曾目睹當地人跪在樹根前痛哭、跪拜，那種壓力是連生活一輩子的家園都無法擁有生為人的尊嚴，更甚至，一位父親該如何與孩子講述如此悲劇？
無論是權力壓迫或徬徨無助，人們都不可避免的面臨龐大的精神壓力，進而衍生家庭衝突、兒童暴力等負面循環。但幸好，世界展望會從2008年就投入南納卜勒斯計畫區從事救援行動，藉由相關機構設置，透過藝術治療給予心靈支持，讓孩子在混亂的環境中找到一個心靈壓力出口，也協助解決當地包括教育及家庭、醫療硬體不足、以及脆弱環境導致當地居民（特別是兒童）的長期心理創傷等問題。
真人真事：世界展望會的暖心故事
有位名為「莫商博」的伊索比亞青年在九歲時受到世界展望會的幫助，隨著他漸漸長大，這份愛在心中茁壯，數年之後他也加入了世界展望會成為工作人員。看著曾經的受援助者轉變為援助者，持續傳遞愛與希望，並從中獲得自我價值與成就感，主持人蔡尚樺也不禁感嘆，「扶助難民一時生活的潦倒，卻在不遠的未來轉換為實質的力量，反過來幫助更多的人，這也是真正正向的善的循環」。
長夜漫漫，如何幫助人們重迎黎明曙光？
「我們還有哪些方法，能夠幫助徬徨無助的人們重回日常？」除了參與或資助相關活動，我們還可以善加利用現代便利的網路科技來「創造」行動。例如來賓廖芸婕舉辦台灣難民週的經驗，運用更多方的力量，實際看見、聽見難民的聲音，並透過藝術創作、跨海合作等富有創意的方式來傳遞關懷與幫助。最重要的是，請謹記心中願意相互理解、包容與伸出援手的心意，這正是難民求生法則中，乘載一切的根基。
立即伸出援手，一起幫助孩子達成盼望！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。