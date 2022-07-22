兇猛熱浪襲捲歐洲：「極端天氣」是什麼？它與氣候變化有何關聯？
我們想讓你知道的是
由國際氣候科學家合作的世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）指，如果沒有氣候變化存在，這樣劇烈的熱浪是幾乎不可能出現的。其中一個理論指出，是北極氣溫變高導致高速氣流減慢，從而增加了熱蓋現象出現的可能性。
全球人類正在經歷劇烈的熱浪、致命的洪水和山火，這些都是氣候變化的結果。
英國及歐洲多地在本月都見證過攝氏40度以上的氣溫，導致交通受影響和用水短缺。
自工業時代開始以來，燃燒化石燃料造成的氣體排放就一直將熱力圍困在大氣中。這些額外的熱在地球各處並非是平均分配的，同時也造成極端天氣事件的爆發。
除非全球氣體排放減少，否則這個循環會繼續下去。
以下是氣候變化造成天氣改變的四個方面。
1. 更強、更長的熱浪
要理解平均氣溫的小變化所帶來的衝擊，就要將它們想成是一個拋物線，兩端分別是極寒和極熱，中間就是大體的氣溫。
中間部分的輕微移動，意味著整個曲線會觸碰到兩個極端——於是熱浪變得更頻繁，程度也更極端。
7月19日，英國的氣溫首次達到了攝氏40度。
英國氣象局估計，由於氣候變化，最近的熱浪所造成的極端酷熱在現今出現的機會比過去高10倍，而且情況還有可能惡化。
「幾十年後，這個夏天其實可能還算得上是個挺涼快的夏天了，」倫敦帝國學院的氣候科學家弗雷德里克・奧托教授（Professor Friederike Otto）說。
英國氣象局還指出，現在的熱浪不僅更熱，而且持續時間可能更長。在過去50年，溫暖期的時長已經延長了一倍。
熱浪還可能變得更長和更劇烈，這是由於另一個天氣現象——熱蓋（heat dome）。
在高氣壓的地區，熱空氣被推向下方，並被困在某處，造成一整片大陸的氣溫飆升。
當一場風暴令高速氣流產生扭曲，就有點像在拉一根跳繩，然後看著氣浪沿著它流動。
這些氣流會使所有東西都大幅減慢，然後大氣系統就會被困在同一個地方長達多天——就像今年早些時候在印度所發生的那樣。
印度和巴基斯坦在今年已經是經歷連續五次熱浪，巴基斯坦的賈科巴巴德（Jacobabad）在5月曾一度錄得49C的氣溫。
在南半球，阿根廷、烏拉圭、巴拉圭和巴西都在1月見證歷史性的熱浪——很多地區報告出現有紀錄以來最熱的一天。
同一個月，澳大利亞西部的昂斯洛（Onslow）氣溫達50.7℃，平了南半球有可靠紀錄以內的最高溫。
去年，北美也遭受長熱浪的侵襲。加拿大西部城鎮利頓（Lytton）全鎮被火燒燬，氣溫達到49.6℃，比過去的最高紀錄高出近5℃。
由國際氣候科學家合作的世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）指，如果沒有氣候變化存在，這樣劇烈的熱浪是幾乎不可能出現的。
其中一個理論指出，是北極氣溫變高導致高速氣流減慢，從而增加了熱蓋現象出現的可能性。
2. 更持久的乾旱
隨著熱浪變得更劇烈，持續時間更長，乾旱也會更加惡化。
在熱浪前後的降雨會更少，於是地面水分和供水會乾涸得更快。這意味著，地表變熱的時間更短，令其上空的空氣變暖，從而導致更劇烈的熱浪。
人類生活和耕作用水的需求使得供水壓力進一步加大，令缺水更加嚴重。
氣候變化與熱浪
大多數氣象科學家都將我們現在更常見酷熱天氣歸因於氣候變化。英國氣象局估計，氣候變化已令熱浪出現的可能性高十倍。
- 目前全球平均氣溫比工業化開始前高1℃，但是據聯合國的政府間氣候變化專門委員會（IPCC）指，僅僅這一攝氏度已經令我們現在生活在一個12.5萬年以來最熱的時期。
- 我們都知道，這一切背後的原因是煤、石油、天然氣等燃料使用所形成的溫室氣體排放——它令熱空氣被困於大氣中，據IPCC指，它將大氣中的二氧化碳濃度推高至200萬年來的最高點。
- 聯合國設定的目標是將氣候上升控制在比前工業時代高1.5℃以下，才能阻止氣候變化產生最危險的影響——要做到這一點，全球碳排放要在2025年達到峰值。
- 據國際能源機構（International Energy Agency）估算，2021年的能源碳排放上升了6%，是歷來最高；而IPCC指，碳排放要在2030年底之前至少減低43%；然後全世界要在2050年之前將碳排放淨值歸零。
- 但即使在兩年半內完成1.5℃的減排目標，英國的夏天仍會越來越熱——英國衛生安全局（UK Health Security Agency）指，熱浪在2020年給英國額外增加了2000宗死亡；據氣候變化委員會官員指，若政府不作為，這個數字在未來數十年會再增兩倍。
3. 更多的野火燃料
野火可以是由直接的人為因素造成——但是自然的因素也可能起重大作用。
氣候變化造成極端和持續的熱浪循環，令地表和植被中的水分越來越多地流失。
這種乾燥易燃的狀況為火災提供了燃料，火種能以令人難以置信的速度蔓延。
北半球一些地方的山火季節比往常更早開始，這是由於缺少降雨和反季節的暖天氣，到了7月情況更加惡化。
最近，法國、西班牙、葡萄牙、希臘、克羅地亞和阿爾巴尼亞等國都報告出現嚴重山火——數以千計居民被疏散，並報告有數百人死亡。
去年夏天的加拿大，熱浪導致的山火迅猛爆發，甚至形成了自己的一套大氣運動系統，形成火積雲。這些龐大的雲團繼而產生閃電，又造成了更多的火災。
在最近數十年，大規模山火發生的頻率已經急劇上升。
據科學家與記者組成的獨立組織氣候中心（Climate Central）所指，與1970年代相比，在美國西部覆蓋超過一萬英畝（40平方公里）的野火頻率高了7倍。
4. 更極端的降雨
在通常的天氣循環下，熱天會在空氣中形成水汽，繼而變成水滴，形成降雨。
然而，天氣越暖，大氣中的水汽就越多。這樣的結果就是更多的水滴和更強的降雨，有時候這會發生在更短的時間和更小的區域內。
今年，西班牙和澳大利亞東部一些地區已經遭遇過洪水。布里斯班在僅六天之內就達到了其年度降雨量的80%，而悉尼則僅在三個月多一點錄得的降雨就高於平均的年降雨量。
美國國家科學院（US National Academy of Sciences）的水資源專家彼得・格萊克（Peter Gleick）說，這些降雨與其他地方的氣候變化是有關聯的。
「當一些地區的乾旱程度上升，比如西伯利亞和美國西部，那些水就會落到其他地方，一些更小的地區，令洪水嚴重程度增加，」他說。
全球各地的天氣永遠都會是變化多端的——但是氣候變化使得這些變化更加極端。
而現在的挑戰並不僅僅是限制人類對大氣的影響，還包括適應和應對我們已經在面臨的極端天氣。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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