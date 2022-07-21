英保守黨魁之爭最後2強──英國會出現史上第一位印度裔首相，或者第二個「鐵娘子」？
我們想讓你知道的是
一位是打著減稅目標的外交大臣，一位是標榜自己能帶領保守黨贏得下回大選的前財政大臣，《關鍵評論網》整理了英國下任首相兩位候選人的背景與政策立場。
在一系列醜聞導致數十名部長辭職，英國首相強森（Boris Johnson）本月辭去了黨魁職務，經過五輪投票後，前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和外交大臣特拉斯（Liz Truss）成為最後2名候選人，最晚將於今年9月5日揭曉英國究竟會出現第一位印度裔的首相，還是繼柴契爾（Margaret Thatcher）與梅伊（Theresa May）之後的第三位女首相。
週三（20日）的投票結果，候選人縮小到最後兩強──蘇納克以137票名列第一（增加了19票），不過特拉斯也緊追在後，在增加了27票後以113票居次，國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt）以105票排名第三，確定無緣在接下來的選舉中角逐黨魁。
現在選擇權將落在超過16萬名保守黨成員身上（約佔英國選民的0.3%），他們將投票給他們最喜歡的候選人，決定下一任保守黨魁，也就是首相人選。
根據英國市場調查與數據分析公司「輿觀」（YouGov）19日的民調結果，725名黨員表示，若在蘇納克和特拉斯之間二選一，蘇納克、特拉斯將分別獲35%和54%黨員支持，蘇納克落後特拉斯19個百分點。英國博彩公司也看好特拉斯將會在接下來的選舉中獲勝，英國最大的博彩公司威廉希爾（William Hill）以4/7的賠率認為特拉斯會贏，蘇納克賠率則為6/4。
知道自己獲得黨魁選舉的最終門票後，特拉斯感謝她的同事對她的信任，並稱自己是「能將事情做好的人」，承諾會為英國帶來經濟成長、減稅、以及「釋放每個英國人的潛力」。蘇納克則表示，他是唯一能在接下來2025年大選中帶領保守黨打敗工黨的候選人，他的發言人表示，蘇納克將夜以繼日地工作，以贏得保守黨成員的支持。
兩人接下來將於下週一（25日）於《BBC》進行辯論。《關鍵評論網》整理了兩位候選人的背景與政策立場如下：
想當「鐵娘子」第二的外交大臣特拉斯
特拉斯是英國第一位保守黨女性外交大臣，在前外交大臣拉布（Dominic Raab）於阿富汗危機時去度假被調職後，特拉斯於2021年9月接任外交大臣，她說她「從第一天起」就準備好管理這個國家。
現年46歲的特拉斯於1975年出生於牛津，是一名數學教授和一名護士的女兒，她稱自己的家庭是個左翼家庭，小時後特拉斯也跟著父母參與反核與反柴契爾的抗議活動，不過柴契爾後來成為了她的政治偶像。
特拉斯曾在英國石油公司Shell與電信公司Cable & Wireless plc擔任經濟學家，2010年才進入國會。不過特拉斯為人所知是在2014年一場保守黨會議上，她面無表情的批評英國三分之二的起司仰賴進口「是種恥辱」的影片，在網路上意外竄紅。
不過特拉斯後來的名聲不斷上升，她曾擔任司法部長一年，然後前往財政部擔任首席秘書，接著領導國際貿易部。
《路透社》指出，特拉斯成為脫歐支持者以及她提出的減稅政策，幫助她有機會成為英國下一任首相。特拉斯在2016年反對英國脫歐，但她後來轉變立場，在強生首相任內頭2年擔任國際貿易大臣、支持英國脫歐，並在2021年被任命為英國與歐盟談判的主談代表，她對英國脫歐之後與北愛爾蘭之間的貿易法規問題採取強硬立場，贏得了保守黨最狂熱的脫歐派的支持。
相關人士指出，特拉斯計劃通過削減300億英鎊（約新台幣9000億元）的稅收來重振經濟，她認為COVID-19疫情期間的債務應該被視為「戰時借貸」應拉長時間來償還，她主張透過借貸來減稅；這與她的競爭者蘇納克立場迥異，特拉斯痛批蘇納克是社會主義者，因為他提高稅收以應對疫情和烏克蘭戰爭造成的經濟損失，蘇納克則稱她在販賣經濟「童話」。
作為外交大臣，特拉斯將自己塑造成對俄羅斯總統普亭的嚴厲批評者，但有些人擔心她對俄羅斯戰爭的強硬立場可能會使緊張局勢變得更加危險；她對中國的態度也十分嚴厲，曾表示入侵台灣將是中國的「災難性誤判」，並稱英國與其他國家應重新考慮跟使用經濟脅迫手段國家的貿易關係，不過外界也擔心她的意見太快，無法成為一名成功的外交官。
《美聯社》指出，特拉斯是英國鐵娘子柴契爾夫人的粉絲，她也以此塑造自己的形象，無論是去年在愛沙尼亞一輛英國陸軍坦克上擺姿勢，或者上週在電視轉播的辯論會中、身穿一件與柴契爾夫人過去穿的非常相似的蝴蝶結襯衫，都讓人想起冷戰時期的柴契爾夫人的形象，這也吸引許多崇拜柴契爾夫人的保守黨人。
前財政大臣蘇納克，有望成為第一位印度裔首相
42歲的蘇納克生於英國南安普敦地區一個印度裔家庭，母親是藥劑師，父親是英國國民保健署的家庭醫師，祖父母則來自印度北部的旁遮普省。
蘇納克曾擔任高盛集團（Goldman Sachs）分析師，2015年首次當選國會議員，此後在保守黨內逐步晉升。蘇納克支持英國脫歐，是強森推動離開歐盟的支持者之一，他的脫歐立場也受到保守黨員的歡迎。
蘇納克在疫情期間制定了一套大規模金融救援方案，保障數百萬工作崗位，為他贏得讚譽。他的「吃外食救經濟」（eat out to help out）計畫也取得巨大成功。不過隨著疫情過去，英國面臨40年來最嚴重通膨，還背負著4000億英鎊的債務，蘇納克的光環也逐漸退去。蘇納克堅稱，如果當選黨魁，他首要任務是解決公共財政問題。
Tags：
夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
迫不及待想讓來自台東的小農香草，陪你清爽地度過香氣迷人的夏天嗎？7月13日開始，除了可以在全家享用四款香草美食之外，還可以優惠價格購買左手香洗沐系列商品。你的每一次消費，都會用來支持公益捐贈計畫，響應《用飲食改變一個世代》活動，同步捐助賽德克族兒童永續食農教育計畫。現在就上官網，為自己安排一個不煩不悶的夏天吧！