40度熱浪來襲也不裝冷氣，法國人「佛系避暑」租借私人泳池、用電扇吹冰塊
我們想讓你知道的是
熱浪雖無情，但一年總共也就肆虐10多天，冷氣效用不高，因此許多民眾仍只依賴電扇，咬緊牙關撐一下。高昂的費用及對環境的傷害，也是大部分法國人對冷氣猶豫再三的原因。
文：曾婷瑄（中央社記者）
西南歐熱浪一波波，40度高溫時有所聞。然而法國7成以上民眾因不同理由不用冷氣，政府也不鼓勵加裝。新聞不斷推播各種抗熱妙方，教民眾如何使用扇子、冰塊等方式佛系避暑。
近日西南歐熱浪來襲，法國、西班牙都傳出多起森林大火，災情慘重。18日，法國大西洋沿岸多個城市高溫創歷史紀錄；19日，熱浪東移，大巴黎以東淪陷，巴黎當日最高溫達攝氏41度。
連續一週高溫消耗人的意志與體力，無風炙燒環境彷彿人間烤箱。然而根據法國能源管理暨環境局（Ademe）2021年的調查，只有25％的法國家庭加裝冷氣，其中一半是台灣常見、加裝在牆上的冷氣，另一半則是移動式冷氣。
這個數字在2016年只為14％，顯示安裝冷氣的人口緩慢但穩定成長。Ademe指出，過去幾年熱浪頻繁來襲，相比之前的年平均35萬的冷氣銷售數字，今（2022）年截至目前為止，法國已賣出80萬台。
但由於法國加裝冷氣需事先申請許可，且許多公寓都屬於百年古蹟，政府嚴格規定不得隨意加裝破壞結構、外觀的冷氣，大幅降低都市居民安裝的可能性。
上個月剛返回法國度假、探親的駐台獨立記者何蘿拉（Alice Hérait）告訴中央社，熱浪雖無情，但一年總共也就肆虐10多天，冷氣效用不高，因此許多民眾仍只依賴電扇，咬緊牙關撐一下。高昂的費用及對環境的傷害，也是大部分法國人對冷氣猶豫再三的原因。
法國政府顯然也不鼓勵冷氣，生態轉型部長德蒙夏朗（Amelie de Montchalin）6月初甚至在LCI電視專訪中質疑冷氣對環境的衝擊，並明言推動建構隔熱效果更好的住房，以減少安裝冷氣的必要。
此外，政府持續推動城市綠化，盼使熱島效應退燒。根據2021年通過的氣候與適應法，政府6月14日宣布再提供5億歐元，協助城市綠化、增加植栽。
適逢暑假，近年來法國人找到一個新避暑花招，就是租借私人花園與泳池。星期日報（Le Journal du Dimanche）17日報導，越來越多房東透過平台，出租午後的花園泳池。而相關平台也在近年如雨後春筍般冒出，採用Airbnb模式，但出租時間僅為幾小時；5人朋友團每人大約30歐元就可擁有半天的私人泳池。
平台共同創辦人克里夫（Pascale Krief）表示，過去法國人通常只有在慶祝生日或家庭聚會時才會租用，現在則不限，有泳池的更受歡迎。另一平台宣傳負責人詹米（Sarah Jamy）也說，「氣象局一宣布有熱浪，業務量就會增加。現在供不應求，我們主要工作反而是募集屋主。」
氣溫飆高，如何自保？新聞可見各種認真教導對抗熱浪的方法：待在家、關閉窗戶隔板、吃冰、製作扇子、朝身體噴水霧、放一包冰塊在枕邊等，這些可能讓台灣讀者莞爾的小建議，均是佛系避暑、抗熱的良方。
如果在家待不了，法國網站也有推薦各種「清涼景點」，例如美術館、下水道博物館、地下洞穴等；或在公園綠地樹蔭下，也能看到不少法國人躲在這裡。
何蘿拉告訴中央社記者，她會盡可能選在早晚活動或工作，白天則待在家休息，關上窗戶隔板，杜絕陽光直曬；晚上則開窗，「好在法國的蚊子沒有台灣多」。另一位友人法蘭索瓦（François）更絕，直接把一大塊冰放在電扇前，增加涼感。
18日這天，記者終於拿出幾年前買的小電扇，享受吹出的熱風，椅子乾了又濕、濕了又乾；受不了身上的黏膩，就沖冷水澡降溫。隔夜一覺醒來，枕頭、床單被汗浸濕也是家常便飯。
但20日早晨6、7點，想必所有睡夢中的巴黎人都經歷一樣的改變：從踢被、窗戶大開，到關上窗戶、棉被緊裹。因為一覺醒來，氣溫已從昨天的41度驟降至21度，戶外陰雨綿綿。
這樣20度的溫差，巴黎人習以為常，把剛出動的電扇收到一邊。冷氣，看來的確是不用了。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
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