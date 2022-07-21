台製BL劇將在中國影音平台bilibili獨播，高嘉瑜怒轟：有違國發基金精神

由文策院投資的影視公司大慕可可，近期公布全新BL劇集《About Youth 默默的我，不默默的我們》的相關動態與定檔消息。不過，卻因爲此劇將在中國影音平台bilibili進行海外全網獨播，而引發眾網友熱議。

去（2021）年10月29日，大慕可可舉行公開對外成立見面會，大慕可可是由大慕影藝聯手兩大影視音集團凱擘影藝、華研國際音樂，合資成立的泛娛樂投資公司「大曉創藝」，與文化內容策進院（文策院）共同投資成立的公司。

當時會中宣布，將透過完整的IP開發結構與資源協力，一條龍協助創作者打造品牌，並進一步孵育、催生更多不同類型並符合市場需求的娛樂內容。而此次投資案總金額2億元，其中由文策院執行的國發基金投資金額為9800萬元，是文策院成立以來第6案共同投資計畫。

大慕影藝曾推出數部叫好又叫座的台劇，《我們與惡的距離》、《做工的人》都是旗下作品，前者榮獲6項金鐘獎；後者則是拿下4項金鐘獎，可說是近年台劇復興浪潮上的重要推手。

至於大慕可可的經營團隊，則由知名製作人林昱伶擔任董事長，具25年戲劇製作資歷、橫跨傳統及新媒體平台的資深監製張庭翡擔任總經理，金馬獎最佳編劇蔡宗翰擔任劇本總監，知名劇作家簡莉穎為內容總監，擁有12年影視行銷經驗的譚興宸則擔任行銷總監。

也因此，去年大慕可可成立之際，也讓各界看好在經驗豐富的團隊操刀之下，加上文策院的資金等資源到位之後，有望再度推出兼具品質與話題的影視作品。

Photo Credit: 中央社 林昱伶

而大慕可可則在前（19）日，釋出了旗下製作的首部BL劇《About Youth 默默的我，不默默的我們》前導海報，此作改編自鏡文學黃思蜜作品《默默》​，並由《越界》導演蔡宓潔操刀。同時在貼文中表示定檔日期，將在8月29日，每週一晚上8點，於中國影音平台bilibili海外全網獨播。

消息曝光之後，引發網路熱議，有不少聲音認為大慕可可獲得台灣文策院的資金補助，卻在中國影音平台進行海外獨播，而台灣竟然沒有合法播映平台，網友也提問，「為何台灣自資的原創作品，要交給一個有『盜版』疑慮的中國平台『獨播』」？此外，因為中國對於同志議題的敏感，也有網友質疑劇本或是成品是否會遭到中國的審查而閹割。

對此，大慕可可在官方臉書粉專，留言兩點回應：

《About Youth 默默的我，不默默的我們》是全台灣團隊自資自製，bilibili海外購買本劇國際網路播映權，僅為版權購買。而臺灣及其他國家的電視播映版權，及其他播映平台的推動均已在進行中，只是礙於合約仍在洽談，尚不便公佈，敬請諒解也請耐心等待好消息，希望早日讓所有粉絲都能自由選擇喜歡的方式收看。 而網友們最關心的劇情內容，《About Youth 默默的我，不默默的我們》是一部純正的BL作品，沒有任何內容因播映平台有所修正或刪減，我們不會讓自己的孩子被其他因素干預而受到傷害，請大家放心。

最後，大慕可可則說，再次謝謝所有關注本劇的朋友們熱心指教，也謝謝支持的朋友們。

而根據《中央社》報導指出，文策院表示，大慕可可股份有限公司為文策院與大曉創意股份有限公司共同投資的公司；依規定文策院應尊重並保障被投資公司之經營自主性，不涉入公司經營。據了解該公司所有營運活動皆符合相關法令。

文策院最後指出，劇集《About Youth 默默的我，不默默的我們》為大慕可可全台灣團隊自資自製打造，並無單獨申請任何形式之政府補助。有關該戲劇大家所關心的部分，大慕可可團隊也已於該公司粉專留言回覆向大眾說明。

不過，立委高嘉瑜則在昨（20）日下午3點半時，於臉書發文批判。高嘉瑜認為，國發基金成立的宗旨，本應在「鼓勵國內產業創新加值，投資生產原創的公司，以促進國家發展」，現如今卻與中國有盜版疑慮的公司做交易，且不受任何法規限制，顯有違上開精神。

而面對文策院及國發基金的回覆，高嘉瑜表示，大慕可可雖辯稱：「bilibili僅為版權購買，台灣仍可購買播映版權。」但魔鬼藏在細節裡，高嘉瑜詢問文策院得到的答覆則是：「bilibili所取得的國際網路獨播權，意指台灣就算未來想播也只能在電視上播，首輪網路平台播映權已被中國壟斷。」

對於文策院及國發基金的回覆，高嘉瑜並無法認同。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航