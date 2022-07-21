對歐外交突破！游錫堃捷克參議院演講感謝挺台護民主，中國駐捷使館抗議：堅決粉碎任何「台獨」圖謀

（中央社）立法院長游錫堃20日在捷克參議院發表演講，對捷克支持台灣表示謝意，呼籲兩國攜手為守護自由民主努力。這是台灣立法院長第一次在捷克國會演講，會後全場起立鼓掌，堪稱台灣對歐外交的突破。

立法院長游錫堃率朝野立委黃世杰、張其祿、孔文吉、萬美玲等人，今天早上抵達參議院，受到議長維特齊（Miloš Vystrčil）、首席副議長魯基斯卡（Jiří Růžička）、外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）等人的熱情歡迎。

游錫堃在維特齊的陪同下走進參議院議場，80位參議員全部起立，向游錫堃表示敬意。維特齊致詞時強調，台灣立院院長的到訪是歷史性的一刻，這是延續前總統哈維爾（Václav Havel）人權立國的傳統。

Photo Credit: 中央社 立法院長游錫堃步入捷克參議院議場，全體參議員起立向游錫堃表示敬意。中央社記者林育立布拉格攝 111年7月20日

游錫堃演講時，首先稱讚捷克人民反威權、追求民主的精神，雖然受到納粹德國和蘇聯共產的壓迫，從未放棄對自由的追求，如今成為經濟發達、人文薈萃的偉大民主國家。

他說，台灣與捷克距離很遠，但台灣始終覺得捷克像認識多年的老朋友，兩國同樣講民主的語言，共享自由、民主、人權、法治等普世價值。台灣的民主化進程與捷克類似，同樣經歷過異族統治和威權壓迫，如今擁有4個政黨在國會公平競爭的民主政治。

2020年維特齊率團訪台，成為台灣史上第一位在國會議場演講的非邦交國家現任議長，游錫堃稱讚他像春天的使者，帶來台灣拓展國際空間的訊息，從此歐洲越來越多人以行動支持台灣，帶給台灣人民溫暖和力量。

游錫堃並代表立法院，感謝捷克參院當年支持維特齊訪台，並對捷克捐給台灣3萬劑疫苗寒冬送暖表示謝意。

Photo Credit: 中央社 立法院長游錫堃抵達捷克參議院，受到議長維特齊（Miloš Vystrčil，右）等人的歡迎。 中央社記者林育立布拉格攝 111年7月20日

游錫堃話鋒一轉，警告國際民主版圖正在縮小，專制、霸凌、迫害取而代之，緬甸和香港的局勢、俄羅斯入侵烏克蘭就是證明，提醒在座人士追隨哈維爾的精神，為自由、真實、尊嚴的生活堅持不懈。

他呼籲全球民主同盟認清中共政權的本質，舉中國撕毀香港「一國兩制」50年不變承諾的例子，強調中共的天朝思想和霸權心態對印太地區和國際的和平帶來巨大威脅。

演講最後，游錫堃指出，台灣與中國截然不同，崇尚民主自由，確保台灣安全就是確保全球公共利益。他呼籲兩國攜手為守護自由民主努力，期待中國人與台捷兩國人民一樣享受自由，相信民主自由最終會得到勝利。

游錫堃演講結束後參院全場起立，掌聲不斷，游錫堃多次鞠躬和揮手告別才離開議場。這是台灣立法院長第一次在捷克國會演講，堪稱是台灣對歐外交的突破。

捷克參議院對台灣立院來訪非常重視，大門懸掛中華民國國旗，院會今天稍後也將通過決議案，表達對台灣的支持。

Photo Credit: 中央社 立法院長游錫堃在捷克參議院演講結束後，全部參議員起立爆出如雷掌聲。中央社記者林育立布拉格攝 111年7月20日

台捷關係里程碑，捷克眾議院首度接待台灣立院來訪

（中央社）捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）20日迎接立法院院長游錫堃一行來訪，雙方並針對兩國關係進行會談。這是捷克眾議院首度接待台灣立法院院長，為台捷關係寫下里程碑。

眾議院是捷克主要民意機構，每4年舉行一次選舉，由掌握過半席位的幾個政黨組成聯合政府。艾達莫娃是「傳統、責任與繁榮黨」（TOP 09）的主席，該黨隸屬的中間偏右聯盟在去年10月大選贏得選戰，選後她以執政黨主席身分獲選為議長。

艾達莫娃長年對台灣友好，堪稱是捷克近年最友台的眾議院議長。

捷克眾議院大門口今天升起中華民國國旗，歡迎台灣立委團來訪，艾達莫娃與游錫堃兩人先在兩國國旗前拍照，隨後進行閉門會談並召開記者會。

艾達莫娃與立院代表團會談時表示，去年底上任的新政府在施政綱領中支持與台灣合作，眾議院外交委員會還決議支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO），捷克相當重視與台灣發展關係。

針對兩國當前關係，艾達莫娃表示，她特別感謝台灣在捷克疫情最嚴重時協助抗疫，2家台灣的銀行即將在捷克成立辦事處，兩國經貿往來日益密切。

她尤其支持台灣開闢與捷克的直航，認為將可有效增加雙方人民的交流，並鼓勵台灣在捷克投資半導體業。

游錫堃在隨後舉行的記者會上承諾，立院將監督政府推動台捷關係，力促台灣開闢往返布拉格的直航航線。

游錫堃還說，他已當面邀請艾達莫娃訪問台灣，獲對方首肯，預計明年春天可望成行。

Photo Credit: 中央社 捷克眾議院議長艾達莫娃（左）熱情迎接立法院院長游錫堃（右）一行來訪。中央社記者林育立布拉格攝 111年7月21日

游錫堃訪問捷克，中國駐捷使館抗議

（中央社）立法院長游錫堃率團到捷克訪問，在當地受到高規格禮遇。中國駐捷克大使館今天表示，此舉「嚴重破壞中捷關係政治基礎」，並稱將採取必要措施，粉碎任何「台獨」圖謀。

中國駐捷克大使館網站20日就游錫堃訪問捷克刊出發言人的「答記者問」，表示捷克議會參議院和「個別政客」不顧中方嚴正立場，執意邀請「台獨頑固分子」游錫堃訪問捷克，「縱容其在捷克從事台獨分裂活動，嚴重侵犯中國國家主權和領土完整，嚴重破壞中捷關係政治基礎，嚴重踐踏國際關係基本準則」。中方對此表示強烈譴責和堅決反對。

這名發言人聲稱，「一個中國」原則是中國和包括捷克在內其他國家發展雙邊關係的政治基礎，不容任何歪曲挑戰。

發言人並稱，敦促捷方正視中方嚴正立場，恪守「一個中國」政治承諾，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，切實消除有關惡劣影響，以實際行動維護中捷關係穩定發展。中方將採取一切必要措施，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。

針對游錫堃出訪捷克，中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮19日也以書面形式應訊指出，這是「企圖拉攏一些國家的反華勢力搞『倚外謀獨』」，但「改變不了終遭依法清算的下場」。