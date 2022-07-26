【專訪】瑞士安樂死諮詢團隊（上）：成立協會推動安樂死合法化，推NFT籌措財源是著好棋
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台灣第一次迎來對人類安樂死嚴肅且大規模的討論，來自於2018年前體育主播傅達仁遠赴瑞士執行安樂死的事件，當時的他身體羸弱但眼神堅定，認為能夠執行安樂死，就算客死他鄉也無妨。如今「瑞士安樂死諮詢團隊」從小團隊發展成30人的組織，也成立協會來擴大服務對象與倡議能量，不為別的，只為提供身處病痛苦難的人多一個選擇。
「安樂死」在台灣是個不大不小的議題，說大，並非人人關心，要說小，又有不少人在乎。只是平常不在公眾討論視野中。自2018年6月7日，傅達仁於瑞士安樂死之後，因其名氣，讓不少身有疾患的個人與家屬，開始關切安樂死議題。
因傅達仁一案，立法委員許毓仁曾在臉書發動民意調查，在1900位民眾中，有九成贊成安樂死合法化，他也因此開始推動《尊嚴善終法》，並一讀通過。但醫界普遍反對，故無後續。2020年，民眾黨也提出同名草案，兩案併陳，至今仍在立法階段，安樂死目前尚未合法化。
由於傅達仁一案頗受關注，台灣也開始出現推動安樂死的團體組織。臉書社團「安樂死推動聯盟」即有1萬2000名社員，人數不可謂不多。每日都有安樂死相關議題的討論。但也僅止於討論與呼告，看不到什麼具體行動。
而在2020年，台灣也出現「瑞士安樂死顧問團隊」組織，協助病家安排前往瑞士「安樂死」的代辦諮詢服務。報導者曾為此作了專題報導，詳述其組織成立宗旨與協助家屬的心路歷程。時隔近兩年，此組織也有新的規劃與推動安樂死的計畫。看起來安樂死議題在台灣並非雷聲大雨點小，而有逐步朝向實現的可能。
為此，筆者採訪了「瑞士安樂死諮詢團隊」，以了解台灣關於安樂死的推動現況。
「瑞士安樂死諮詢團隊」原本是由醫師John（化名）與另外五個高中、大學死黨共同組成，六人團隊中，一半是科技業工程師，其他則是老師跟創業者。最初的構想來自John投入醫療體系後，見證現代醫學面對病痛的極限，看無數病患與家屬在無藥可治的狀態下，生命與經濟備受折磨的慘狀，因而立志要推動在台灣安樂死的合法化，以造福人群。
這個組織原本僅六人組成，隨著個案輔導諮詢，慢慢有更多認同者投入參與，其中不乏赴瑞士安樂死的病患家屬。目前發起的組織成員已有30人。隨著組織壯大，原本僅供諮詢的團隊，也準備在台灣推動安樂死合法化。
團隊核心成員的John開宗明義，說明這個協會成立的宗旨：「我們想給大家的是一個選擇權。當今天我們對於自己的生命有另一個更好的選擇的時候，我們將不再害怕，因為病痛折磨不了我們。我們可以開心的過好每一天，做對我們生命有意義的事，對社會有貢獻的事。能無時無刻，活在當下，這是每個人都應該要有的權利。」
原本「瑞士安樂死諮詢團隊」僅是私下供有需求的病患與家屬，提供前往瑞士安樂死的諮詢服務。並未收仲介費，僅收陪同前往瑞士的交通費用。其實很像義工。
John表示：「我們原本就是在做公益服務，沒有收取任何代辦費用，我也沒有以醫師身分介入診斷。病人的疾病診斷和評估，都依照他們原本就醫的醫療機構和醫師的診斷，我們只是提供他們『另一種選擇』的資訊諮詢。」
但這種個人單位無論在推動理念與執行上，都有所限制。因此在參與者慢慢增加後，他們現在也開始跟政府申請立案，想成為公益團體，以便推動各項事務，包括安樂死合法化的推廣宣導。
成立協會集結眾人之力，財源上也可受監督
這也構成了一個盲點。如果僅是個人性質無償提供服務，無涉及金錢利益，社會大眾也沒什麼好說。但一旦成為社福公益團體，就必然會面對募款、收入等問題。
更何況根據現有的《尊嚴善終法》草案的規劃，如果安樂死合法化，除了醫師診斷外，還必須經由「相關協會」審核。這個但書絕對就涉及利益，甚至可說是一塊不輸給人力仲介的大餅。在這個趨勢下成立協會，不會啟人疑竇嗎？
John語重心長地說：「之所以成立協會並申請立案，就是想比照公益團體依法接受政府的管理與審查。一旦立案，所有的收支都必須要公開給大眾審閱。這正是一種防弊的思考。雖然目前的立法規劃有涉及相關協會的審查。但我們正想做的是推動整件事的成功。」
「到時候如果有人想成立其他安樂死諮詢協會，我們也樂見其成。甚至於如果其他協會做得比我們好，我們也可以退下來不做。原本做這件事就不是為了賺錢，而是不想看那麼多病患與家屬受苦。重點在於理念的推行，成功不必在我們。」
但成立協會就必然涉及募款、捐贈，與金錢流向。那協會方面對此有什麼規劃？
John說：「如果協會有收入，主要就是支付員工薪水、辦理尊嚴善終講座、協助想去但無法去歐洲的人成行。如果安樂死合法化後，看政府規劃，具體的執行費用如果有病患負擔不起，那協會方面也會代出。就是跟其他公益團體的做法類似，錢不會進入私人口袋。」
而對於協會如何有金流支持運作，為避免「以公益斂財」的疑慮，「瑞士安樂死諮詢團隊」發行了他們的NFT，以此來籌措財源。NFT的性質應該不用多說，它本質上就是一種類似虛擬貨幣的投資。喜歡NFT產品本身，或是認同產品理念，甚至是覺得產品可以升值，都可以進場投資。這是協會想到的一個募資的做法。
John進一步說明：「推NFT是為了籌募成立協會所需的基金，成立協會也是希望增加人力，能夠幫助更多的人，甚至是希望能夠有機會幫助想去但卻無法去的人！發行的理由，是因為我們真的目前沒有多餘的人手跟資金，去籌建並運行一個協會。」
「創立協會之前就需要準備齊全的各種資源：會計、法務的人力成本、場地成本、文具電腦、行政耗材、以及日常營運雜支，這些我們目前都完全沒有。會考慮從NFT著手，一方面是希望藉此讓年輕人能看到我們，進而獲取認同我們的年輕人的支持，另一方面是我們也有機會能利用NFT的獲利，作為我們協會營運的第一筆資金。」
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自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。
經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
Adobe「攝影計劃」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。
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