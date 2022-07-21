BA.5擴散，日本單日新增確診數逾15萬例創新高，官方暫緩批准鹽野義口服藥
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相較於歐美，日本有關COVID-19的疫苗或治療藥的商品化速度慢，日本政府深切反省後，於今年5月新設批准用藥制度。研發藥物的中期階段臨床實驗結果如果能確認安全性，並推定具有效性的話，將暫訂予以核准用藥。
日本近期COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情再度升溫，並於昨（20）日創下單日新增確診病例逾15萬例的新紀錄，有專家認為與Omicron亞型變異株BA.5擴散有關。
日本厚生勞動省也於昨日召開聯合會議，決議暫緩核准鹽野義製藥公司研發的COVID-19口服藥，最快將於今年秋天再進行審核。
多達30府縣單日新增病例創當地新高紀錄
（中央社）日本COVID-19疫情快速擴散，全境單日新增確診病例以逾15萬例再創新高；東京跟大阪分別新增逾2萬例，疫情最嚴峻的沖繩縣也以首逾5000例創當地新高。
《日本放送協會》（NHK）自行統計，截至昨日晚間6時止，日本全境單日共新增15萬2535例確診病例，大幅改寫7月16日才剛創下的單日新增逾11萬例紀錄，再創歷史新高。
另外，日本47個都道府縣中，20日就有高達30府縣單日新增創當地新高紀錄。日本疫情快速升溫的主因，有專家認為跟Omicron亞型變異株BA.5擴散有關。
東京都昨日新增2萬401例確診病例，較上週三增加3523例，繼今年2月5日以來單日新增再逾2萬例。
大阪府昨日新增2萬1976例確診病例，不僅再創當地新高紀錄，也是首度單日新增逾2萬例，至今累計病例數114萬8845例，包括5243例死亡病例。
《琉球新報》報導，沖繩縣昨日新增5160例確診病例，較上週三的3518例增加1642例，再創當地歷史新高，也是疫情爆發以來單日新增首度逾5000例。
沖繩縣至今累計病例數已超過30萬例，來到30萬5148例，相當於沖繩縣每5人就有1人曾染疫。
日本全境最近一週每10萬人口平均新增516.89人染疫，沖繩縣以1525.74人連續117天高居日本各地之冠；熊本縣以884.77人次之、島根縣以821.77人排第3。
《中央社》報導，日本內閣官房長官松野博一昨日在記者會上說，年輕族群感染COVID-19人數激增的同時，接種第3劑疫苗的人數卻沒有增加，呼籲年輕人盡早接種疫苗。
松野說，目前新增確診病例以10多歲到30多歲的年輕族群為中心快速增加，但年輕族群的第3劑疫苗接種率卻只有3成到5成左右。至於目前以60歲以上人士為對象的第4劑疫苗接種，松野說，為了提高預防重症的效果，也希望對象族群盡早接種第4劑疫苗。
國產口服藥被期待用於輕症治療，聯合會議上多數專家持慎重看法
（中央社）日本鹽野義製藥公司開發的COVID-19口服藥若獲得官方核准，將成日本第一個國產的COVID-19口服藥。日本厚生勞動省專家部會昨日決定，暫緩核准用藥，還需持續審核。
日本《讀賣新聞》報導，厚生勞動省藥事分科會與專家部會昨日召開聯合會議，針對鹽野義開發的COVID-19口服藥Xocova進行審核後，決定暫緩批准用藥。
Xocova被期待可用於輕症者的治療，若獲准用藥將成日本國產第一個COVID-19口服藥，因此備受注目。專家昨日認為「還無法判斷推論起來具有效性」，還需等最後階段的臨床實驗結果出爐，最快將於今年秋天再進行審核。
相較於歐美，日本有關COVID-19的疫苗或治療藥的商品化速度慢，日本政府深切反省後，於今年5月新設批准用藥制度。研發藥物的中期階段臨床實驗結果如果能確認安全性，並推定具有效性的話，將暫訂予以核准用藥。
原本是專家部會與上級組織的藥事分科會分兩階段審核，但昨日是召開聯合會議審核。
Xocova被期待具有抑制病毒增殖作用，可防止COVID-19重症化。鹽野義在Omicron變異株疫情流行時進行臨床實驗，確認Xocova具有減少COVID-19患者體內病毒量的效果，但是對於疲勞感、發燒等12種症狀的綜合性的改善效果，統計數據顯示效果沒什麼差異。
昨日在聯合會議上，有專家對於批准用藥持正面看法，認為在第7波疫情擴大，危機感升高之際，Xocova具有減少病毒量的效果，患者或許可縮短隔離期。
但是大多數的專家基於科學的觀點，持慎重看法，認為「從這次的數據看來，無法推定具有效性」、「無法併用的藥物多，不好運用」等，因此暫緩予以核准緊急用藥，認為應持續審核。
鹽野義正進行最後階段的臨床實驗，預料最快今年秋天結果可出爐。日本厚生勞動省要等拿到鹽野義最後階段臨床實驗的結果，才判斷是否核准用藥。此藥如果獲准，日本政府與鹽野義已達成基本上的協議，將採購100萬劑。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
我們想讓你知道的是
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告