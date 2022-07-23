六張圖看懂「全球暖化」有多嚴重，以及你我還可以做些什麼？
我們想讓你知道的是
如果沒有溫室效應，地球會天寒地凍，不適宜生命體生存。但是，數據顯示人類活動使得排放到大氣層的溫室氣體大增，加劇了溫室效應和地球升溫幅度。所以氣候變遷又被稱為全球暖化。
氣候變遷是今日國際頭等大事之一，全球暖化帶來的各種衝擊日漸顯著。
2022年盛夏，英國度過史上最熱一天，最高氣溫突破40度；歐洲連日炎熱、乾旱引發山火，地中海沿岸山火熊熊，高溫已在葡萄牙和西班牙導致1000多人死亡......
科學家警告，氣候變遷加劇了極端高溫，這使得熱浪更加強烈和頻繁，這種乾燥的天氣也更可能助長山火。
聯合國提出治理氣候變遷的目標，地球變暖的上限定在氣溫比前工業化時代最多高1.5℃。科學家指出，要達到這個目標，前提是社會生活各個層面發生迅速的、影響長遠的、前所未見的改變。
但是，氣候變遷到底指什麼？全球暖化與你我眾生有什麼關係？
氣候變遷什麼意思？
氣候變遷是什麼意思？簡單說，就是溫室氣體效應導致地球氣溫升高，全球暖化。這個趨勢從19世紀中葉伴隨工業化開始，持續不斷。
關鍵問題是氣溫升高速度在加快，超過了以往任何時期；同時，氣候變暖對地球生態的方方面面造成的衝擊日益顯著。
世界氣象組織（WMO）的數據顯示，地球上現在的氣溫比工業化開始普及之前高了將近1℃。按照這個趨勢，到2100年全球氣溫將比工業化前水平高3－5℃。
過去22年裡，有20年出現有記錄以來的最高氣溫，2015－2018是氣溫最高的4年。
聽上去微乎其微，但聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）指出，如果不採取干預措施，將出現災難性的後果：海平面上升，一些島嶼和沿海低地將被淹沒；海水溫度和酸度升高；農牧業將面臨挑戰。
溫室效應和全球暖化
氣候變暖跟溫室效應有關──太陽光照到地球表面，再反射回天空，被大氣層裡的二氧化碳（溫室氣體）吸收，然後向各處釋放。這個自然發生的過程中，靠近地面的大氣層和地球表面溫度會升高。如果沒有溫室效應，地球會天寒地凍，不適宜生命體生存。
但是，數據顯示人類活動使得排放到大氣層的溫室氣體大增，加劇了溫室效應和地球升溫幅度。
所以氣候變遷又被稱為全球暖化。
從1959年到2019年，全球碳排放量逐年增多。
什麼是溫室氣體？
二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等都屬於溫室氣體，但在氣候變遷中起作用最大的是二氧化碳（CO2）。
水蒸氣形態的溫室氣體升溫作用最明顯，但這種氣體在大氣層裡只會停留幾天，而滯留時間較長的是二氧化碳。
1750年工業革命開始以來，大氣層裡的二氧化碳增加了30％，濃度有史以來最高。
如果要把大氣層裡的二氧化碳含量降到工業化之前的水平，大致需要數百年。海洋可以吸收二氧化碳，但能力有限。
人類活動產生的二氧化碳主要來自化石燃料的燃燒。此外，開荒伐木也會增加碳排放、加劇全球暖化。
問題有多嚴重
幾十年來，學術界認為在本世界末之前應該把地球升溫幅度，控制在比工業化前平均值高2℃的程度才算「安全」，才能避免「最壞情況」發生。
在現實中，如果把《巴黎氣候協議》簽約國各自承諾的碳減排總和計算在內，到本世紀末地球氣溫將升高至少3℃，世界氣象組織的預測是升高3－5℃。
現在世界公認的「安全」程度，是比工業化前平均值高1.5℃。
目前公認海平面上升的主要原因是冰川、冰層融化加速。地球南北兩級的冰蓋面積在不斷縮小。
衛星圖片顯示目前北極海冰面積跟1979年相比差距令人震驚，尤其是格林蘭冰架不堪氣溫升高而坍塌，東、西南極冰蓋面積在縮小。
英國議會環境事務審計委員會一份報告說，按照目前的氣溫升高速度，到2050年北冰洋夏季將再無海冰。
氣候變遷的影響也體現在植被和陸地動物的變化中，包括開花、結果時間提前，野生動物的活動區域改變。
非洲和亞洲95％的城市面臨氣候風險，擴張最快的城市風險最大。
這些風險包括氣溫顯著升高，極端氣候和自然災害增多、加劇。
跟你、我有什麼關係？
有效應對氣候變遷，已經成為國際社會和各國政府的一項重要議題，非政府組織和社會團體、環境組織也在各自的領域努力。
不過，氣候變遷跟生活在地球上的每一個人都切身相關。
每個人的生活都會受氣候變遷影響，同樣每個人都可以為減輕氣候變遷的衝擊做出力所能及的貢獻。
聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC），給出不少有助於抗衡氣候變遷的生活方式選擇：
- 少吃肉類、乳製品、奶酪、黃油，多吃本地水產和蔬果，減少浪費；
- 多搭乘火車、公車，少乘飛機，能走路、騎自行車抵達的就不開車，開電動車；
- 多開視訊會議，減少商務旅行；
- 少用烘乾機，多用晾衣繩；
- 提高自家住房的絶緣保護，減少熱量流失；
- 購物時有意識選擇低碳商品
改變飲食結構是最直接的參與方式：
《科學》期刊曾發表一項研究結果，顯示同一種食物對環境的衝擊，因生產過程的不同而有顯著差異。
比如牛肉，如果因為建養牛場而伐林開荒，那麼這個養牛場的牛肉的碳排放就是自然牧場上的牛的12倍。
研究還發現，動物蛋白整體而言比植物蛋白的碳排放低。
這項研究也表明農牧業生產需要大幅度調整，以便符合碳減排的要求。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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薩爾瓦多的喬瓦尼：在農田中辛勤耕耘，等待夢想實現的孩子
我們想讓你知道的是
在薩爾瓦多，貧困的家庭使童工現象普遍，據統計三分之二的童工從事務農或雇工工作，生活艱困。但最近年僅11歲的喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，生命因此產生巨大轉變。
根據聯合國兒童基金會（UNICEF）及國際勞工組織（ILO）的綜合報告，過去4年全球增加了840萬名童工、達到1.6億人。在薩爾瓦多，三分之二童工生活在農村地區，主要從事務農或雇工工作，其中55%的孩子來自貧困家庭。
年僅11歲的喬瓦尼（Geovanni），小小雙手佈滿耕作時工具使用不慎而受傷的疤痕，臉頰也因長期農事工作曬傷，但他雙眼中卻依然閃爍著光。
「我7歲就在玉米田幫爺爺的忙，去年收穫季節時，我開始去其他人的田裡工作。因為爸爸愛喝酒，家裡只靠媽媽賣雜貨生活，我很希望一起幫家裡賺錢，有了錢，家人才有食物。媽媽答應我的請求，前提是我不能因為工作輟學。」
有工作的日子，喬瓦尼清晨5點就得起床，5點半出門、6點上工，一直在田裡工作到中午12點，再利用下午去學校上課。這樣工作大半天後，可以賺到約7美元，他會拿一半工資購買食物，另一半付學費。
「烈日下工作很難熬，使用鋤頭也要很專心，不然容易發生意外。我只受過一點小傷，沒出過大事故，其他大人也特別照顧我、教我怎麼做。我喜歡工作，更喜歡學習，我希望未來可以學會修理機械器具。」
就讀七年級的喬瓦尼，在校每科成績都達到B以上，同村的20個同學感情很好，大家常玩在一起，一些同學也是他的「同事」。最近，喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，收到資助人寄來的信和一份特別禮物──送給全家人的新衣服和食物，令他開心不已。
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