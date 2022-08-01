美中貿易戰根植於不列顛地緣傳統，美國的「大陸封鎖」能否同時制衡中俄兩大國？

自2018年美國總統川普（Donald Trump）對中國發動貿易戰以來，國際秩序與地緣政治的辯證持續考驗政策遂行的可執行性。今（2022）年2月，時逢俄烏戰事再起，美國亦對俄國發起經貿制裁，致使歐亞大陸上的兩大威權政體被美國同列目標，在地圖上勾勒出歷史上最大規模的「大陸封鎖」圖景。

然而在當代全球化與自由貿易興盛之世，貿易戰的任何一方都難以全身而退，任何制衡潛在國際政治競爭者的複合式攻防手段，將反應在國內政治的優先取捨。今年7月8日美國傳出調整對中關稅政策，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）預告，美國將解除部分對中國關稅，並不會明顯降低嚴重的通膨現象，範圍僅占美國對中國課徵約3700億美元清單中的100億美元。

面對美國國內的反中氛圍和川普再起的聲勢，拜登（Joe Biden）政府更難對內示弱。

貿易戰的攻防手段與質性

回溯貿易戰的本源與質性，其演進的歷程與人類文明共生同息，從影響軍事能力的關鍵科技到奢侈品，都曾出現於在貿易戰的清單。

筆者在此初步分類貿易戰常見的手段，首先是保護國內的產業和商業的防禦性作為，常見的手段為關稅壁壘、投資管制，以及限制供應鏈和商品出口，以遏止對手取得特定資源與技術。

貿易戰常見的另一面則是攻擊性的作為，質性上更是赤裸裸的現實主義權力競逐，常見的有情報戰、跨國獵頭，以及走私和私掠行為，地理大發現後更出現運用貨幣和金融政策的形式。今日的中美貿易戰則是上述兩者形式皆有之，並且跨越數位空間與實體空間，是當代國際關係現實主義的權力平衡的嶄新形態。

防禦性作為手段在歷史上更是層出不窮，是最古老且立即有效保障己方權力的手段。公元前1180年前，小亞細亞最早使用鐵器的西臺人便致力保護鑄鐵人力資源與技術，當時的鑄鐵技術猶如今日的半導體，對於軍事能力至關重要，西臺與埃及的地緣政治角力更取決於馬與鐵器的軍備競賽。