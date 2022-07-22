為了保護普亭不染疫，俄羅斯要求所有接觸者先隔離兩週、做核酸檢測，甚至肛拭採樣

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自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情高峰時期開始，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）就是世界上受到最嚴格保護的國家領導人之一。

如今世界各地儘管放鬆了新冠病毒管制措施，他仍然還是。只要是普亭在附近一公里範圍內能接觸到的每個人，無論是醫師、服務人員、飛行員和其他各類人員，都必須隔離兩週時間，並接受不少於四次的核酸測試，以及其他醫學測試，甚至包括在某些情況下肛拭採樣。

俄羅斯對普亭的新冠保護措施究竟是如何進行的呢？

俄羅斯韃靼斯坦地區的一位退役將軍阿哈特・尤拉舍夫（Akhat Yulashev）從莫斯科回家時是這樣告訴當地媒體的：「輪到我時。我們握手，我轉達了我們共和國所有戰爭老兵對他（普亭）的良好祝願。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 俄羅斯政府為了保護總統普亭免受新冠病毒感染想方設法。

「他對我笑了。我到現在都記得他的笑臉。」

這位94歲的老人前往莫斯科，參加5月9日在著名紅場舉行的勝利日遊行。但由於他要接近普亭，他首先必須在莫斯科的一家酒店裡度過兩週的隔離期。他說隔離經歷「非常豪華」。

史無前例的開支

英國廣播公司BBC沒能聯繫上尤拉舍夫將軍本人，但據了解，他當天是與普亭近距離接觸過的400人中間的一個。他們都被安排在莫斯科兩家分別是五星和四星級的豪華酒店內隔離兩週。

很顯然，即使新冠疫情有所緩解、各種疫苗也陸續推出，普亭周圍的保護措施仍然沒有鬆懈。

在過去的兩年裡，總統普亭前所未有地在他住所周圍活動，他的工作人員和醫務人員也是如此。所有要見普亭的人也來到這裡。

俄羅斯政府公開的數據顯示，大約有32億盧布，約為5460萬美元被用於疫情期間保護普亭。2014年之前一直在俄羅斯工作的以色列醫師米哈伊爾・弗雷德曼（Mikhail Fremderman）認為如此規模，堪稱史無前例。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 近距離接觸普亭的人必須做四次核酸檢測

「從這些措施來看，無法判斷俄羅斯總統是否出現了嚴重的健康問題。它們最有可能是安全預防措施。」

康斯坦丁・巴洛諾夫（Konstantin Balonov）是一名駐美國的醫師，曾治療過危重的新冠病人，在90年代中期之前他一直生活在俄羅斯。他說，這些過度的措施可能是克里姆林宮的醫護人員為了安全起見所犯的錯誤。

過度測試

雖然在新冠早期有充分的理由進行新冠拭子檢測，但隨著時間的推移和俄羅斯感染病例數量減少，對普亭的保護措施卻並沒有放鬆。儘管據報導普亭總統已經接種了新冠疫苗，但對所有要與他近距離接觸的人的檢測仍然是強制性的。

此外，還增加了新的檢測項目，如檢測新冠抗體、流感、傷風和葡萄球菌感染，以及對一些人的大便樣本進行蠕蟲檢測。

據國家公開資料顯示，自2021年初以來，約有1500人接受了全面檢測。

2022年2月，一些俄羅斯媒體援引匿名消息來源報導，一些能接觸到總統的克里姆林宮工作人員必須每週提交一次大便樣本。

公開資料還顯示，參與運送俄羅斯總統的空乘人員和工作人員也要接受定期檢測。就他們而言，要接受的是各種各樣的測試：從快速新冠病毒核酸測試到抗體測試再到糞便樣本。據報導，在過去的兩年裡，飛行人員總共花費了210萬美元用於檢測。

僅在今年5月，飛行人員就提交了1376個拭子和98個糞便樣本，以及447個血液測試。相當多的人在莫斯科郊區的酒店裡被隔離了兩個星期。

俄羅斯一位傳染病學專家告訴BBC，這種「過度的測試水平」不可能有任何醫學目的。

他說：「這些測試是在加倍進行正常的核酸測試」，但他表示，並不了解新冠感染的糞便途徑。

醫師說，危重病人常見的治療方法包括檢測其他感染，大幅減少與外界的接觸，但通常只在他們即將接受手術的時候才會這樣。

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他說，所有這些測試很可能不是基於醫學科學，而是低級官員的獻媚，「為了討好他們的老闆，顯示他們已經考慮到了一切。」

醫療隨行人員

2021年3月，克里姆林宮宣布，普亭總統已經接種了疫苗。後來宣布所使用的疫苗是俄羅斯生產的第一種疫苗，即「衛星五號」，其測試過程受到了俄羅斯以外的許多專家的質疑。

接種疫苗後，普亭重新開始在俄羅斯各地頻繁走動，住在莫斯科以外的住所。在這些旅行中，他經常由醫師陪同。

BBC從公開渠道發現，普亭前往位於莫斯科西北約400公里處風景如畫的烏茲湖的度假屋時，有多達四名醫師陪同。光是醫務人員的住宿就花費了數萬美元。

還有公開資料顯示，醫師陪同普亭前往俄羅斯南部的索契，那裡是他的另一個住所。

BBC已經確定，普亭在聖彼得堡和符拉迪沃斯托克出席商業論壇時，也有一隊醫師陪同。因為符拉迪沃斯托克位於俄羅斯遠東地區，距離莫斯科有11個小時的航程，這次的行程特別複雜。

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俄羅斯獨立媒體報導說，一些克里姆林宮的工作人員在一年內有多達150天的時間被單獨隔離在酒店房間裡。

這與其他國家相比如何？

以色列醫師米哈伊爾・弗雷德曼說，目前以色列的新冠措施對政府首腦和普通公民是一樣的。據報導，那裡沒有額外的措施或測試。以色列總理只有出訪海外時才有醫師隨行。

美國醫師康斯坦丁・巴洛諾夫說，他從未聽說過有人通過肛拭進行新冠測試，他所知道的唯一測試是核酸或抗原測試。

巴洛諾夫說，據他熟悉的消息來源證實，美國總統白宮的醫務規定中，沒有要求對新聞記者的測試或隔離。不過在新冠疫情初期，在白宮參加新聞發布會的記者被要求出示陰性的新冠測試結果並戴上口罩，而這些措施在當時是美國所有公共場所的通用要求。