英保守黨魁之爭最後2強──英國會出現史上第一位印度裔首相，或者第二個「鐵娘子」？

在一系列醜聞導致數十名部長辭職，英國首相強森（Boris Johnson）本月辭去了黨魁職務，經過五輪投票後，前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和外交大臣特拉斯（Liz Truss）成為最後2名候選人，最晚將於今年9月5日揭曉英國究竟會出現第一位印度裔的首相，還是繼柴契爾（Margaret Thatcher）與梅伊（Theresa May）之後的第三位女首相。

週三（20日）的投票結果，候選人縮小到最後兩強──蘇納克以137票名列第一（增加了19票），不過特拉斯也緊追在後，在增加了27票後以113票居次，國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt）以105票排名第三，確定無緣在接下來的選舉中角逐黨魁。

現在選擇權將落在超過16萬名保守黨成員身上（約佔英國選民的0.3%），他們將投票給他們最喜歡的候選人，決定下一任保守黨魁，也就是首相人選。

根據英國市場調查與數據分析公司「輿觀」（YouGov）19日的民調結果，725名黨員表示，若在蘇納克和特拉斯之間二選一，蘇納克、特拉斯將分別獲35%和54%黨員支持，蘇納克落後特拉斯19個百分點。英國博彩公司也看好特拉斯將會在接下來的選舉中獲勝，英國最大的博彩公司威廉希爾（William Hill）以4/7的賠率認為特拉斯會贏，蘇納克賠率則為6/4。

知道自己獲得黨魁選舉的最終門票後，特拉斯感謝她的同事對她的信任，並稱自己是「能將事情做好的人」，承諾會為英國帶來經濟成長、減稅、以及「釋放每個英國人的潛力」。蘇納克則表示，他是唯一能在接下來2025年大選中帶領保守黨打敗工黨的候選人，他的發言人表示，蘇納克將夜以繼日地工作，以贏得保守黨成員的支持。

兩人接下來將於下週一（25日）於《BBC》進行辯論。《關鍵評論網》整理了兩位候選人的背景與政策立場如下：

想當「鐵娘子」第二的外交大臣特拉斯

特拉斯是英國第一位保守黨女性外交大臣，在前外交大臣拉布（Dominic Raab）於阿富汗危機時去度假被調職後，特拉斯於2021年9月接任外交大臣，她說她「從第一天起」就準備好管理這個國家。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 英國外交大臣特拉斯

現年46歲的特拉斯於1975年出生於牛津，是一名數學教授和一名護士的女兒，她稱自己的家庭是個左翼家庭，小時後特拉斯也跟著父母參與反核與反柴契爾的抗議活動，不過柴契爾後來成為了她的政治偶像。

特拉斯曾在英國石油公司Shell與電信公司Cable & Wireless plc擔任經濟學家，2010年才進入國會。不過特拉斯為人所知是在2014年一場保守黨會議上，她面無表情的批評英國三分之二的起司仰賴進口「是種恥辱」的影片，在網路上意外竄紅。

不過特拉斯後來的 名聲不斷上升，她曾擔任司法部長一年，然後前往財政部擔任首席秘書，接著領導國際貿易部 。

《路透社》指出，特拉斯成為脫歐支持者以及她提出的減稅政策，幫助她有機會成為英國下一任首相。特拉斯在2016年反對英國脫歐，但她後來轉變立場，在強生首相任內頭2年擔任國際貿易大臣、支持英國脫歐，並在2021年被任命為英國與歐盟談判的主談代表，她對英國脫歐之後與北愛爾蘭之間的貿易法規問題採取強硬立場，贏得了保守黨最狂熱的脫歐派的支持。

相關人士指出，特拉斯計劃通過削減300億英鎊（約新台幣9000億元）的稅收來重振經濟，她認為COVID-19疫情期間的債務應該被視為「戰時借貸」應拉長時間來償還，她主張透過借貸來減稅；這與她的競爭者蘇納克立場迥異，特拉斯痛批蘇納克是社會主義者，因為他提高稅收以應對疫情和烏克蘭戰爭造成的經濟損失，蘇納克則稱她在販賣經濟「童話」。

作為外交大臣，特拉斯將自己塑造成對俄羅斯總統普亭的嚴厲批評者，但有些人擔心她對俄羅斯戰爭的強硬立場可能會使緊張局勢變得更加危險；她對中國的態度也十分嚴厲，曾表示入侵台灣將是中國的「災難性誤判」，並稱英國與其他國家應重新考慮跟使用經濟脅迫手段國家的貿易關係，不過外界也擔心她的意見太快，無法成為一名成功的外交官。

《美聯社》指出，特拉斯是英國鐵娘子柴契爾夫人的粉絲，她也以此塑造自己的形象，無論是去年在愛沙尼亞 一輛英國陸軍坦克上擺姿勢，或者上週在電視轉播的辯論會中、身穿一件與柴契爾夫人過去穿的非常相似的蝴蝶結襯衫，都讓人想起冷戰時期的柴契爾夫人的形象，這也吸引許多崇拜柴契爾夫人的保守黨人。

Brilliant pictures of Liz Truss with our troops in Estonia. pic.twitter.com/gXNMvQqOud — Darren Grimes (@darrengrimes_) November 30, 2021

For the #C4LeaderDebate Liz Truss has recreated Margaret Thatcher’s appearance from her 1979 election broadcast down to the last detail pic.twitter.com/pqzJPADQsl — Andrew Gunn 🇺🇦 (@ASGunn) July 15, 2022

前財政大臣蘇納克，有望成為第一位印度裔首相

42歲的蘇納克生於英國南安普敦地區一個印度裔家庭，母親是藥劑師，父親是英國國民保健署的家庭醫師，祖父母則來自印度北部的旁遮普省。

蘇納克曾擔任高盛集團（Goldman Sachs）分析師，2015年首次當選國會議員，此後在保守黨內逐步晉升。蘇納克支持英國脫歐，是強森推動離開歐盟的支持者之一，他的脫歐立場也受到保守黨員的歡迎。

圖片來源：Rishi Sunak FB 英國前財政大臣蘇納克

蘇納克在疫情期間制定了一套大規模金融救援方案，保障數百萬工作崗位，為他贏得讚譽。他的「吃外食救經濟」（eat out to help out）計畫也取得巨大成功。不過隨著疫情過去，英國面臨40年來最嚴重通膨，還背負著4000億英鎊的債務，蘇納克的光環也逐漸退去。蘇納克堅稱，如果當選黨魁，他首要任務是解決公共財政問題。