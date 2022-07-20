中國爛尾樓風暴引發集體「停貸潮」，金管會回應：國銀對中曝險金額創19年新低

自從北京劃定「三條紅線」引爆房市危機後，中國房地產受到打擊，近日爆發多地「爛尾樓」情況，而建商遲遲無法復、完工，民怨四起正醞釀「停止繳納貸款」的集體行動，外界憂心恐爆發系統性風險。對此，金管會緊急回應，台灣對中國總曝險額為新台幣1兆8380億元，相較去年減幅達22.54%。

金管會：對中國曝險跌破2兆元大關，減幅22.54%

近日中國爛尾樓停貸風暴蔓延，雖然中國國家銀行及其分、子行沒有爛尾樓的授信曝險，但是在金融層層疊疊的情況下，也讓中國的金融體系風險劇增。

對此，台灣金管會副局長林志吉19日表示，截至5月底國銀對中國曝險金額降到新台幣1兆2318億元，占決算淨值30.2%創下19年來新低。

根據《工商時報》整理，目前國銀目前有三處中國分、支行，包含2014年核准的台灣銀行上海自貿支行、2015年核准的國泰世華銀廈門分行、2017年核准的土銀廈門分行。

報導稱，另針對保險業5月底曝險亦已降到新台幣2096億元，1年內減少1083億元，幅度34%；證券期貨業也從去（2021）年6月底新台幣187億元減到104億，減幅44%

最後，國人投資的基金對中國曝險額，也從新台幣5627億元降至3862億元，少逾31%。合計以上，對中國總曝險額為新台幣1兆8380億元，跌破2兆元大關，相較去年5月少逾5447億元，減幅22.54%。

中國房市虛浮腫胖，北京劃下三條紅線成點燃危機

北京當局為了遏止日益擴張的房地產，於2020年8月房城鄉建設部和人民銀行在北京召開了「重點房地產企業座談會」，約談了12家重點房地產商，並向其傳達了「三條紅線」的要求，正式點燃中國房地業危機。

過去10年中國以房地產拉動經濟的模式已到了臨界點。根據中國媒體《新浪財經》指出，中國房市業者都不出大舉借債、高價拿地及快速周轉擴張的3策略，造成了房市結構虛浮腫胖，逼得北京劃定紅線要求其勒緊褲帶，盡力為企業體瘦身。

無資金挹注又復以疫情侵擾，中國經濟開始下行。隨之而來的是當地房企債務週轉不靈，以及建案停工「爛尾」問題嚴重，在此惡性循環之下，屋主、地商和房市經銷等，均面臨多重貸款（如租金、房貸、下游物料款）壓力幾乎難以為繼。

近日，據中國媒體《中國財經》報導，江西省景德鎮市恆大瓏庭社區業主們將一份《強制停貸告知書》放到了網路指出，去年興高采烈的社區住戶買了自己的房子後，沒幾個月就無預警停工。

中國恐怖發集體「停貸潮」

該《告知書》提及，社區住戶一致決定，要求社區於今年10月20日前全面復工，若沒有，項目所有已售房源且未結清貸款的業主將會拒付貸款直到復工之日。

這樣集體拒付貸款的情況，在7月之後越演越烈。該報導稱，目前至少近20城150個社區的業主表示將不再還房貸。

《澎湃新聞》調查指出，這樣的「停貸」行為似乎僅停留上「聲明」階段。因為對於當地民眾而言，與其走上停貸一途，他們更希望能夠早日入住新房。這也意味著，這個「大規模停貸款」的未爆彈仍在醞釀當中。

身陷爛尾樓風暴的王女士告訴《澎湃新聞》：「我們幾乎是拿所有的現金去付了這個首付，可以說我們是全部的身家都押在了這套房子裡」。

此外，有同樣遭遇的還有鄭州的林女士，首付百萬人民幣在鄭州市金水區的的瀚海爾灣買了一套房產，本來交屋日是2021年12月31日。但如今，開發商一拖再拖，讓交房變得遙遙無期。

不過短短數年光陰，買房從排隊搶購，變成乏人問津。林女士說：「2018年6月份，當時瀚海爾灣的預售證還沒下來⋯⋯，買房幾乎是靠搶的，2018年12月拿預售合同開始網簽，大部分業主的補充協議是2021年12月31日交房，備案合同約定的是2022年6月30日交房。」

他強調：「但現在已經延期大半年了，開發商一直不交房，我們拿不到房，住不進去⋯⋯現在業主們等了四年，房子拿不到，還要在『外面租房』，又付房租又還房貸，還有一部分業主的孩子需要上學，但是房子拿不到就落不了戶，教育局也不划片（辦理就近入學），今年秋季入學的小孩就沒有學校可以上，現在是真的沒有辦法了。」

有鑒於各地正醞釀「停貸潮」，中國主流官媒罕見發出聲明。《人民日報》旗下的《證券時報》13日指出，近期爛尾樓預售屋主集體停止還貸，引起屋主群起仿效，如果問題得不到解決，停貸潮持續蔓延，將重擊房市，屋主、房企、銀行同受其害，更危及金融系統穩定。這也意味著，中國的房市金融也走向了一個難以預測且相當詭譎的局面。

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核稿編輯：翁世航