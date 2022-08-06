對我們皮膚上的細菌室友來說，手背是乾燥沙漠，腋下是雨林，額頭則是油井遍布的油田
我們想讓你知道的是
那這些住在我們身上的常駐細菌，到底在做什麼呢？你大概沒想到，它們光是活著，就對我們有很大的幫助了。這些細菌把皮膚上能住的地方都占滿，這樣一來就算病原菌有機會落在我們身上，它們也沒地方可以立足。
文：陳俊堯（慈濟大學生命科學系助理教授）
Take Home Message
- 人類皮膚每天碰到的微生物都不同，因此除了抗菌胜肽、油脂、吞噬細胞等先天性免疫系統保障日常生活，皮膚上還住滿了維護我們健康的細菌。例如皮膚上數量最多的表皮葡萄球菌，它的代謝產物讓皮膚維持在酸性，阻止外來細菌在皮膚上落腳。
- 近年來，研究人員發現皮膚上的菌群組成和平衡是造成皮膚疾病的關鍵，如菌群組成改變可能導致異位性皮膚炎。
在這個世界上，到處都有細菌。不管是我們觸碰到的物品還是迎面而來的空氣，都可能帶有細菌。因此，當我們的皮膚與外界環境接觸，便有相當大的面積可讓細菌附著並成為皮膚上的住民。這些細菌到底是些什麼傢伙，對我們又會造成什麼影響呢？
堅不可摧的人體城牆：皮膚
光滑柔軟的皮膚摸起來雖然十分舒服，但是它住起來可不是個舒服的地方。我們皮膚的最外層是表皮細胞，它扁扁的形狀就像一塊塊磁磚，每個細胞都與隔壁細胞相連，還有蛋白絲線將細胞緊密縫合，防止細胞之間出現破口。不只如此，為了把水牢牢的鎖在身體裡面，一點都不讓它們滲出去，一層層的表皮細胞之間還加上了薄薄的脂肪層，防止水分通過。你現在可以在手上滴一滴水，如果這滴水沒有被包覆，不久後就會蒸發消失。
所以留在手上的細菌也會碰到這個問題，面對這個留不住水的環境，它們如果想住在這裡就需要忍受乾燥。而緊密相連的表皮細胞，對細菌來說就成了一道堅固的城牆，細菌若想要進入，就必須想辦法在細胞上開一個洞，或是等待傷口出現，否則就只能在表皮上又乾又餓地等待機會。
不過我們也不希望皮膚上住著太多細菌，因為細菌一多，哪天真的攻城就麻煩了。所以除了緊密結實的細胞城牆之外，身體還在皮膚上安排了「化學武器」來對付細菌。
皮膚上主要的化學武器有兩種，一種是油脂，可以溶解細菌，也可以封住毛孔並阻止細菌進入；另一種是抗菌胜肽（antimicrobial peptide），它可以直接打破細菌細胞。對停留在皮膚上的細菌來說，待在這裡不只又乾又餓，還有一堆會溶破自己細胞的化學武器，根本就是地獄。不過還是有不少細菌有本事待下來，甚至是讓我們維持健康的關鍵。
抵抗外族、占據表皮的常駐菌
我們身上的不同部位，對細菌來說就是不同的環境。例如手背的皮膚是乾燥沙漠，腋下的皮膚是雨林，額頭是個油井遍布的油田，更別提不知道抺了什麼成分的臉部皮膚了。
就像在雨林和沙漠住著不同的生物一樣，在身體不同部位的皮膚上，居住的細菌也不盡相同。例如潮濕的腋下皮膚，葡萄球菌屬（Staphylococcus）和棒狀桿菌屬（Corynebacterium）的菌種比較多；而到了油膩膩的額頭，愛吃油的丙酸桿菌屬（Propionebacterium）菌種就直接佔掉3/4的名額。
不過不管在哪個部位，數量最多的細菌都是表皮葡萄球菌（Staphylococcus epidermidis）和痤瘡丙酸桿菌（Propionibacterium acnes），它們兩個的代謝產物讓皮膚維持在有點酸性的狀態，正好阻止外來細菌在這裡落腳。
那這些住在我們身上的常駐細菌，到底在做什麼呢？你大概沒想到，它們光是活著，就對我們有很大的幫助了。這些細菌把皮膚上能住的地方都占滿，這樣一來就算病原菌有機會落在我們身上，它們也沒地方可以立足。皮膚上的表皮細胞會一直汰換，因此死細胞就會變成細菌的食物，然而當皮屑一脫落，爬在上面的細菌也會跟著離開我們。
所以想在皮膚上生存，這些細菌的手腳要夠快，如果來得及在皮屑掉落前長到下層的表皮上，就能夠保住在皮膚上的居住權。需要搶時間、生長時又要對抗大量、早已占據表面的常駐菌，病原菌想要打贏地頭蛇的難度真的很高。不過一旦有傷口出現，情勢就改變了。在傷口處的表皮城牆開了大洞，又有源源不絕的養分從傷口滲出，原菌成功入侵的機會就大幅提升。所以如果你擦破了皮，要記得好好處理傷口，別讓壞菌有機可乘。
常駐細菌這麼重要，那會不會因為我們天天清潔，把好菌都洗掉了？大部分人類都是愛乾淨的物種，每天會洗澡、洗手來保持乾淨。雖然肥皂能洗掉或殺死細菌，但因為細菌多到洗不完，只要還有少數細菌留在上頭，便可以當作種源，細菌就會重新長回皮膚，不久後又會是滿滿的一片菌海。
不過酒精就比肥皂暴力得多，因此在進出醫院時，為了要消除被病原附身的風險當然要使用酒精消毒，加上現在疫情嚴峻，平常沒有地方洗手時，仍建議使用酒精消毒；但如果是日常在家，一直使用酒精清除保護我們的細菌，反而可能導致被壞菌攻占的機會增加，對皮膚就不太好了。
另外，說到最近大家關心的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，讀者知道除了我們施打的疫苗外，皮膚保護也是免疫系統中重要的一環嗎？疫苗依靠的是能針對這個病原體發動攻擊的免疫反應，所以打完疫苗，才需要給身體約兩個星期的時間產生抗體。
不過對於皮膚來說，由於每天碰到的微生物都不同，來不及針對每一種微生物訂製反制武器，而上面提過的表皮城牆、抗菌胜肽、油脂，還有巡邏的吞噬細胞（phagocytes）都不是針對性的防禦系統，這些不管誰來都可以擺好等著的常備武器，則稱為先天性免疫（innate immune）反應，其實它們才是保障人體每天正常生活的主要力量。
細菌決定你的氣味
細菌住在人類的身上過活，它吃的、代謝的東西都算在我們頭上。有些細菌產生的代謝廢物不討人喜歡，就會害帶著這些細菌的人也不討人喜歡。住在皮膚上的細菌會利用油脂腺裡分泌的油脂當作養分，如果它代謝完油脂、產生的化合物會有臭味，這鍋就是你扛了。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。