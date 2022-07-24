電子雞持續進化、遊戲王卡牌熱賣⋯⋯少子化加上電玩普及，日本玩具市場反而逆勢擴大？
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日本兒童持續減少，玩具市場規模卻創新高，主因是疫情拉長在家時間，刺激需求。同時，玩具業者也不斷更新產品，瞄準大人喜好，未來仍大有可為。
文：孫蓉萍
新冠肺炎疫情爆發兩年多以來，對許多行業造成衝擊，不過玩具市場卻欣欣向榮。儘管在少子化的趨勢下，因為大家宅在家，刺激了玩具的需求。
日本國內玩具市場規模，在2001年度達到8413億日圓後持續縮小，2009年度降到7190億日圓，少子化效應加上電動遊戲普及，讓買玩具的人愈來愈少。不過，日本玩具協會日前公布2021年度日本國內玩具市場規模，比前1年度成長8.5%，為8946億日圓，是2001年度開始以現有方式調查以來的最高紀錄，而且預料還會繼續成長。
決鬥大師、遊戲王卡牌熱賣
日本玩具協會分析，2021年度市場規模大幅成長的主要原因是卡牌遊戲熱賣，2021年度比前一年度大增45.6%，為1783億日圓；其中3大主角是「寶可夢」、「遊戲王」和「決鬥大師」，尤其是寶可夢一直供不應求。儘管遊戲問世已經超過20年，但現在大家宅在家，反而成了適合親子同樂的活動；而且除了卡牌，另有手機遊戲等新玩法，也擴大了玩家族群。
2021年度高科技玩具的市場規模只有91億日圓，但成長率達到4成。所謂高科技玩具指的是平板或電腦形狀的玩具，相機功能和鍵盤排列也與實際的電腦一樣。小孩因為看著在家上班的父母工作，也想要擁有一樣的道具，而且父母也想買這些玩具給自己的小孩，以避免自己工作時被干擾。
因為小孩想模仿爸媽而誕生的玩具，「電子雞」也是一個典型的例子。萬代公司1996年推出的電子雞風靡一時，約兩年就在全球賣出4000萬個。之後一度沉寂，但萬代看準小孩愛學大人的心理，2004年針對小學生推出升級版的電子雞，可以用紅外線通訊。
因為當時大人的手機透過紅外線通訊傳送資料，但小學生多半沒有手機，如果有電子雞，就能像大人一樣，和同學的電子雞之間互傳資料，當年一年就賣出500萬個。
接下來電子雞持續進化，2008年採用彩色液晶，2018年透過專用手機應用程式和藍牙通訊，25周年時，更推出智慧手錶型的電子雞，讓它的魅力不減，也可以讓母女同時回味這款經典玩具。
AI用爸媽聲音說故事
隨時代演進，玩具市場也要跟得上時代，這樣才容易獲得消費者的共鳴。例如6月16、17日在東京舉行的「東京玩具展」，原本分成男孩和女孩部門，2021年起取消性別的區分，符合永續發展目標（SDGs）的精神，重視性別平等。
另外1952年創業的河田公司，積木diablock問世已經60年，8月將推出採用新材料，原料是由日本國產不適合食用的稻米，或米果製造商等企業的碎米等製成的生物塑料，光是開發材料就花了一年。這項產品獲得了東京玩具展基礎玩具部門的優秀獎。
AI語音合成技術在玩具上的應用，也讓人眼睛為之一亮。Takara Tomy公司開發的「coemo」，則在東京玩具展教育玩具部門獲獎。它的特色是爸媽將聲音登入在專用應用程式後，就能合成這些人的語音，朗讀出預先收錄在程式內的童話故事，培養孩子的聽力和創造力。這款玩具預定9月上市。
此外，傳統遊戲也能有新的發想。例如傳統的黑白棋是在平面的棋盤上鋪黑白的棋子，Megahouse公司則推出「3D立體黑白棋」，將棋盤立體化；因為新奇，在聚會中常被拿出來玩，為舊遊戲注入新生命，也博得人氣。
黑白棋立體化變得更好賣
訂閱制在玩具業界也有發揮之處。Torana公司推出玩具訂閱服務，針對零到6歲的兒童提供玩具，方式是根據問卷調查，每個月將適合的玩具裝箱送到家裡，隨兒童年紀增長，玩具也會持續升級。2015年開始提供服務後，到今年3月底，日本全國會員累計超過12000人。
日本到今年4月1日為止，未滿15歲的人口僅1465萬人，比去年減少25萬人，連續41年減少。玩具業者正絞盡腦汁開發大人適用、或更新奇的玩具，希望市場持續擴大。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。