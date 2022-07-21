歐洲熱浪乾旱惡化能源危機，歐盟「安全過冬」計畫恐受阻，聯合國：夏季極端高溫至少持續到2060年
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WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）在日內瓦舉行的記者會上說：「熱浪變得愈來愈頻繁，這種負面趨勢將持續下去，至少到2060年代，而這與我們努力在減緩氣候變遷方面取得成功無關。」
（中央社）極端氣候衝擊歐洲的夏天，連帶減緩核能及再生能源產量、拉升夏季電價，使得俄烏戰爭帶來的能源危機更形惡化。在歐盟正敦促各國提前做好過冬計畫的此刻，怎麼過完這個夏天可能更急迫。
歐盟執委會（European Commission）預計在今天提出具體的能源「安全過冬」計畫，媒體提前披露的大方向是要求各成員國提早開始節能、多儲備能源留到冬天再用。不過，此時破記錄的熱浪和乾旱正在歐洲多處發生，使得歐盟的計畫更加困難。
根據《布魯塞爾時報》（Brussels Times）報導，最近比利時的單日批發電價漲到每兆瓦／小時（MWh）408歐元，晚間8到9時的高峰單價更達680歐元（約新台幣2萬元），而去（2021）年12月單價還不到300歐元。法國電費今夏也已漲到486歐元／MWh。
原因除了熱浪來襲使冷氣用電需求大增，還有風速變緩使風力發電不足、乾旱讓水力發電沒水用，連法國的部分核電廠也因為必需的冷卻水「太熱」而停擺，結果，原本與再生能源接力發電的天然氣電廠運作時間只好延長。
歐盟早在俄烏戰爭初期就要求各國提高天然氣儲備量，在冬天前把庫存拉高到需求量的80％，以因應俄羅斯對歐洲天然氣斷供風險，但成效不彰。雖然俄國總統普亭（Vladimir Putin）昨天表示將會履行天然氣供應義務，但歐洲人恐怕不會太放心。
《布魯塞爾時報》透露歐盟將發布名為「儲存瓦斯好過冬」（Save gas for a safe winter）的計畫，要求成員國開始減少15％的瓦斯用量，並對企業分散電力來源提出指引。
美國政治新聞網站Politico指出，歐盟的節能計畫可能遭到產業界和部分國家的阻礙。例如化工業者主張他們的產品對消費者至關重要，不該被推到節能的第一波前線，「化工業沒有天然氣可用，等於沒有化學品可製造酵母，等於沒有酵母可生產麵包，」一位化工界遊說業者告訴Politico。
波蘭、西班牙、葡萄牙等較少依賴天然氣的歐盟國家，也可能不願配合降低燃氣量，以免減產打擊製造業競爭力。
Politico引述波蘭氣候部長莫斯可娃（Anna Moskwa）：「我們反對實施強制（天然氣）減量目標，（歐盟的）團結機制不應導向降低任何成員國的能源安全。」
匈牙利也使歐盟執委會傷腦筋。上週匈牙利政府宣布國家能源緊急狀態，打算自8月起禁止天然氣出口到其他國家，打亂了歐盟要求各國天然氣管線連接、互通有無的團結方案。
歐盟能源事務執行委員席姆森（Kadri Simson）批評，「個別國家限制天然氣跨境流通的行為，只會使目前天然氣市場的問題更惡化。」
危機來時，若歐盟國家自掃門前雪，確實可能弱化集體採購、分配的效率，讓天然氣市場價格更高。而這場能源抗戰除了考驗歐盟團結，也考驗財力。
彭博（Bloomberg）能源專欄作者布拉斯（Javier Blas）估算，在先不考慮俄國全面斷供天然氣、也不考慮今冬可能極端寒冷之下，歐洲各國政府挽救能源市場的總開銷將達到2000億歐元（約新台幣6.1兆元）。
這包括政府出資救援瀕臨破產的能源業者，例如德國對俄天然氣最大買家Uniper SE近日尋求政府紓困，開價100億歐元；陷入財務危機的法國電力公司EDF可能國有化，代價80億歐元。還有補貼平民電費，例如英國今年上半年限制電價上漲，就相當於拿出91億英鎊（約新台幣3268億元）補貼。
「結果，若不是消費者先付出高昂的電力和瓦斯費，就是納稅人最後要為政府對能源企業的紓困埋單。」布拉斯斷言。
西歐熱浪肆虐 聯合國：極端高溫將成夏季常態至少持續到2060
（中央社）隨著席捲法國的熱浪達到頂點，全國64個不同地區分別寫下破紀錄高溫，其中大多在西大西洋沿岸。聯合國說，肆虐西歐的熱浪將日益頻繁，這種趨勢至少將持續到2060年代。
這些地區氣溫飆至攝氏40度以上，有幾處森林野火正在熊熊燃燒。
法國氣象局（Meteo France）表示，西南部城市比斯卡爾羅斯（Biscarrosse）氣溫達到攝氏42.6度，而位於西北部的不列塔尼（Brittany）和旺代（Vendee）地區也酷熱難耐，大西洋沿岸的努瓦爾穆捷島（Noirmoutier）氣溫達到創紀錄的攝氏39.7度。
在內陸地區，以陶器聞名的里摩鎮（Limoges）和位於北部沿海地區、勒哈佛港（Le Havre）附近的埃沃角（Cap de la Heve）分別記錄到攝氏38.2度的高溫。
法國本土的史上最高溫紀錄可以追溯到2019年，當時南部小鎮韋拉爾蓋（Verargues）測到攝氏46度高溫。
美國總統拜登（Joe Biden）政府今天表示，歐洲的破紀錄高溫凸顯各界有必要針對氣候變遷採取行動，即便可能在司法和立法方面遭遇挫折，也應克盡一己之力。
英國氣溫首次飆破攝氏40度後，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「我認為，我們目前正在經歷的天氣系統正在提出可怕的警告。」
普萊斯對記者說：「我們致力於利用這一刻，盡我們所能，包括在世界舞台上，以確保這個決定性的10年不會在我們沒有採取適當行動的情況下匆匆流逝。」
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
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若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹