「7.21元朗事件」三周年，香港獨立記者持續報道「未完的案」

（中央社）今天是香港721元朗事件三週年，曾為港台編導、現為獨立記者的蔡玉玲與其他香港記者近期在網路上發布「7.21未完的案」報道，持續追蹤該事件，希望香港人勿忘歷史。

2019年正值香港反送中運動期間，當年的7月21日，在新界元朗的地鐵站發生身著白衣的幫派分子手持武器、棍棒、藤條無差別襲擊香港市民，事件震驚國際社會。當中，港警處理是否欠積極，以及港府是否勾結黑幫，啟人疑竇。

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據《自由亞洲電台》報道，在721元朗事件三週年前夕，已成為香港獨立記者的蔡玉玲與其他記者仍堅持報道真相，他們在19日設立Youtube頻道「HKIJ」，發布「7.21未完的案」報道。

影片總長約14分鐘，截至今日中午12時，已有近5萬人觀看，「HKIJ」則有近5000人訂閱。

影片訪問了3名在3年前721元朗的當事人，包含在元朗西鐵站因營救前《立場新聞》記者何桂藍而受攻擊的屯門街坊Galileo；下班途中被數10名白衣人圍毆至背脊「開花」的廚師蘇先生；以及冒險向記者提供當晚閉路電視片段的元朗商戶。

上述的受訪者說，現在處於威權統治下的香港，對追查當日的真相與公義深感渺茫。

Photo Credit: Tyrone Siu / Reuters / 達志影像

「7.21未完的案」製作團隊稱，有受訪者表示，提供閉路電視片段後疑被跟蹤，曾惶惶不可終日，但從未後悔把證據公諸於世。這群追尋真相的人，有人迫於無奈離去，有人選擇留下，但無論走抑或留仍舊等待真相大白的一日。

《自由亞洲電台》的報道訪問了一名曾在當晚前往元朗事件現場的前記者阿海（化名）。阿海指控，他一直關注港府與港警對721元朗事件的回應，然而官方的說法「顛倒黑白、十分恐怖」。

阿海表示，官方的版本是將原告變成被告，有一句話說歷史由勝利者寫，現在政府贏了，所以可以寫政府版本的歷史。「可能20年之後，還有人記得（721元朗事件）但已不會再有人再提，就像中國當年發生六四事件後一樣，大家都知道發生過甚麼事，但不能再說，不能再提」。

本身也是元朗居民的香港社會科學學者鍾劍華也表示，自己當晚也曾報警求助，但無法接通熱線。

他說，官方一天不對721事件展開獨立調查，還原真相，一天都不可能改變負面形象，挽回市民的信任，香港政府和民間也不可能有和解的一天。

721事件後，港警曾逮捕了一批攻擊反送中示威者的白衣人，依暴動罪和意圖傷害他人罪起訴他們，但也逮捕了一批示威者，同樣起訴他們參與暴動罪。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex