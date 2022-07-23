六張圖看懂「全球暖化」有多嚴重，以及你我還可以做些什麼？

氣候變遷是今日國際頭等大事之一，全球暖化帶來的各種衝擊日漸顯著。

2022年盛夏，英國度過史上最熱一天，最高氣溫突破40度；歐洲連日炎熱、乾旱引發山火，地中海沿岸山火熊熊，高溫已在葡萄牙和西班牙導致1000多人死亡......

科學家警告，氣候變遷加劇了極端高溫，這使得熱浪更加強烈和頻繁，這種乾燥的天氣也更可能助長山火。

聯合國提出治理氣候變遷的目標，地球變暖的上限定在氣溫比前工業化時代最多高1.5℃。科學家指出，要達到這個目標，前提是社會生活各個層面發生迅速的、影響長遠的、前所未見的改變。

但是，氣候變遷到底指什麼？全球暖化與你我眾生有什麼關係？

氣候變遷什麼意思？

氣候變遷是什麼意思？簡單說，就是溫室氣體效應導致地球氣溫升高，全球暖化。這個趨勢從19世紀中葉伴隨工業化開始，持續不斷。

關鍵問題是氣溫升高速度在加快，超過了以往任何時期；同時，氣候變暖對地球生態的方方面面造成的衝擊日益顯著。

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世界氣象組織（WMO）的數據顯示，地球上現在的氣溫比工業化開始普及之前高了將近1℃。按照這個趨勢，到2100年全球氣溫將比工業化前水平高3－5℃。

過去22年裡，有20年出現有記錄以來的最高氣溫，2015－2018是氣溫最高的4年。

聽上去微乎其微，但聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）指出，如果不採取干預措施，將出現災難性的後果：海平面上升，一些島嶼和沿海低地將被淹沒；海水溫度和酸度升高；農牧業將面臨挑戰。

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溫室效應和全球暖化

氣候變暖跟溫室效應有關──太陽光照到地球表面，再反射回天空，被大氣層裡的二氧化碳（溫室氣體）吸收，然後向各處釋放。這個自然發生的過程中，靠近地面的大氣層和地球表面溫度會升高。如果沒有溫室效應，地球會天寒地凍，不適宜生命體生存。

但是，數據顯示人類活動使得排放到大氣層的溫室氣體大增，加劇了溫室效應和地球升溫幅度。

所以氣候變遷又被稱為全球暖化。

從1959年到2019年，全球碳排放量逐年增多。

什麼是溫室氣體？

二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等都屬於溫室氣體，但在氣候變遷中起作用最大的是二氧化碳（CO 2 ）。

水蒸氣形態的溫室氣體升溫作用最明顯，但這種氣體在大氣層裡只會停留幾天，而滯留時間較長的是二氧化碳。

1750年工業革命開始以來，大氣層裡的二氧化碳增加了30％，濃度有史以來最高。

如果要把大氣層裡的二氧化碳含量降到工業化之前的水平，大致需要數百年。海洋可以吸收二氧化碳，但能力有限。

人類活動產生的二氧化碳主要來自化石燃料的燃燒。此外，開荒伐木也會增加碳排放、加劇全球暖化。

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問題有多嚴重

幾十年來，學術界認為在本世界末之前應該把地球升溫幅度，控制在比工業化前平均值高2℃的程度才算「安全」，才能避免「最壞情況」發生。

在現實中，如果把《巴黎氣候協議》簽約國各自承諾的碳減排總和計算在內，到本世紀末地球氣溫將升高至少3℃，世界氣象組織的預測是升高3－5℃。

現在世界公認的「安全」程度，是比工業化前平均值高1.5℃。

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目前公認海平面上升的主要原因是冰川、冰層融化加速。地球南北兩級的冰蓋面積在不斷縮小。

衛星圖片顯示目前北極海冰面積跟1979年相比差距令人震驚，尤其是格林蘭冰架不堪氣溫升高而坍塌，東、西南極冰蓋面積在縮小。

英國議會環境事務審計委員會一份報告說，按照目前的氣溫升高速度，到2050年北冰洋夏季將再無海冰。

氣候變遷的影響也體現在植被和陸地動物的變化中，包括開花、結果時間提前，野生動物的活動區域改變。

非洲和亞洲95％的城市面臨氣候風險，擴張最快的城市風險最大。

這些風險包括氣溫顯著升高，極端氣候和自然災害增多、加劇。

跟你、我有什麼關係？

有效應對氣候變遷，已經成為國際社會和各國政府的一項重要議題，非政府組織和社會團體、環境組織也在各自的領域努力。

不過，氣候變遷跟生活在地球上的每一個人都切身相關。

每個人的生活都會受氣候變遷影響，同樣每個人都可以為減輕氣候變遷的衝擊做出力所能及的貢獻。

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聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC），給出不少有助於抗衡氣候變遷的生活方式選擇：

少吃肉類、乳製品、奶酪、黃油，多吃本地水產和蔬果，減少浪費；

多搭乘火車、公車，少乘飛機，能走路、騎自行車抵達的就不開車，開電動車；

多開視訊會議，減少商務旅行；

少用烘乾機，多用晾衣繩；

提高自家住房的絶緣保護，減少熱量流失；

購物時有意識選擇低碳商品

改變飲食結構是最直接的參與方式：

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《科學》期刊曾發表一項研究結果，顯示同一種食物對環境的衝擊，因生產過程的不同而有顯著差異。

比如牛肉，如果因為建養牛場而伐林開荒，那麼這個養牛場的牛肉的碳排放就是自然牧場上的牛的12倍。

研究還發現，動物蛋白整體而言比植物蛋白的碳排放低。

這項研究也表明農牧業生產需要大幅度調整，以便符合碳減排的要求。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航