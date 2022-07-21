壽險業面臨淨值保衛戰，潤泰全傳遭南山人壽拖累淨值轉負，澄清：媒體臆測、不可能下市

遭南山拖累淨值轉負？潤泰全：媒體臆測非公司結算、不可能下市

（中央社）媒體報導指潤泰新及潤泰全受到南山人壽拖累，第2季淨值恐為負數，引發市場恐慌殺盤打入跌停。潤泰全收盤後發布重訊表示，報導內容為媒體自行臆測，非公司結算結果。

壽險業今（2022）年以來淨值持續下滑，《信傳媒》報導，南山人壽第2季淨值面臨跌破千億元大關，恐將波及持股近9成的潤成投控，以及透過潤成投控間接轉投資南山的潤泰新及潤泰全。消息傳出後，潤泰全及潤泰新股價由紅翻黑急殺至跌停，分別以跌停價65.7元及72.9元鎖死至終場收盤。

證交所對此表示關切，潤泰新及潤泰全到今年第1季每股淨值分別為33.39元及83.57元，已通知2家公司「儘快」在今天輸入股市觀測站，做重大訊息說明。

潤泰全於收盤後發布重大訊息公告，針對《信傳媒》有關潤泰集團被南山拖累，潤泰新、潤泰全第2季每股淨值拉警報，以及恐踩下市紅線等內容澄清，強調報導內容為媒體自行臆測，非公司結算的結果，2022年第2季財務數據待公司結算完成後將依規定辦理公告。

同樣在報導中被點名的寶成工業，也發布重大訊息指出，寶成未對外公告財務預測，且2022年第2季財務報告尚在編製，請投資人以公開資訊觀測站所公布的財務資訊為準；有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

市場波動壽險面臨淨值保衛戰，壽險公會3點聲明

（中央社）升息潮加上資本市場回檔，壽險業金融資產評價下滑，連累壽險業淨值大幅蒸發。壽險公會表示，壽險業財報淨值下滑，主要反映利率上升影響，不過現行財報制度下，還無法公允呈現利率上揚對壽險業的實質正向影響。

金融市場波動加劇，壽險業淨值持續探低，有媒體報導直指南山人壽第2季淨值恐跌破千億元大關，除南山人壽已出面強調公司整體財務狀況穩健，壽險公會晚間針對外界關切壽險業淨值及財務健全性，提出3點說明。

壽險公會指出，首先，今年壽險業財報淨值下滑，主要反映利率上升影響；其次，現行財報制度還未能公允呈現利率上揚時壽險業實質正向影響；第三是壽險業將積極強化體質及控管風險，維持財務健全性及清償能力。

壽險公會表示，壽險業資產配置以金融資產為主，資金運用首重資產負債管理，資產配置以長天期固定收益資產為主，債券價格對利率敏感度高；今年壽險業所持有以公允價值評價的金融資產帳面金額下滑，主要是反映利率走高所帶來債券評價未實現損益所致。

另一方面，目前台灣壽險業適用IFRS 4會計準則，保險負債採發單基礎（Locked-in）認列，待2026年接軌IFRS 17才會以現時利率等因素逐期評價；因此目前利率上升影響僅體現於資產面須依公允價值評價，保險負債並未反映利率走升，以致壽險業淨值波動劇烈。

壽險公會指出，若考量壽險公司保單特性，普遍保險負債存續期限長於資產，對利率敏感性更大，若資產及負債全數依公允價值衡量下，利率上升對資產面評價衝擊可望由保險負債影響抵銷，壽險業淨值將能合理反映。

此外，壽險業每年保費收入及孳息再投資金額龐大，利率走高將有助壽險業提高資產配置收益率，新錢投資收益穩定提升，有助改善財務結構與提升固定收益，有利未來接軌IFRS 17。

壽險公會坦言，受近期市場波動及現行會計準則影響，6月底少數壽險業者RBC（資本適足率）或淨值比可能無法達到法令標準。

壽險公會指出，若業者未達法定標準主因是受現行財報資產負債未同時以公允價值衡量影響，業者可向金管會充分說明升息等因素對資產與負債的影響情形，並由金管會整體審酌是否應請業者採取必要因應措施。

壽險公會強調，壽險業將審慎嚴謹進行資產負債管理，維持良好資產品質，落實風險管理並強化清償能力，確保健全財務體質，保障保戶及股東權益。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航