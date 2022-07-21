2022全球最好用護照出爐：台灣亞洲排行第5，日本享193地免簽蟬聯第一
我們想讓你知道的是
僅管亞洲護照免簽數表現不俗，恒理公司指出，亞洲對COVID-19的態度更為謹慎，公民利用這種旅行自由的可能性低於歐洲或美洲的公民。
移民顧問公司恒理（Henley & Partners）週二（19日）公布2022年第3季全球護照指數，日本蟬聯最好用護照第1名，擁有193國家/地區免簽的待遇，比今年第二季再多一個免簽地，創下史上最高紀錄。新加玻與韓國以192免簽地居次，台灣在亞洲地區排行第5，擁有145個免簽地，次於香港。
這項護照指數榜是基於國際航空運輸協會（IATA）資料，統計全世界199本護照免簽證及落地簽證數目來決定排名。
在2022年第三季的排行榜，日本護照可輕鬆入境193地再度蟬聯最好用護照，新加坡和韓國則擁有192免簽地並列第2，特別是韓國在今年新增了2個免簽地，扭轉了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）前由歐洲國家領先的排名。
不過歐盟成員國仍占據了排行榜前十名的位置，德國和西班牙並列第3，可免簽證進入190個目的地；芬蘭、義大利和盧森堡以189個免簽地緊追其後、並列第4；丹麥、荷蘭和瑞典並列第5，護照持有人可以免簽證前往全球188個地方。英國和美國的排名分別下降至第6和第7。阿富汗仍處於該指數的最後一名，其國民只能免簽證進入全球27個地方。
台灣在這份排行榜中表現不俗，以145個免簽地在全球排行第34名、亞洲地區更排行第5，次於香港。
香港以171個免簽地在全球排行18；澳門以144個免簽地在全球排行第35，與烏克蘭並列，次於台灣。
中國在全世界僅有69個免簽夥伴，排行80；俄羅斯則排名第50，不過恒理公司在新聞稿中表示，雖然俄羅斯護照的免簽地為119，但由於俄羅斯被歐盟國家、紐澳、加拿大、日本、韓國、英美等國家制裁，實施旅行禁令並關閉領空，俄羅斯護照持有者比以往任何時候都更與世界隔絕。
其中最有潛力的護照為阿拉伯聯合大公國，目前排名全球第15，擁有176個免簽地，該國在過去十年在免簽數量的增加取得了空前的成就（2012年僅有106個免簽地，世界排名第64）。恒理公司指出這是因為阿拉伯聯合大公國成為投資者的關注焦點，在2022年全球百萬富翁淨流入最高，預計淨增加4000人，比2019年淨流入的1300人相比大幅增加。
另外僅管亞洲護照免簽數表現不俗，恒理公司指出，亞洲對COVID-19的態度更為謹慎，公民利用這種旅行自由的可能性低於歐洲或美洲的公民；根據國際航空運輸協會的最新統計數據，亞太地區對國際航空旅行的需求仍不到疫情前的1/5，相比之下，歐洲和北美市場已經恢復到之前旅行流動性的60%左右。
全球最好用護照
- 日本（193地免簽，排行第1）
- 新加坡、韓國（192地免簽，排行第2）
- 德國、西班牙（190地免簽，排行第3）
- 芬蘭、義大利、盧森堡（189地免簽，排行第4）
- 奧地利、丹麥、荷蘭、瑞典（188地免簽，排行第5）
- 法國、愛爾蘭、葡萄牙、英國 （187地免簽，排行第6）
- 比利時、紐西蘭、挪威、瑞士、美國（186地免簽，排行第7）
- 澳洲、加拿大、捷克、希臘、馬耳他（185地免簽，排行第8）
- 匈牙利（183地免簽，排行第9）
- 波蘭、立陶宛、斯洛伐克（182地免簽，排行第10）
全球最糟糕護照
- 北韓（40地免簽，排行105）
- 尼泊爾和巴勒斯坦（38地免簽，排行106）
- 索馬利亞（35地免簽，排行107）
- 葉門（34地免簽，排行108）
- 巴基斯坦（31地免簽，排行109）
- 敘利亞（30地免簽，排行110）
- 伊拉克（29地免簽，排行111）
- 阿富汗（27地免簽，排行112）
（以上統計時間到2022年7月為止）
延伸閱讀
- 瑞士護照其實超難申請，為何還有一堆人搶破頭想要入籍？
- 萬那杜「黃金護照」搶手，花13萬美元就能免簽入境歐盟、英國等130個國家
- 【國際大風吹】亡國感來襲，買本護照壓壓驚？
- 台灣預計7、8月開放國門，業者準備迎接後疫情時代「報復性旅遊」商機
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
Tags：
我相信未來一切會更好──約哈娜與媽媽的小豬農場
我們想讓你知道的是
在瓜地馬拉偏遠的山上，約哈娜和媽媽相依為命，母女兩人不懼低溫與遙遠路途，努力經營著小豬農場。透過參與世界展望會兒童資助計畫，他們也確信未來一切將充滿希望。
在瓜地馬拉山上一個偏遠的小村莊，9歲的約哈娜（Johana）和媽媽一起生活著，約哈娜的爸爸在約哈娜2歲時拋棄了她和媽媽，甚至當時媽媽的肚子裡還懷著妹妹。每個市集日，約哈娜和媽媽會在清晨4點出門，將飼養的豬隻運往市場販售，儘管一大早的天氣很寒冷，但這並沒有阻礙他們前進，約哈娜也說，「想一直支持媽媽做的所有事」。
「我會幫忙餵小豬，也會幫著媽媽一起蓋豬窩，我很喜歡這種感覺，因為我跟媽媽是一起的，當我們在市集，我會幫媽媽把小豬裝進麻布袋，我也喜歡跟小豬一起工作，我希望長大可以成為像媽媽一樣的人。」
約哈娜跟媽媽妹妹住在一間破爛小木屋，他們工作很努力，希望可以改善生活條件。當媽媽被問及希望女兒們有什麼樣的未來時，媽媽說：「我希望幫助我的女兒們有成功的人生，我會按照上帝的心意，盡可能地支持她們，並鼓勵她們不停學習。」
當問到約哈娜如何看待自己的未來時，她害羞卻又滿懷盼望地告訴我們：「我希望將來我們有很多頭又大又肥的豬，用媽媽的專業，開一家專門賣豬肉的商店，成為這個村莊的先驅。媽媽為我們辛苦了！ 我相信未來一切都會更好」。
邀請你選擇資助等待最久的孩子！當你轉變一個孩子的生命，就是創造世界下一代的希望。
了解更多：https://wvtaiwan.com/SmggQ
本文章內容由「台灣世界展望會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。