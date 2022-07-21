壽險業面臨淨值保衛戰，潤泰全傳遭南山人壽拖累淨值轉負，澄清：媒體臆測、不可能下市
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同樣在報導中被點名的寶成工業，也發布重大訊息指出，寶成未對外公告財務預測，且2022年第2季財務報告尚在編製，請投資人以公開資訊觀測站所公布的財務資訊為準；有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
遭南山拖累淨值轉負？潤泰全：媒體臆測非公司結算、不可能下市
（中央社）媒體報導指潤泰新及潤泰全受到南山人壽拖累，第2季淨值恐為負數，引發市場恐慌殺盤打入跌停。潤泰全收盤後發布重訊表示，報導內容為媒體自行臆測，非公司結算結果。
壽險業今（2022）年以來淨值持續下滑，《信傳媒》報導，南山人壽第2季淨值面臨跌破千億元大關，恐將波及持股近9成的潤成投控，以及透過潤成投控間接轉投資南山的潤泰新及潤泰全。消息傳出後，潤泰全及潤泰新股價由紅翻黑急殺至跌停，分別以跌停價65.7元及72.9元鎖死至終場收盤。
證交所對此表示關切，潤泰新及潤泰全到今年第1季每股淨值分別為33.39元及83.57元，已通知2家公司「儘快」在今天輸入股市觀測站，做重大訊息說明。
潤泰全於收盤後發布重大訊息公告，針對《信傳媒》有關潤泰集團被南山拖累，潤泰新、潤泰全第2季每股淨值拉警報，以及恐踩下市紅線等內容澄清，強調報導內容為媒體自行臆測，非公司結算的結果，2022年第2季財務數據待公司結算完成後將依規定辦理公告。
《中央社》報導，潤泰全接受《中央社》記者訪問指出，南山人壽今年上半年獲利超過新台幣370億元，潤泰全本業也沒虧損，相關財務資訊尚未結算完成，外傳的消息都是媒體臆測，內容並不正確。
已轉型為控股公司的潤泰全球持股南山人壽約26.6％，持股潤泰新超過20％。潤泰全表示，雖然潤泰全今年第2季淨值可能較第1季下滑，但不可能轉負，也不可能有外傳的下市危機。
《工商時報》、《經濟日報》報導，潤泰集團總裁尹衍樑20日出面信心喊話，他表示，集團旗下的潤泰全和潤泰新都是南山人壽的主要股東，而南山人壽上半年淨值大幅減損，主要是因為全球通膨隱憂、連續大幅升息，衝擊全球股市債市，美債走下坡，南山人壽淨值就明顯減損；但是，美債很快就會回來。
尹衍樑表示，如果在第二季淨值大幅減少，相信現在就是最壞的狀況，不會再壞下去，過了第二季後，就會愈來愈好，所以，外界毋需過度恐慌或過度解讀。尹衍樑還強調，「南山再二年多就準備上市」，屆時「（南山）股價可能業界數一數二」。
《工商時報》報導，南山人壽20日提出三點澄清，一是今年上半年累積自結獲利378億元，獲利穩健；二是6月底資本適足率（RBC）仍達300％以上，高於法定要求200％甚多；三是升息將有助接軌保險負債會計準則IFRS17，短期金融市場波動雖造成淨值下滑，但南山人壽整體財務狀況仍屬穩健，資產體質良好，並無重大異常情形。
同樣在報導中被點名的寶成工業，也發布重大訊息指出，寶成未對外公告財務預測，且2022年第2季財務報告尚在編製，請投資人以公開資訊觀測站所公布的財務資訊為準；有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
市場波動壽險面臨淨值保衛戰，壽險公會3點聲明
（中央社）升息潮加上資本市場回檔，壽險業金融資產評價下滑，連累壽險業淨值大幅蒸發。壽險公會表示，壽險業財報淨值下滑，主要反映利率上升影響，不過現行財報制度下，還無法公允呈現利率上揚對壽險業的實質正向影響。
金融市場波動加劇，壽險業淨值持續探低，有媒體報導直指南山人壽第2季淨值恐跌破千億元大關，除南山人壽已出面強調公司整體財務狀況穩健，壽險公會晚間針對外界關切壽險業淨值及財務健全性，提出3點說明。
壽險公會指出，首先，今年壽險業財報淨值下滑，主要反映利率上升影響；其次，現行財報制度還未能公允呈現利率上揚時壽險業實質正向影響；第三是壽險業將積極強化體質及控管風險，維持財務健全性及清償能力。
壽險公會表示，壽險業資產配置以金融資產為主，資金運用首重資產負債管理，資產配置以長天期固定收益資產為主，債券價格對利率敏感度高；今年壽險業所持有以公允價值評價的金融資產帳面金額下滑，主要是反映利率走高所帶來債券評價未實現損益所致。
另一方面，目前台灣壽險業適用IFRS 4會計準則，保險負債採發單基礎（Locked-in）認列，待2026年接軌IFRS 17才會以現時利率等因素逐期評價；因此目前利率上升影響僅體現於資產面須依公允價值評價，保險負債並未反映利率走升，以致壽險業淨值波動劇烈。
壽險公會指出，若考量壽險公司保單特性，普遍保險負債存續期限長於資產，對利率敏感性更大，若資產及負債全數依公允價值衡量下，利率上升對資產面評價衝擊可望由保險負債影響抵銷，壽險業淨值將能合理反映。
此外，壽險業每年保費收入及孳息再投資金額龐大，利率走高將有助壽險業提高資產配置收益率，新錢投資收益穩定提升，有助改善財務結構與提升固定收益，有利未來接軌IFRS 17。
壽險公會坦言，受近期市場波動及現行會計準則影響，6月底少數壽險業者RBC（資本適足率）或淨值比可能無法達到法令標準。
壽險公會指出，若業者未達法定標準主因是受現行財報資產負債未同時以公允價值衡量影響，業者可向金管會充分說明升息等因素對資產與負債的影響情形，並由金管會整體審酌是否應請業者採取必要因應措施。
壽險公會強調，壽險業將審慎嚴謹進行資產負債管理，維持良好資產品質，落實風險管理並強化清償能力，確保健全財務體質，保障保戶及股東權益。
新聞來源
- 市場波動壽險面臨淨值保衛戰 壽險公會3點聲明（中央社）
- 傳遭南山拖累淨值轉負 潤泰全：不可能下市（中央社）
- 遭南山拖累淨值轉負？ 潤泰全：媒體臆測非公司結算（中央社）
- 尹衍樑：潤泰雙雄淨值絕不會是0（工商時報）
- 南山人壽三點澄清：財務仍穩健（工商時報）
- 南山淨值危機 尹衍樑：南山再二年就上市（經濟日報）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
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若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹