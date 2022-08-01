《被誤解的犯罪學》：透過棉花糖實驗，就能預測兒童在未來的犯罪可能性？

文：湯姆．蓋許（Tom Gash）

迷思三：犯罪欲望無法抑制？

「無法控制事件，那就控制自己。」——法國思想家蒙田（Montaigne），一五九○年。

堅持不懈

所有人都以為安特衛普鑽石中心（Antwerp Diamond Centre）堅不可摧。只有鑽石主人碰得到自己的資產，而且保管鑽石的金庫也是滴水不漏。中心總共有十種防護設備，包括監視錄影機、紅外線熱探測裝置、都卜勒雷達（Doppler Radar）、磁場感應器、震動感應器密碼，以及組合高達一億種的密碼鎖。大約相當於金庫中每一歐元價值的鑽石，就有一組密碼。

不過在二○○三年二月十九日（星期一），那個地區的鑽石商人還是很驚訝的發現：金庫在週末遭人闖入。有一百二十三個保險箱被洗劫一空，劫匪還有三十七個箱子來不及打開，不然他們應該可以帶走超過市值一億美元的鑽石。紙張甚至還有鑽石四處散落在金庫的地板上，這顯示劫匪當時大概是急著逃走。其中一名受害者鑽石商人馬塞爾．菲雷爾（Marcel Fuehrer）說：「這根本就是不可能的事，但是它卻發生了。」

一開始，警方對於劫匪的行蹤毫無頭緒。不久之後，警察接到一通熟人的電話。奧古斯特．芬．凱普（August Van Camp）把退休之後的大部分時間都花在當地動物棲息地的保育上，他也常通報一些在森林裡隨意傾倒或是丟棄廢棄物、然後沿著E19公路逃跑的案件（E19公路連接了北方的安特衛普和南方的布魯塞爾〔Brussels〕兩地）。他的通報通常都不會被認真看待，不過這次不同了。他又發現垃圾了！不過裡面的東西可不太尋常，尤其是裡面竟然有不少鑽石，還有幾疊以色列和印度的紙幣。

在幾小時之內，就有一大群警察到現場蒐集證據。收據、吃了一半的食物（上面有DNA證據）和監視器的錄影畫面，都指向李奧納多．諾塔巴羅（Leonardo Notarbartolo）和其他三名共犯涉嫌重大。諾塔巴羅是一名竊盜慣犯和詐欺犯。這一行人每一個人都有專長。在他們遭到逮捕、被判有罪之後，諾塔巴羅接受了採訪，透露他們每一個人有各自適合的綽號，分別是天才（Genius）、怪獸（Monster）和閃電（Speedy），他也提到了可能從來沒被抓到的第五個共犯的存在——這人名叫鑰匙之王（King of Keys）。

要不是發現了被丟掉的垃圾，竊賊的確可能就逍遙法外了。這起犯罪經過十八個月以上的精心策畫。諾塔巴羅說有一位鑽石經銷商是幕後支持者，他不僅提議了這次偷竊，還提供金援，甚至還仿製了一個一模一樣的金庫，讓他們這幾個同夥可以練習。註160每一項維安設施都被精密設計的詐術騙過去了。錄影證據顯示諾塔巴羅在犯罪的前一天先走訪了金庫，用髮膠癱瘓了金庫的熱感測器。那把一英尺長的鑰匙，據說也是照著錄影畫面複製出來的。髮膠裡的聚苯乙烯暫時阻隔住了熱感測器，為他們爭取了一些時間。

這類有能力、有決心的職業罪犯的存在，勢必會引起人們的關注。不過，如果他們的動機是貪婪（比起報復或是病態），就不會引起太多擔憂了。美國堪薩斯州詹森郡（Johnson County）的一名人士印第安那（Indiana）出席了七個月大的泰勒．沙那巴爾格（Tyler Shanabarger）的喪禮，設身處地想著泰勒悲劇性的死亡，會讓他的父母羅納德（Ronald）和艾咪（Amy）感到多麼痛悔。驗屍報告顯示泰勒的死因是嬰兒猝死症（Sudden Infant Death Syndrome），一般也稱作童床死亡（cot death），他的母親艾咪在某個早上突然發現兒子已經死了，因而感到驚恐不已。

但是就在幾天之後，這樁苦難甚至有了更令人痛心疾首的發展。羅納德突然對艾咪自白，說兒子是他殺的，當她離開孩子去工作時，他把孩子悶死了。羅納德說他殺害孩子，是計畫性的報復，因為三年前羅納德的父親過世時，艾咪不願意縮短度假行程回來陪伴、安慰他。起訴書中寫到：「羅納德說他計畫要讓艾咪嘗到他在父親死時所受到的同樣痛苦。所以他就和她結婚了，還讓她懷孕，等艾咪對孩子產生感情之後，就取了他（孩子）的性命。」

這類經過嚴密策畫的案件之所以會吸引我們，是因為它包含了經深思熟慮的狡滑和殘酷，這是我們一般人很難理解的。像是諾塔巴羅和羅納德這樣的人會讓我們害怕，是因為他們看似堅不可擋，而且還用一種冷酷而工於計算的方式犯罪。我們對於天才搶匪會有點欽佩，但是對於存心報復和肢體虐待的人，就只剩鄙視了。我們會用像是「掠奪者」（predator）這類的字眼來形容他們，這類詞背後的意思，是指受到指責的對象不具有人性，而且有從別人那裡奪取什麼的欲望。這兩種罪犯都不在乎用什麼方法達到目的，他們在傷害或是欺騙別人的過程中，都會得到滿足。

我們已經在前文討論過，一般人常誤以為犯罪是一種終身的生活方式選擇，而且大概是在青少年時期或是剛成年的時候就決定的，甚至會說，大部分會犯罪的人在嬰兒和兒童時期就會表現出不好的傾向。但是上文的例子又讓我們產生一種不安的想法，可能還有一種人的犯罪是出於自然選擇。說不定那些過了青少年時期還繼續犯罪的人，是因為真的有製造麻煩的本領，如果是外行人，就會在激烈的競爭過程中漸漸被淘汰。