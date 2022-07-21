2022全球最好用護照出爐：台灣亞洲排行第5，日本享193地免簽蟬聯第一

移民顧問公司恒理（Henley & Partners）週二（19日）公布2022年第3季全球護照指數，日本蟬聯最好用護照第1名，擁有193國家/地區免簽的待遇，比今年第二季再多一個免簽地，創下史上最高紀錄。新加玻與韓國以192免簽地居次，台灣在亞洲地區排行第5，擁有145個免簽地，次於香港。

這項護照指數榜是基於國際航空運輸協會（IATA）資料，統計全世界199本護照免簽證及落地簽證數目來決定排名。

在2022年第三季的排行榜，日本護照可輕鬆入境193地再度蟬聯最好用護照，新加坡和韓國則擁有192免簽地並列第2，特別是韓國在今年新增了2個免簽地，扭轉了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）前由歐洲國家領先的排名。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

不過歐盟成員國仍占據了排行榜前十名的位置，德國和西班牙並列第3，可免簽證進入190個目的地；芬蘭、義大利和盧森堡以189個免簽地緊追其後、並列第4；丹麥、荷蘭和瑞典並列第5，護照持有人可以免簽證前往全球188個地方。英國和美國的排名分別下降至第6和第7。阿富汗仍處於該指數的最後一名，其國民只能免簽證進入全球27個地方。

台灣在這份排行榜中表現不俗，以145個免簽地在全球排行第34名、亞洲地區更排行第5，次於香港。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 香港九龍城內泰國餐館的霓虹燈招牌照亮夜晚。

香港以171個免簽地在全球排行18；澳門以144個免簽地在全球排行第35，與烏克蘭並列，次於台灣。

Photo Credit: 中央社 澳門大三巴牌坊的澳門光影節光雕表演。

中國在全世界僅有69個免簽夥伴，排行80；俄羅斯則排名第50，不過恒理公司在新聞稿中表示， 雖然俄羅斯護照的免簽地為119，但由於俄羅斯被歐盟國家、紐澳、加拿大、日本、韓國、英美等國家制裁，實施旅行禁令並關閉領空，俄羅斯護照持有者比以往任何時候都更與世界隔絕。

其中最有潛力的護照為 阿拉伯聯合大公國，目前排名全球第15，擁有176個免簽地，該國在過去十年在免簽數量的增加取得了空前的成就（2012年僅有106個免簽地，世界排名第64）。恒理公司指出這是因為阿拉伯聯合大公國成為 投資者的關注焦點，在2022年全球百萬富翁淨流入最高，預計淨增加4000人，比2019年淨流入的1300人相比大幅增加。

Photo Credit: AP/達志影像 阿拉伯聯合大公國最高建築物杜拜塔。

另外僅管亞洲護照免簽數表現不俗，恒理公司指出，亞洲對COVID-19的態度更為謹慎，公民利用這種旅行自由的可能性低於歐洲或美洲的公民；根據國際航空運輸協會的最新統計數據，亞太地區對國際航空旅行的需求仍不到疫情前的1/5，相比之下，歐洲和北美市場已經恢復到之前旅行流動性的60%左右。

全球最好用護照

日本（193地免簽，排行第1）

新加坡、韓國（192地免簽，排行第2）

德國、西班牙（190地免簽，排行第3）

芬蘭、義大利、盧森堡（189地免簽，排行第4）

奧地利、丹麥、荷蘭、瑞典（188地免簽，排行第5）

法國、愛爾蘭、葡萄牙、英國 （187地免簽，排行第6）

比利時、紐西蘭、挪威、瑞士、美國（186地免簽，排行第7）

澳洲、加拿大、捷克、希臘、馬耳他（185地免簽，排行第8）

匈牙利（183地免簽，排行第9）

波蘭、立陶宛、斯洛伐克（182地免簽，排行第10）

全球最糟糕護照

北韓（40地免簽，排行105）

尼泊爾和巴勒斯坦（38地免簽，排行106）

索馬利亞 （35地免簽，排行107）

葉門（34地免簽，排行108）

巴基斯坦（31地免簽，排行109）

敘利亞（30地免簽，排行110）

伊拉克（29地免簽，排行111）

阿富汗（27地免簽，排行112）

（以上統計時間到2022年7月為止）

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元