歐洲熱浪乾旱惡化能源危機，歐盟「安全過冬」計畫恐受阻，聯合國：夏季極端高溫至少持續到2060年

（中央社）極端氣候衝擊歐洲的夏天，連帶減緩核能及再生能源產量、拉升夏季電價，使得俄烏戰爭帶來的能源危機更形惡化。在歐盟正敦促各國提前做好過冬計畫的此刻，怎麼過完這個夏天可能更急迫。

歐盟執委會（European Commission）預計在今天提出具體的能源「安全過冬」計畫，媒體提前披露的大方向是要求各成員國提早開始節能、多儲備能源留到冬天再用。不過，此時破記錄的熱浪和乾旱正在歐洲多處發生，使得歐盟的計畫更加困難。

根據《布魯塞爾時報》（Brussels Times）報導，最近比利時的單日批發電價漲到每兆瓦／小時（MWh）408歐元，晚間8到9時的高峰單價更達680歐元（約新台幣2萬元），而去（2021）年12月單價還不到300歐元。法國電費今夏也已漲到486歐元／MWh。

原因除了熱浪來襲使冷氣用電需求大增，還有風速變緩使風力發電不足、乾旱讓水力發電沒水用，連法國的部分核電廠也因為必需的冷卻水「太熱」而停擺，結果，原本與再生能源接力發電的天然氣電廠運作時間只好延長。

歐盟早在俄烏戰爭初期就要求各國提高天然氣儲備量，在冬天前把庫存拉高到需求量的80％，以因應俄羅斯對歐洲天然氣斷供風險，但成效不彰。雖然俄國總統普亭（Vladimir Putin）昨天表示將會履行天然氣供應義務，但歐洲人恐怕不會太放心。

《布魯塞爾時報》透露歐盟將發布名為「儲存瓦斯好過冬」（Save gas for a safe winter）的計畫，要求成員國開始減少15％的瓦斯用量，並對企業分散電力來源提出指引。

美國政治新聞網站Politico指出，歐盟的節能計畫可能遭到產業界和部分國家的阻礙。例如化工業者主張他們的產品對消費者至關重要，不該被推到節能的第一波前線，「化工業沒有天然氣可用，等於沒有化學品可製造酵母，等於沒有酵母可生產麵包，」一位化工界遊說業者告訴Politico。

波蘭、西班牙、葡萄牙等較少依賴天然氣的歐盟國家，也可能不願配合降低燃氣量，以免減產打擊製造業競爭力。

Politico引述波蘭氣候部長莫斯可娃（Anna Moskwa）：「我們反對實施強制（天然氣）減量目標，（歐盟的）團結機制不應導向降低任何成員國的能源安全。」

匈牙利也使歐盟執委會傷腦筋。上週匈牙利政府宣布國家能源緊急狀態，打算自8月起禁止天然氣出口到其他國家，打亂了歐盟要求各國天然氣管線連接、互通有無的團結方案。

歐盟能源事務執行委員席姆森（Kadri Simson）批評，「個別國家限制天然氣跨境流通的行為，只會使目前天然氣市場的問題更惡化。」

危機來時，若歐盟國家自掃門前雪，確實可能弱化集體採購、分配的效率，讓天然氣市場價格更高。而這場能源抗戰除了考驗歐盟團結，也考驗財力。

彭博（Bloomberg）能源專欄作者布拉斯（Javier Blas）估算，在先不考慮俄國全面斷供天然氣、也不考慮今冬可能極端寒冷之下，歐洲各國政府挽救能源市場的總開銷將達到2000億歐元（約新台幣6.1兆元）。

這包括政府出資救援瀕臨破產的能源業者，例如德國對俄天然氣最大買家Uniper SE近日尋求政府紓困，開價100億歐元；陷入財務危機的法國電力公司EDF可能國有化，代價80億歐元。還有補貼平民電費，例如英國今年上半年限制電價上漲，就相當於拿出91億英鎊（約新台幣3268億元）補貼。

「結果，若不是消費者先付出高昂的電力和瓦斯費，就是納稅人最後要為政府對能源企業的紓困埋單。」布拉斯斷言。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

西歐熱浪肆虐 聯合國：極端高溫將成夏季常態至少持續到2060

（中央社）隨著席捲法國的熱浪達到頂點，全國64個不同地區分別寫下破紀錄高溫，其中大多在西大西洋沿岸。聯合國說，肆虐西歐的熱浪將日益頻繁，這種趨勢至少將持續到2060年代。

這些地區氣溫飆至攝氏40度以上，有幾處森林野火正在熊熊燃燒。

法國氣象局（Meteo France）表示，西南部城市比斯卡爾羅斯（Biscarrosse）氣溫達到攝氏42.6度，而位於西北部的不列塔尼（Brittany）和旺代（Vendee）地區也酷熱難耐，大西洋沿岸的努瓦爾穆捷島（Noirmoutier）氣溫達到創紀錄的攝氏39.7度。

在內陸地區，以陶器聞名的里摩鎮（Limoges）和位於北部沿海地區、勒哈佛港（Le Havre）附近的埃沃角（Cap de la Heve）分別記錄到攝氏38.2度的高溫。

法國本土的史上最高溫紀錄可以追溯到2019年，當時南部小鎮韋拉爾蓋（Verargues）測到攝氏46度高溫。

美國總統拜登（Joe Biden）政府今天表示，歐洲的破紀錄高溫凸顯各界有必要針對氣候變遷採取行動，即便可能在司法和立法方面遭遇挫折，也應克盡一己之力。

英國氣溫首次飆破攝氏40度後，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「我認為，我們目前正在經歷的天氣系統正在提出可怕的警告。」

普萊斯對記者說：「我們致力於利用這一刻，盡我們所能，包括在世界舞台上，以確保這個決定性的10年不會在我們沒有採取適當行動的情況下匆匆流逝。」