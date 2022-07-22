談《精神衛生法》修法：除了強制住院和醫療外，面對危機，還能怎麼做？
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《精神衛生法》在外界的強烈呼聲下，睽違15年後終於進入修法最後階段，醫師認為，現行的法規忽略社區生活的重要，將醫院、機構、病人切割，但事實上，社區中的支持網路，才是能幫助精神病人回歸正常生活最重要的一步。要達到此目的，政府在社區中不建的「心理衛生中心」便須扮演更積極的角色。
文：楊聰財（精神科專科醫師）
台灣近期精神衛生法的修正提議，主要來自於2016年小燈泡案件時，輿論質疑精神疾病病人強制住院要件過於嚴格，致使部分病人無法收治，亦有論者認為缺乏社區支持體系，社會安全網絡不足，衛生福利部因此有修法之動議。
而後諸多犯罪案件，以及疑似精神疾病病人社區滋擾或傷人事件，更加累積修法的能量，研議多時後，行政院院會於2022年1月13日通過修正草案，立法院衛環委員會已於5月2日審查完畢，後續將在黨團協商繼續處理保留條文。本人擔任精神專科醫師30多年，特別借由此文，提出許多看法與建議。
社區支持服務，需要法法相連
現行的《精神衛生法》，長年強調醫療、忽略精神病人離院後在社區生活的重要，導致家屬求助無門，強制送醫成為唯一選項，精障家庭長年陷入反覆的擺盪與消耗。民間單位因此要求強化社區支持，盼支持措施能明確入法。例如自立生活、照顧者支持、社會參與等，以此讓未來各機關的權責分配更確實，也讓資源分配有所依據。
某立委也建議授權子法，訂定社區支持服務的內容及準則，否則屆時只能依據執行者的想像提供服務。部分社區支持如居家服務、生活重建、日間照顧等，在《身心障礙者權益保障法》或《長期照顧服務法》都有出現，而根據政院版本，涵蓋在身權法或長服法底下的精神病人會優先準用這些法律，精衛法不需再逐一另設各項服務的準則。
至於其他不在其中的服務，本人建議可以用補助案的方式進行，在補助計畫內設定民間團體提供服務時應做哪些事，可以更具彈性。
但是本人也提醒：除了透過補助案，政府仍應訂定相關辦法，例如針對病人和家屬會提供何種服務、細節是什麼，而非使用單一條文（政院版第 23 條）概念性的試圖囊括，卻讓實務現場無所適從、各自表述。
為了人權將強制住院改由法院裁定，讓個案接受更詳盡的評估，多待在醫療機構是合理的
依照現行法律規定，當精障者急性發病，出現自傷或傷害他人的行為，卻拒絕接受住院治療時，政府可以指定醫院讓病人接受「緊急安置」，進行強制鑑定。若鑑定結果仍需全日治療，醫院便能向「審查會」申請許可，將病人強制住院。
按現行規定，緊急安置不得逾5日，鑑定應於開始安置的2日內完成。無論是緊急安置或強制住院，都涉及人身自由的剝奪，過去常引起人權上的爭議。
而這次政院版本，為了呼應《身心障礙者權利公約》（CRPD）的精神、將人權的侵害降至最小，決定修法讓緊急安置改採「法官保留原則」，即醫師診斷認定的嚴重病人不再由審查會判斷，而是要經法院裁定後才能強制住院。
然而也因此，緊急安置的天數上限從原本的五日拉長至14日，時間多出近三倍，代表不管病人最終是否要強制住院，都有可能被安置在精神醫療機構足足兩週。根據條文修正說明，主因是為了配合資料送到法院審理的時間，另外還考量到醫院的實務狀況，強制鑑定的時限也從兩日延成七日內。
本人認為在兼顧個案人權以及面面俱到的不同專業評估，如此安排是應該的。過去的做法是兩天提鑑定報告、三天審查，但醫療機構常反映時間倉促，部分個案無法及時完成，因此調整成14日，也就是在七日內完成鑑定報告，接著再花七日交由審查會整理、再交給法院。
除了強制住院和醫療外，面對危機，還能怎麼做？
這次精衛修法，民間團體便參考芬蘭的「開放式對話」與紐約的「降落傘計畫」，盼國內能推動「社區危機處理機制」，讓病人的選擇不再只有唯一的報警送醫，而是創造醫療外的情境，協助並促進家庭對話，給予支持。
降落傘計畫強調讓團隊「入家」，由「移動式危機處理團隊」結合芬蘭的開放式對話，邀請病人和他身邊的重要他人一起討論，擬定適合的長期處遇（輔導計畫）。
過程中不但確保每個人的聲音都能平等的被聽見，也讓病人在充分了解各種建議後，自主決定要接受什麼協助──即使最後還是決定去住院，也是團隊共同討論後的選擇。
危機處理團隊包含精神科醫師、家族治療師，以及受過訓練、曾有患病經驗的「同儕支持者」，至少三人。再結合危機喘息中心和同儕支持專線，提供更全面的協助，讓家庭在強制治療之外，還有更多元的支持。
同儕支持尤其是降落傘計畫重要的核心。
喘息中心的主要人員都曾是精神疾病的經驗者，透過訓練，能夠有效陪伴病人度過精神危機；同儕支持專線也能給予病人和家屬有力的幫助，並傳遞必要的資訊。最重要的是，對於陷在特殊情境中（例如幻聽、幻覺等）的精神病人來說，「隨時能找到一個理解你的人來協助你」是莫大的紓緩。
不過，本人很務實且冒昧的說，在現有的政府有限資源，（保括人力、財力和物力），目前是暫不可行的。
社區要執行的出院準備計畫，不應以醫院方便為優先考量
當病人即將出院，醫院會擬訂一份出院準備計畫，協助當事人後續的復健、安置等。此次政院版欲明定將期限縮短至出院「後」三日內完成，但是本人認為如此處置不切實際，而且病人會像斷線的風箏。出院準備計畫應該在病人即將出院「之前」，就和相關的地方主管機關完成協調，而非等病人出院後才通知，以防病人出院後就斷線、失去服務。
討論出院準備時，應「經病人同意」後邀集病人、家屬或保護人，以及未來負責陪伴當事人的心衛社工或其他專業角色一同加入，實際了解病人的狀況與需要，才能讓病人在從醫院返回社區的過程中，有良好的轉銜機制，也確實讓社區掌握病人動態。
家屬的照護義務應列入修法，照顧者資源應該加強
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
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2我國保險科技的發展
3「我國金融科技之發展— 從國際觀點分析金融服務相關法規」 研究報告
4半世紀制度要改了？ 顧立雄：保單親簽考慮開放