苗栗坤輿掩埋場試運轉抗爭爆流血衝突，前縣長劉政鴻被辣椒水噴臉、警民8人受傷送醫
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苗栗縣前縣長劉政鴻被辣椒水噴到臉，他表示對方丟椅子、丟石塊，還噴辣椒水，「暴民也沒這樣」，他用了2瓶礦泉水沖洗眼睛，才感覺舒服一點。百餘名警力在現場維持秩序，好不容易將雙方人馬隔離，但現場大貨車仍待命要進場，自救會也堅守陣地，雙方持續對峙僵持中。
《中央社》報導，坤輿科技股份有限公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村申設乙級廢棄物掩埋場，引發地方居民組自救會在場區門口「埋鍋造飯」抗爭多時，今（21）日凌晨爆發流血衝突，業者為完成試運轉欲進場，對場外阻擋的自救會成員噴辣椒水，雙方互丟椅子，過程中一度混亂，造成警民8人受傷送醫，多名民代、鄉親也掛彩。
《鏡週刊》、《蘋果新聞網》報導，坤輿掩埋場自2001年申請設置，因為規避環評等爭議，遭到居民強烈反彈，歷經3任縣長坤輿仍未取得許可證。之後雖獲縣府同意試運轉，卻引發反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會數波強烈肢體衝突抗爭，業者未能在法定時程內完成試運轉。
因坤輿「同意設置文件」有效期限在今（2022）年9月13日，逾時坤輿公司就無法營運，坤輿4月再度申請試運轉計劃，縣府再度核發試運轉許可，期限截至9月11日共90天，進場掩埋的廢棄物總量至少需2160噸。為此，坤輿今天凌晨請來許多「保全」，企圖掩護近20台載運廢棄物的車隊進場。
《ETtoday新聞雲》報導，自救會成員得知消息，立刻號召將近百人到場阻止車輛進場。由於自救會在掩埋場入口擺放大型水泥塊，業者出動怪手要將這些水泥塊吊離，反坤輿自救會的成員在柵欄外聚集抗議阻擋，雙方發生嚴重激烈衝突。
現場椅子亂飛、辣椒水亂噴，前縣長劉政鴻被噴到臉斥「暴民也沒這樣」
《聯合新聞網》、《自由時報》報導，衝突過程中，雙方互丟擲椅子，還有辣椒水也亂噴，自救會指控有大批黑衣人混入現場，將鄉親及聲援學生拖入黑衣人群毆打，並拿出辣椒水噴灑，包括到場聲援的立委洪申翰、苗栗縣長參選人徐定禎、縣議員陳光軒、曾玟學，及前縣長劉政鴻都被噴灑。導致7位民眾受傷、1名警員手部紅腫均送醫。
苗栗縣前縣長劉政鴻被辣椒水噴到臉，他表示對方丟椅子、丟石塊，還噴辣椒水，「暴民也沒這樣」，他用了2瓶礦泉水沖洗眼睛，才感覺舒服一點。
百餘名警力在現場維持秩序，好不容易將雙方人馬隔離，但現場大貨車仍待命要進場，自救會也堅守陣地，雙方持續對峙僵持中。
《中時新聞網》報導，苗栗縣議長鍾東錦表示，今天凌晨接獲地方秘書通知，位於造橋鄉龍昇村的坤輿公司大門口，發生民眾和警方遭到襲擊受傷案件，他要強力譴責坤輿公司，未經合法程序、也沒有和居民溝通下就企圖強勢進場，造成流血衝突。並且聽聞多位議員同事，包括廖秀紅、陳光軒、曾玟學以及陳品安都到場關心，其中還有議員在協助村民過程中，被辣椒水噴灑，導致身體不適的情況，都讓人感到氣憤與不捨。
自救會以懶人包形式整理抗爭原因，坤輿經理強調公開透明
自救會於臉書上，以懶人包形式整理抗爭原因，包括選址不當汙染農業用地、試運轉計畫不符合現行法規、規避環評以及連外道路爭議等等，質疑自2002年來設施未做更新，為何可以開始試營運？而對於廢棄物造成污染會有什麼補救措施，坤輿也不予回應。
《鏡週刊》報導，坤輿經理王亞綺日前受訪時則表示，2011年環保署雖然修法，規定廢棄物掩埋場不管面積多大都需環評，但「不溯及既往」，換句話說，坤輿公司早就拿到設置許可，適用舊法，環保署也認可。
至於自救會質疑的汙染問題，王亞綺表示，公司去年已申請「貯留許可」，事業廢水處理完畢後，會送回掩埋場，不會對外排放，此外，坤輿公司是乙級廢棄處理場，經TCLP（有害事業廢棄物認定標準之毒性特性溶出程序）檢驗合格，也有監控攝影設備，進場的廢棄物來源及運送車輛的資料絕對公開透明。」
新聞來源
- 坤輿掩埋場試運轉抗爭爆流血衝突 警民8人送醫（中央社）
- 苗栗坤輿掩埋場爭議20年「縣府突發許可證」 立委痛批：硬幹、荒唐（鏡週刊）
- 比暴民囂張！坤輿掩埋場黑衣人噴胡椒丟石塊 劉政鴻、曾玟學8人濺血（蘋果新聞網）
- 夜襲坤輿掩埋場濺血！劉政鴻被噴辣椒水：比暴民囂張 台一線封閉（ETtoday新聞雲）
- 苗栗反坤輿物掩埋場抗爭 今晨爆衝突8人受傷送醫、劉政鴻被噴辣椒水（聯合新聞網）
- 苗栗坤輿掩埋場衝突多人掛彩 議長譴責業者造成流血事件（中時新聞網）
- 凌晨突襲！坤輿掩埋場怪手進場爆衝突 立委、民代至少7人傷（自由時報）
- 【苗栗掩埋場爭議2】卡關20年 坤輿嘆：公權力不張害死合法業者（鏡週刊）
延伸閱讀
- 生活在「坤輿黑衣人」的暴力威脅下，那一夜我們陪苗栗龍昇村民守夜
- 民代痛批苗栗縣政府「蓄意放水」坤輿掩埋場試營運污染土地，要環保署出來面對
- 苗栗坤輿掩埋場再次取得試營運許可，立委王婉諭：找黑道欺壓鄉親，靠政商關係為所欲為
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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