《流動日常：藝術蝦的繪畫日記》：你知道台南在三百年前，有一半的市區其實是海嗎？
我們想讓你知道的是
十年了，看見藝術蝦的改變，也看見我們身邊的美好！跟著藝術蝦的眼睛看到的，伴隨他創作的成長。靈感與感動的瞬間，經常就在你旁邊。你怎麼看風景，風景就怎麼給予你能量。藝術蝦要你準備好不一樣的心境，展開一場旅行，與日常風景一起流動。
文：藝術蝦（林致維）
海邊聚落
你知道台南在三百年前，有一半的市區其實是海嗎？
從前的人們稱之為台江內海，是一片廣大的潟湖，雖然經過數百年的淤積，大海成為桑田，但我們還是能從一些蛛絲馬跡裡，發現它殘留的痕跡。比方說，市區的邊陲有個叫四鯤鯓的海邊老聚落，便是這麼一個串聯過去與現在的地方。
在古代孤懸於海上的沙洲被稱為鯤鯓，意思是從海上遠觀，輪廓有如鯨魚的背部。
我造訪過四鯤鯓幾次，有時散步、有時畫畫。這裡沒有繁忙的都市景觀，是個非常僻靜的村落，到處都是紅磚古厝和灰色的洗石子透天厝。我喜歡這裡的巷弄，蜿蜒曲折的程度和迷宮不相上下，房子肩並肩緊靠在一起，狹窄的縫隙成為通行的巷道。偶爾抬頭，總會看見作為聚落中心的龍山寺，它像一座小山，占據著部分視線空間。
這裡一點也不像刻板印象裡的台南。沒有日治時代的建築、沒有咖啡館和餐廳、也沒有文青商店，只有趴在地上昏昏欲睡的老狗，還有坐在屋外納涼談天的老人家。
四鯤鯓的寧靜和市區裡的巷弄在本質上並不相同。市區裡的巷弄比較像一塊鬧中取靜的綠洲，而四鯤鯓的巷弄則帶給我離群索居的感覺。走在這裡，時間平靜了下來，它像蝸牛一樣緩慢爬行，甚至讓人忘了它的存在。
我曾畫過一棟廢棄的老房子，一位小時候住在四鯤鯓的網友在臉書看到後，和我分享了她的回憶：
看到緊閉的紅色大門，表示老奶奶已經不在了，這間房子以前曾是小雜貨店。就像哈利波特的魔杖店那樣，陳年的深褐色小櫃堆砌出老奶奶的工作空間，老舊下陷的屋頂則是用一根柱子勉強頂住。有印象開始，奶奶就已經很老了，小小的身軀蜷坐在櫃子前，無論金額大小，總是慢慢移動那站不直的九十度身體，堅定地將商品交到客人手裡。有時是小糖果、有時是郵票、有時則是冰在報廢冰箱裡的作業簿。
最後一次見到奶奶，她九十幾歲，卻還能娓娓道來從前讀女中的往事。後來再經過雜貨店，才發現一整年都開著門等待客人的她已經不在了。現在每當閉上眼睛，還是能想起小時候那間雜貨店的味道，和奶奶的人情味。
穿過老社區往派出所的方向走，沒多遠就可以看到大海了。沙灘像絲帶展開一般，在視線所及的海岸上。整理完善的腳踏車道和海岸線平行，從這裡可以一路經過喜樹、灣裡，直到高雄興達港。我記得以前曾經騎車走過一次，不過可能騎的是小折吧，感覺過了很久才抵達目的地，這趟路程也讓我的屁股痛得要命。
最近我又到訪了四鯤鯓，大概是週末一早八點，陽光正充足的時候。整個上午就在這裡度過，散散步、拍拍照、坐著發呆、我感受太陽的熱氣還有古厝的味道。散步的終點，我站在通往海灘的天橋上望著大海，讓自己的視線飛得好遠。
書籍介紹
本文摘錄自《流動日常：藝術蝦的繪畫日記》，馬可孛羅出版
作者：藝術蝦（林致維）
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藝術蝦：「多畫畫，發現美的事物。」
2022 藝術蝦十年養成，最私密的畫家自我告白！
從新竹到台南，從海岸到山稜，跟著畫家的雙眼，記錄那些日常的流動
「成長過程中，我一直沒有受過畫畫的訓練，只依稀記得自己喜歡畫畫。」
偶然在當兵無聊時，隨手拿起簽字筆開始記錄，
一筆一畫把鋼盔、軍靴、哨站、軍營的大樹，以畫當日記寫，居然累積了好幾畫冊。
「退伍後，我知道我有新的目標了。」
從最基礎的水彩速寫開始，然後開始台北台南兩地跑的學畫歲月，
一轉眼也開畫展、得了獎、開班授課、出了三本書、十年就過去了。
在新竹出生成長
在這個「科學城」成長，受教育的過程也漸漸變成一個大家眼中「典型」的理工男。但藝術蝦一直沒有忘記畫畫的感觸。或許是新竹這個古老城市的人文氣息給他不一樣的養分吧，這座看似邁向未來的城市，其實曾是北台灣的行政中心，城隍廟、媽祖宮、東城門以及日本時代的巴洛克建築，讓他擁有不同於理工男的情懷。
在台南的第二人生
大學在新竹念書、後來也到了南科，也與道地的台南小姐成家，台南成為藝術蝦的第二家鄉。台南馥郁的歷史與人事物，尤其是蜿蜒的巷弄中上百年的古廟與歲時祭儀，叫人不感動也難。因為兵中養成的「畫日記」，也被藝術蝦帶到台南，在古寺巷弄中探索，藝術蝦一步一步讓台南滋養他。不管是四鯤鯓寧靜的漁村、夜雨不停的林百貨、還是從鄭成功駐守就存在的菜市，台南有太多叫人感動的景致，畫也畫不完。
不管是上班、迷路還健行，所有眼中的景致都是一種美
藝術蝦除了有這些人文的養分，不斷鼓勵自己繼續畫畫之外，重要的是一雙敏銳的雙眼與一顆包容的心，將之轉化成藝術的瞬間。上班開車路上，沿著鹽水溪透著玫瑰氣泡酒色的晚霞，在堤防上閃耀著歸心似箭的上班族；為了尋找詩人足跡而迷路，結果看到一扇精緻的大門，就不禁坐下來開始速寫；山林開闊的景致，在太陽升起的那個瞬間，把大地浸染成黃橙橙的光之海。這些都可以是你抒發的靈感，我們缺的，就是那對「心靈之眼」去欣賞。
十年了，看見藝術蝦的改變，也看見我們身邊的美好！
跟著藝術蝦的眼睛看到的，伴隨他創作的成長。
靈感與感動的瞬間，經常就在你旁邊。
你怎麼看風景，風景就怎麼給予你能量。
藝術蝦要你準備好不一樣的心境，展開一場旅行，與日常風景一起流動。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：
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【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
我們想讓你知道的是
蔬果外觀看不到的「農藥殘留」問題，是最常見的食安危機之一，非常值得留意。「無毒農」是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
「民以食為天」，吃是每天生活中不可或缺的一件事，而「天天五蔬果」則是維持健康的基本營養需求，但吃進肚裡的這些蔬菜、水果的食品安全，你放心嗎？
蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
農藥依據作用機制特性，可以分為系統性農藥、接觸性農藥兩種，接觸性農藥是將農藥噴灑在作物表面，讓病蟲害直接接觸藥劑而被殺滅；系統性農藥則會在植物體內透過輸導作用分布在植株中，以達到消滅病蟲害物的目的。由於系統性農藥是在植物體內而非僅在植物表面作用，若系統性農藥過量殘留時，無法透過清洗方式將其除去，所以挑選安心的蔬果來源，比將蔬果清洗仔細來得更重要。
蔬果農藥殘留怎麼驗？質譜快篩法最精準
要為所有的蔬果把關安全，可不容易！光是台北農產運銷公司（北農）單日的蔬菜成交量就可達約1,500噸，全台灣每天吃掉的蔬果這麼多，是怎麼把關的呢？目前國內的農產中心是採隨機抽驗方式，從大量蔬果中抽出一些樣本檢驗農藥殘留量，有時農藥殘留量不合格率可以達到10%，甚至在2021年時，行政院消保處抽驗網購蔬菜產品的農藥殘留結果更為驚人，不合格率達30%，其中一件青蔥產品的農藥超標量達到36倍；而2022年消基會抽驗同時抽驗進口草莓與本土草莓，不合格率竟也達到50%。這樣的狀況，實在讓人難以心安，非常需要仔細檢驗與把關。
那麼，蔬果的農藥殘留是使用什麼方式來檢驗呢？目前常用的農藥快速檢驗方法（快篩法）可分為生化法、拉曼光譜法、質譜快篩法。歷史最悠久的生化法是目前國內各大市場、量販店，最普遍的快篩方式，主要方式為讓農藥與試劑反應後生成顏色，以顏色變化測定農藥殘留量。這種方法快速、便宜，但對於農藥專一性較低，只能驗出30多種的農藥。
農藥種類越來越多、廠牌更複雜，接下來介紹的拉曼光譜法與質譜篩檢法，就是替代生化法的新科技。拉曼光譜法使用拉曼散射儀檢測，速度快是其優點，缺點則是偽陽性偏高，專一性不及質譜快篩法。至於質譜快篩法，是農委會農業藥物毒物試驗所研發的專利方法，獲得歐盟、美國、日本、台灣等多國專利，也是衛生福利部食品藥物管理署公開建議的檢驗方法。每種農藥只要有對應的有機物感應劑，就能驗得到，單件樣品檢測時間最快只要10分鐘。更重要的是檢驗結果更加精準、正確，是目前全世界農藥檢驗的標竿技術。但相對的，儀器成本非常高，需要長期投資，且對檢驗人員的專業有所要求。以防疫時代的醫療應用來譬喻，拉曼光譜法是很好的快篩試劑，質譜篩檢則是準確性、敏感性高的PCR檢測。
也因為質譜快篩法的成本高昂，因此除了農產中心、學術單位或專業檢驗公司外，一般通路平台投資的意願不高。以無毒、友善、安心為核心理念經營的農產電商平台「無毒農」，是全台灣第一個獲得國家藥毒所技術技術轉移的質譜快篩法的農產平台，也是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
日常選購蔬果時，除了確認業者是否符合國家標準，更要選擇科學方式檢驗合格的產品，且在食用之前多加清洗、去皮，以減低農藥的殘留，確保食用安全。
無毒農六大安心保證，是消費者最安心的後盾
無毒農為平台上所有農產商品提供六大安心保證：第一保證全部商品經過質譜儀檢驗農藥殘留合格，365天每天都檢驗，時時刻刻為客戶嚴謹把關食品安全；第二保證檢驗標準堅持比政府雙倍嚴格。全商品保證無農藥或低於國家農藥殘餘安全值一半以下。而全國農藥減半也是2027年全國要達到的永續環境目標；第三保證產地直送最新鮮，這歸功於無毒農致力建立對農友、土地、消費者都友善的正向循環機制，與多位小農建立合作關係，以產地直送方式減少中間的層層剝削，同時讓消費者、農友都受益。
無毒農的第四保證，則是提供最完善放心的退換貨機制，消費者若對收到的商品有疑問，24小時內拍照、聯繫客服，就能無條件退換貨；第五保證是產品投保食品安全險，不只有質譜儀檢驗把關，更透過食品安全險提供消費者更完整的保障。第六保證則是推廣食農教育，與農友們合作一起推廣農業議題，讓更多人了解農產品的生產過程，珍惜農產資源的可貴。
蔬果全篩檢、健康零風險，無毒農給您最安心的食安保證
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