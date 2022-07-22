英國調查COVID-19主要症狀變成喉嚨痛、頭痛和咳嗽，原本常見的高燒、嗅味覺喪失已不再普遍

英國最新調查數據顯示，目前COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染最主要的症狀是喉嚨痛和咳嗽，其次是頭痛、鼻塞等其他常見症狀。

曾經是最主要常見症狀的高燒、嗅覺或味覺喪失，已經不如原來那樣普遍，排名甚至低於聲音嘶啞、打噴嚏、疲倦和肌肉酸痛。

這個結果基於英國Zoe健康研究開發的Zoe手機軟體對1.75萬最新感染者（2022年7月中旬）的追蹤調查獲得的數據。

按照Zoe App研究的數據，COVID-19感染20大常見症狀如下：

喉嚨痛：報告58％ 頭痛：49％ 鼻塞：40％ 咳嗽無痰：40％ 流鼻涕：40％ 咳嗽伴有痰：37％ 聲音嘶啞：35％ 打噴嚏：32％ 疲勞：27％ 肌肉疼痛/疼痛：25％ 頭暈目眩：18％ 頸部腺體腫脹：15％ 眼睛酸痛：14％ 改變氣味：13％ 胸痛緊繃：13％ 發燒：13％ 寒戰或發冷：12％ 呼吸急促：11％ 耳痛：11％ 嗅覺喪失：10％

英國另一項大範圍研究，React-1，在很大程度上印證了這個發現。這個項目每個月會在英格蘭各地對15萬名隨機抽樣選擇的人進行拭子測試。

調查結果顯示，隨著大流行的持續，COVID-19感染的症狀也發生了變化。科學家認為，這可能歸因於病毒如何隨著時間的推移而變化或變異。

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持續變化

自最初的武漢病毒株以來，已經出現了幾種COVID-19變異毒株，Omicron是最新一種，且已成為全球主要病毒株，而它的第二代亞型變異體也正在迅速蔓延。

來自倫敦帝國理工學院的React-1研究團隊表示，嗅覺和味覺的喪失似乎不太常見。相反，人們報告了更多的感冒和類流感症狀。

2022年3月流行的Omicron原始株被稱為BA.1和BA. 2，其主導地位很快被BA.4和BA.5取代，結果之一是感染病例明顯增多。

倫敦大學國王學院教授提姆．斯佩克特（Tim Spector）負責的Zoe健康研究（Zoe Health Study）一直在追蹤COVID-19感染症狀。他說，COVID-19病毒傳播仍很活躍。

斯佩克特過去兩年來一直在呼籲更新官方認定的COVID-19症狀清單，以便與群體追蹤調查軟體得到的感染數據更相符。

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舊清單

2022年4月，英國健康安全署（UKHSA）更新COVID-19症狀清單，將喉嚨痛、肌肉疼痛和腹瀉等9種症狀列入其中。

不過，英國全民醫療服務系統NHS指出，這個最新清單上不少症狀與普通感冒和流感「極為相似」。

更新前英國官方的COVID-19常見症狀內容如下：

發燒

出現持續咳嗽

喪失嗅覺和味覺

不過，疫情初期人們就明瞭一點，這三項症狀只是冰山一角。世界衛生組織（WHO）和其他國家，包括美國，官方公布的COVID-19症狀清單都比這長得多。

2022年4月更新的COVID-19症狀有這些：

呼吸急促

感覺疲勞、筋疲力盡

身體疼痛

頭痛

喉嚨痛

鼻塞或流鼻涕

味覺喪失

腹瀉

感覺不舒服或生病

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航