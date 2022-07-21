BA.5擴散，日本單日新增確診數逾15萬例創新高，官方暫緩批准鹽野義口服藥

日本近期COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情再度升溫，並於昨（20）日創下單日新增確診病例逾15萬例的新紀錄，有專家認為與Omicron亞型變異株BA.5擴散有關。

日本厚生勞動省也於昨日召開聯合會議，決議暫緩核准鹽野義製藥公司研發的COVID-19口服藥，最快將於今年秋天再進行審核。

多達30府縣單日新增病例創當地新高紀錄

（中央社）日本COVID-19疫情快速擴散，全境單日新增確診病例以逾15萬例再創新高；東京跟大阪分別新增逾2萬例，疫情最嚴峻的沖繩縣也以首逾5000例創當地新高。

《日本放送協會》（NHK）自行統計，截至昨日晚間6時止，日本全境單日共新增15萬2535例確診病例，大幅改寫7月16日才剛創下的單日新增逾11萬例紀錄，再創歷史新高。

另外，日本47個都道府縣中，20日就有高達30府縣單日新增創當地新高紀錄。日本疫情快速升溫的主因，有專家認為跟Omicron亞型變異株BA.5擴散有關。

東京都昨日新增2萬401例確診病例，較上週三增加3523例，繼今年2月5日以來單日新增再逾2萬例。

大阪府昨日新增2萬1976例確診病例，不僅再創當地新高紀錄，也是首度單日新增逾2萬例，至今累計病例數114萬8845例，包括5243例死亡病例。

《琉球新報》報導，沖繩縣昨日新增5160例確診病例，較上週三的3518例增加1642例，再創當地歷史新高，也是疫情爆發以來單日新增首度逾5000例。

沖繩縣至今累計病例數已超過30萬例，來到30萬5148例，相當於沖繩縣每5人就有1人曾染疫。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增516.89人染疫，沖繩縣以1525.74人連續117天高居日本各地之冠；熊本縣以884.77人次之、島根縣以821.77人排第3。

《中央社》報導，日本內閣官房長官松野博一昨日在記者會上說，年輕族群感染COVID-19人數激增的同時，接種第3劑疫苗的人數卻沒有增加，呼籲年輕人盡早接種疫苗。

松野說，目前新增確診病例以10多歲到30多歲的年輕族群為中心快速增加，但年輕族群的第3劑疫苗接種率卻只有3成到5成左右。至於目前以60歲以上人士為對象的第4劑疫苗接種，松野說，為了提高預防重症的效果，也希望對象族群盡早接種第4劑疫苗。

國產口服藥被期待用於輕症治療，聯合會議上多數專家持慎重看法

（中央社）日本鹽野義製藥公司開發的COVID-19口服藥若獲得官方核准，將成日本第一個國產的COVID-19口服藥。日本厚生勞動省專家部會昨日決定，暫緩核准用藥，還需持續審核。

日本《讀賣新聞》報導，厚生勞動省藥事分科會與專家部會昨日召開聯合會議，針對鹽野義開發的COVID-19口服藥Xocova進行審核後，決定暫緩批准用藥。

Xocova被期待可用於輕症者的治療，若獲准用藥將成日本國產第一個COVID-19口服藥，因此備受注目。專家昨日認為「還無法判斷推論起來具有效性」，還需等最後階段的臨床實驗結果出爐，最快將於今年秋天再進行審核。

相較於歐美，日本有關COVID-19的疫苗或治療藥的商品化速度慢，日本政府深切反省後，於今年5月新設批准用藥制度。研發藥物的中期階段臨床實驗結果如果能確認安全性，並推定具有效性的話，將暫訂予以核准用藥。

原本是專家部會與上級組織的藥事分科會分兩階段審核，但昨日是召開聯合會議審核。

Xocova被期待具有抑制病毒增殖作用，可防止COVID-19重症化。鹽野義在Omicron變異株疫情流行時進行臨床實驗，確認Xocova具有減少COVID-19患者體內病毒量的效果，但是對於疲勞感、發燒等12種症狀的綜合性的改善效果，統計數據顯示效果沒什麼差異。

昨日在聯合會議上，有專家對於批准用藥持正面看法，認為在第7波疫情擴大，危機感升高之際，Xocova具有減少病毒量的效果，患者或許可縮短隔離期。

但是大多數的專家基於科學的觀點，持慎重看法，認為「從這次的數據看來，無法推定具有效性」、「無法併用的藥物多，不好運用」等，因此暫緩予以核准緊急用藥，認為應持續審核。

鹽野義正進行最後階段的臨床實驗，預料最快今年秋天結果可出爐。日本厚生勞動省要等拿到鹽野義最後階段臨床實驗的結果，才判斷是否核准用藥。此藥如果獲准，日本政府與鹽野義已達成基本上的協議，將採購100萬劑。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航