【專訪】瑞士安樂死諮詢團隊（下）：自殺的倫理道德是神明的事，而痛不欲生的人心中沒有神

合法化倡議遙遙無期，確實幫助到人更為實際

Joseph：「我們為什麼採取了一種跟別人不同的方式，其實也跟我們的狀況有關。John是醫師，在病院見到許多極度痛苦卻無法選擇死亡的病患，看他們痛苦掙扎，很於心不忍。而看到傅達仁積極赴瑞士求死的狀況，也深被影響，認為自己在能力範圍內，要幫助這些受苦的人。」

「而我自己從小就患有僵直性脊椎炎，發作的時候跟早期作家杏林子一樣，連走路都會痛不欲生，嚴重的時候恨不得可以了結自己的生命。所以我也能體會病患的痛苦。看John認真發起提供安樂死的諮詢服務後，毅然決然地也就加入其中。我們團隊內很多人都是這樣。」

「反過來說，台灣社會反對安樂死的人不是身體無病無痛，就是有宗教信仰，認為自己選擇死亡是不對的事。但我們團隊內的人大多無宗教信仰。真正痛苦到一個程度，都不會再相信神明幫得了什麼忙。」

「有些成員也都是安樂死病院的家屬，他們無論在心情上看病人受折磨，或是經濟照顧上長期被壓垮，也都了解病家的苦處，所以都因為想要幫助類似狀況的家庭，才熱心加入，這是最初目的。安樂死合法化，反而一開始沒在概念中。」

Photo Credit: 瑞士安樂死諮詢團隊 A小姐執行日當天在執行前，在尊嚴的藍色小屋留下最後的美麗身影。

但傅達仁事件既然備受矚目，台灣也因此出現推動安樂死的團體組織。幹嘛不加入其他組織就好，反而自己出來搞？以社會觀點來說，不是為錢就是為名，怎樣都逃不了這種指控吧？

Joseph解釋說：「其他組織協會成立時，我們也都去旁聽、了解過，但覺得要推動立法，要推廣安樂死概念，等社會觀念成熟，等台灣安樂死合法化，不知道還要等多少年。每一個病患在痛苦時，是渡日如年。如果可以馬上幫他們解決痛苦，為何不做？」

「我們一開始就只有六個人而已，我們就想積極做自己能做的事。既然我們可以提供諮詢與意見，可以幫人申請瑞士安樂死的流程，我們就先做這件事。光做這件事就佔用我們香的時間資源與心力。所以一開始的確沒顧及到推動安樂死合法化的部分。」