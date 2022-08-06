對我們皮膚上的細菌室友來說，手背是乾燥沙漠，腋下是雨林，額頭則是油井遍布的油田

文：陳俊堯（慈濟大學生命科學系助理教授）

Take Home Message 人類皮膚每天碰到的微生物都不同，因此除了抗菌胜肽、油脂、吞噬細胞等先天性免疫系統保障日常生活，皮膚上還住滿了維護我們健康的細菌。例如皮膚上數量最多的表皮葡萄球菌，它的代謝產物讓皮膚維持在酸性，阻止外來細菌在皮膚上落腳。

近年來，研究人員發現皮膚上的菌群組成和平衡是造成皮膚疾病的關鍵，如菌群組成改變可能導致異位性皮膚炎。

在這個世界上，到處都有細菌。不管是我們觸碰到的物品還是迎面而來的空氣，都可能帶有細菌。因此，當我們的皮膚與外界環境接觸，便有相當大的面積可讓細菌附著並成為皮膚上的住民。這些細菌到底是些什麼傢伙，對我們又會造成什麼影響呢？

堅不可摧的人體城牆：皮膚

光滑柔軟的皮膚摸起來雖然十分舒服，但是它住起來可不是個舒服的地方。我們皮膚的最外層是表皮細胞，它扁扁的形狀就像一塊塊磁磚，每個細胞都與隔壁細胞相連，還有蛋白絲線將細胞緊密縫合，防止細胞之間出現破口。不只如此，為了把水牢牢的鎖在身體裡面，一點都不讓它們滲出去，一層層的表皮細胞之間還加上了薄薄的脂肪層，防止水分通過。你現在可以在手上滴一滴水，如果這滴水沒有被包覆，不久後就會蒸發消失。

所以留在手上的細菌也會碰到這個問題，面對這個留不住水的環境，它們如果想住在這裡就需要忍受乾燥。而緊密相連的表皮細胞，對細菌來說就成了一道堅固的城牆，細菌若想要進入，就必須想辦法在細胞上開一個洞，或是等待傷口出現，否則就只能在表皮上又乾又餓地等待機會。

不過我們也不希望皮膚上住著太多細菌，因為細菌一多，哪天真的攻城就麻煩了。所以除了緊密結實的細胞城牆之外，身體還在皮膚上安排了「化學武器」來對付細菌。

皮膚上主要的化學武器有兩種，一種是油脂，可以溶解細菌，也可以封住毛孔並阻止細菌進入；另一種是抗菌胜肽（antimicrobial peptide），它可以直接打破細菌細胞。對停留在皮膚上的細菌來說，待在這裡不只又乾又餓，還有一堆會溶破自己細胞的化學武器，根本就是地獄。不過還是有不少細菌有本事待下來，甚至是讓我們維持健康的關鍵。

抵抗外族、占據表皮的常駐菌

我們身上的不同部位，對細菌來說就是不同的環境。例如手背的皮膚是乾燥沙漠，腋下的皮膚是雨林，額頭是個油井遍布的油田，更別提不知道抺了什麼成分的臉部皮膚了。

就像在雨林和沙漠住著不同的生物一樣，在身體不同部位的皮膚上，居住的細菌也不盡相同。例如潮濕的腋下皮膚，葡萄球菌屬（Staphylococcus）和棒狀桿菌屬（Corynebacterium）的菌種比較多；而到了油膩膩的額頭，愛吃油的丙酸桿菌屬（Propionebacterium）菌種就直接佔掉3/4的名額。

不過不管在哪個部位，數量最多的細菌都是表皮葡萄球菌（Staphylococcus epidermidis）和痤瘡丙酸桿菌（Propionibacterium acnes），它們兩個的代謝產物讓皮膚維持在有點酸性的狀態，正好阻止外來細菌在這裡落腳。

那這些住在我們身上的常駐細菌，到底在做什麼呢？你大概沒想到，它們光是活著，就對我們有很大的幫助了。這些細菌把皮膚上能住的地方都占滿，這樣一來就算病原菌有機會落在我們身上，它們也沒地方可以立足。皮膚上的表皮細胞會一直汰換，因此死細胞就會變成細菌的食物，然而當皮屑一脫落，爬在上面的細菌也會跟著離開我們。

所以想在皮膚上生存，這些細菌的手腳要夠快，如果來得及在皮屑掉落前長到下層的表皮上，就能夠保住在皮膚上的居住權。需要搶時間、生長時又要對抗大量、早已占據表面的常駐菌，病原菌想要打贏地頭蛇的難度真的很高。不過一旦有傷口出現，情勢就改變了。在傷口處的表皮城牆開了大洞，又有源源不絕的養分從傷口滲出，原菌成功入侵的機會就大幅提升。所以如果你擦破了皮，要記得好好處理傷口，別讓壞菌有機可乘。

常駐細菌這麼重要，那會不會因為我們天天清潔，把好菌都洗掉了？大部分人類都是愛乾淨的物種，每天會洗澡、洗手來保持乾淨。雖然肥皂能洗掉或殺死細菌，但因為細菌多到洗不完，只要還有少數細菌留在上頭，便可以當作種源，細菌就會重新長回皮膚，不久後又會是滿滿的一片菌海。

不過酒精就比肥皂暴力得多，因此在進出醫院時，為了要消除被病原附身的風險當然要使用酒精消毒，加上現在疫情嚴峻，平常沒有地方洗手時，仍建議使用酒精消毒；但如果是日常在家，一直使用酒精清除保護我們的細菌，反而可能導致被壞菌攻占的機會增加，對皮膚就不太好了。

另外，說到最近大家關心的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，讀者知道除了我們施打的疫苗外，皮膚保護也是免疫系統中重要的一環嗎？疫苗依靠的是能針對這個病原體發動攻擊的免疫反應，所以打完疫苗，才需要給身體約兩個星期的時間產生抗體。

不過對於皮膚來說，由於每天碰到的微生物都不同，來不及針對每一種微生物訂製反制武器，而上面提過的表皮城牆、抗菌胜肽、油脂，還有巡邏的吞噬細胞（phagocytes）都不是針對性的防禦系統，這些不管誰來都可以擺好等著的常備武器，則稱為先天性免疫（innate immune）反應，其實它們才是保障人體每天正常生活的主要力量。

細菌決定你的氣味

細菌住在人類的身上過活，它吃的、代謝的東西都算在我們頭上。有些細菌產生的代謝廢物不討人喜歡，就會害帶著這些細菌的人也不討人喜歡。住在皮膚上的細菌會利用油脂腺裡分泌的油脂當作養分，如果它代謝完油脂、產生的化合物會有臭味，這鍋就是你扛了。