《流動日常：藝術蝦的繪畫日記》：你知道台南在三百年前，有一半的市區其實是海嗎？

文：藝術蝦（林致維）

海邊聚落

你知道台南在三百年前，有一半的市區其實是海嗎？

從前的人們稱之為台江內海，是一片廣大的潟湖，雖然經過數百年的淤積，大海成為桑田，但我們還是能從一些蛛絲馬跡裡，發現它殘留的痕跡。比方說，市區的邊陲有個叫四鯤鯓的海邊老聚落，便是這麼一個串聯過去與現在的地方。

在古代孤懸於海上的沙洲被稱為鯤鯓，意思是從海上遠觀，輪廓有如鯨魚的背部。

Photo Credit: 馬可孛羅出版

我造訪過四鯤鯓幾次，有時散步、有時畫畫。這裡沒有繁忙的都市景觀，是個非常僻靜的村落，到處都是紅磚古厝和灰色的洗石子透天厝。我喜歡這裡的巷弄，蜿蜒曲折的程度和迷宮不相上下，房子肩並肩緊靠在一起，狹窄的縫隙成為通行的巷道。偶爾抬頭，總會看見作為聚落中心的龍山寺，它像一座小山，占據著部分視線空間。

這裡一點也不像刻板印象裡的台南。沒有日治時代的建築、沒有咖啡館和餐廳、也沒有文青商店，只有趴在地上昏昏欲睡的老狗，還有坐在屋外納涼談天的老人家。

四鯤鯓的寧靜和市區裡的巷弄在本質上並不相同。市區裡的巷弄比較像一塊鬧中取靜的綠洲，而四鯤鯓的巷弄則帶給我離群索居的感覺。走在這裡，時間平靜了下來，它像蝸牛一樣緩慢爬行，甚至讓人忘了它的存在。

Photo Credit: 馬可孛羅出版

我曾畫過一棟廢棄的老房子，一位小時候住在四鯤鯓的網友在臉書看到後，和我分享了她的回憶：

看到緊閉的紅色大門，表示老奶奶已經不在了，這間房子以前曾是小雜貨店。就像哈利波特的魔杖店那樣，陳年的深褐色小櫃堆砌出老奶奶的工作空間，老舊下陷的屋頂則是用一根柱子勉強頂住。有印象開始，奶奶就已經很老了，小小的身軀蜷坐在櫃子前，無論金額大小，總是慢慢移動那站不直的九十度身體，堅定地將商品交到客人手裡。有時是小糖果、有時是郵票、有時則是冰在報廢冰箱裡的作業簿。 最後一次見到奶奶，她九十幾歲，卻還能娓娓道來從前讀女中的往事。後來再經過雜貨店，才發現一整年都開著門等待客人的她已經不在了。現在每當閉上眼睛，還是能想起小時候那間雜貨店的味道，和奶奶的人情味。

Photo Credit: 馬可孛羅出版

穿過老社區往派出所的方向走，沒多遠就可以看到大海了。沙灘像絲帶展開一般，在視線所及的海岸上。整理完善的腳踏車道和海岸線平行，從這裡可以一路經過喜樹、灣裡，直到高雄興達港。我記得以前曾經騎車走過一次，不過可能騎的是小折吧，感覺過了很久才抵達目的地，這趟路程也讓我的屁股痛得要命。

最近我又到訪了四鯤鯓，大概是週末一早八點，陽光正充足的時候。整個上午就在這裡度過，散散步、拍拍照、坐著發呆、我感受太陽的熱氣還有古厝的味道。散步的終點，我站在通往海灘的天橋上望著大海，讓自己的視線飛得好遠。

Photo Credit: 馬可孛羅出版

書籍介紹

本文摘錄自《流動日常：藝術蝦的繪畫日記》，馬可孛羅出版

作者：藝術蝦（林致維）

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藝術蝦：「多畫畫，發現美的事物。」

2022 藝術蝦十年養成，最私密的畫家自我告白！

從新竹到台南，從海岸到山稜，跟著畫家的雙眼，記錄那些日常的流動

「成長過程中，我一直沒有受過畫畫的訓練，只依稀記得自己喜歡畫畫。」

偶然在當兵無聊時，隨手拿起簽字筆開始記錄，

一筆一畫把鋼盔、軍靴、哨站、軍營的大樹，以畫當日記寫，居然累積了好幾畫冊。

「退伍後，我知道我有新的目標了。」

從最基礎的水彩速寫開始，然後開始台北台南兩地跑的學畫歲月，

一轉眼也開畫展、得了獎、開班授課、出了三本書、十年就過去了。

在新竹出生成長

在這個「科學城」成長，受教育的過程也漸漸變成一個大家眼中「典型」的理工男。但藝術蝦一直沒有忘記畫畫的感觸。或許是新竹這個古老城市的人文氣息給他不一樣的養分吧，這座看似邁向未來的城市，其實曾是北台灣的行政中心，城隍廟、媽祖宮、東城門以及日本時代的巴洛克建築，讓他擁有不同於理工男的情懷。

在台南的第二人生

大學在新竹念書、後來也到了南科，也與道地的台南小姐成家，台南成為藝術蝦的第二家鄉。台南馥郁的歷史與人事物，尤其是蜿蜒的巷弄中上百年的古廟與歲時祭儀，叫人不感動也難。因為兵中養成的「畫日記」，也被藝術蝦帶到台南，在古寺巷弄中探索，藝術蝦一步一步讓台南滋養他。不管是四鯤鯓寧靜的漁村、夜雨不停的林百貨、還是從鄭成功駐守就存在的菜市，台南有太多叫人感動的景致，畫也畫不完。

不管是上班、迷路還健行，所有眼中的景致都是一種美

藝術蝦除了有這些人文的養分，不斷鼓勵自己繼續畫畫之外，重要的是一雙敏銳的雙眼與一顆包容的心，將之轉化成藝術的瞬間。上班開車路上，沿著鹽水溪透著玫瑰氣泡酒色的晚霞，在堤防上閃耀著歸心似箭的上班族；為了尋找詩人足跡而迷路，結果看到一扇精緻的大門，就不禁坐下來開始速寫；山林開闊的景致，在太陽升起的那個瞬間，把大地浸染成黃橙橙的光之海。這些都可以是你抒發的靈感，我們缺的，就是那對「心靈之眼」去欣賞。

十年了，看見藝術蝦的改變，也看見我們身邊的美好！

跟著藝術蝦的眼睛看到的，伴隨他創作的成長。

靈感與感動的瞬間，經常就在你旁邊。

你怎麼看風景，風景就怎麼給予你能量。

藝術蝦要你準備好不一樣的心境，展開一場旅行，與日常風景一起流動。

Photo Credit: 馬可孛羅出版

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責任編輯：翁世航

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