美國CIA局長：俄烏戰爭讓中國重新思考犯台時機，而非放棄動武

（中央社）美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）今天（當地時間20號）表示，中國似決心對台灣動用武力。他表示，俄羅斯在烏克蘭的經歷影響了北京在「如何」而非「是否」犯台上的盤算。

《法新社》報導，出席阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）時，伯恩斯淡化中國國家主席習近平，可能於今年稍後登場的中共二十大會議過後對台展開行動的臆測。

伯恩斯說：「在我們看來，這10年愈往前邁進，這樣的風險就變得愈高。」

On Taiwan:



Director Burns outlines what he thinks the Chinese have learned from Russia's invasion and subsequent war in Ukraine. #AspenSecurity pic.twitter.com/77YGq7doMs — Aspen Security Forum (@AspenSecurity) July 20, 2022

伯恩斯表示，俄烏5個月的戰爭讓中國「不安」。他說：「我們的感覺是，這在中國領導人是否會在未來幾年選擇使用武力控制台灣的問題上，影響可能較小，而是影響他們將如何以及何時動用武力。」

他表示，據信中國從烏克蘭觀察到一事，即「兵少將少則無法取得快速、果斷的勝利」。

他說：「我懷疑，中國領導階層和軍方目前汲取的教訓是，如果你未來有這樣的打算，就必須召集壓倒性的兵力。」

他補充說，中國可能同時學到有必須「控制訊息空間」並「盡其所能支撐經濟，以因應可能遭受的制裁」。

伯恩斯同時表示，北京當局或許口頭支持俄羅斯，但美方並不認為中方提供俄國任何軍事援助。他的說法與美國先前評估一致。

他表示，中國有擴大購買俄羅斯能源，但似乎步步為營，以免遭到西方制裁。

伯恩斯並形容俄烏戰爭是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）一項「戰略失策」，因普亭希望能在一星期內顛覆基輔政府。

《路透社》報導，伯恩斯估計，俄國在烏克蘭的死亡人數已達1.5萬，傷兵人數或許達4.5萬。他說，烏方死傷人數也不小。

俄羅斯即使在和平時期，也將軍人陣亡列為國家機密；俄烏戰爭爆發後，莫斯科當局並未時常更新傷亡數字，上一次於3月25日通報有1351名俄軍陣亡。

烏克蘭方面則在6月時通報，每天陣亡烏軍人數達100至200之間。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航