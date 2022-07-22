談《精神衛生法》修法：除了強制住院和醫療外，面對危機，還能怎麼做？

文：楊聰財（精神科專科醫師）

台灣近期精神衛生法的修正提議，主要來自於2016年小燈泡案件時，輿論質疑精神疾病病人強制住院要件過於嚴格，致使部分病人無法收治，亦有論者認為缺乏社區支持體系，社會安全網絡不足，衛生福利部因此有修法之動議。

而後諸多犯罪案件，以及疑似精神疾病病人社區滋擾或傷人事件，更加累積修法的能量，研議多時後，行政院院會於2022年1月13日通過修正草案，立法院衛環委員會已於5月2日審查完畢，後續將在黨團協商繼續處理保留條文。本人擔任精神專科醫師30多年，特別借由此文，提出許多看法與建議。

社區支持服務，需要法法相連

現行的《精神衛生法》，長年強調醫療、忽略精神病人離院後在社區生活的重要，導致家屬求助無門，強制送醫成為唯一選項，精障家庭長年陷入反覆的擺盪與消耗。民間單位因此要求強化社區支持，盼支持措施能明確入法。例如自立生活、照顧者支持、社會參與等，以此讓未來各機關的權責分配更確實，也讓資源分配有所依據。

某立委也建議授權子法，訂定社區支持服務的內容及準則，否則屆時只能依據執行者的想像提供服務。部分社區支持如居家服務、生活重建、日間照顧等，在《身心障礙者權益保障法》或《長期照顧服務法》都有出現，而根據政院版本，涵蓋在身權法或長服法底下的精神病人會優先準用這些法律，精衛法不需再逐一另設各項服務的準則。

至於其他不在其中的服務，本人建議可以用補助案的方式進行，在補助計畫內設定民間團體提供服務時應做哪些事，可以更具彈性。

但是本人也提醒：除了透過補助案，政府仍應訂定相關辦法，例如針對病人和家屬會提供何種服務、細節是什麼，而非使用單一條文（政院版第 23 條）概念性的試圖囊括，卻讓實務現場無所適從、各自表述。

為了人權將強制住院改由法院裁定，讓個案接受更詳盡的評估，多待在醫療機構是合理的

依照現行法律規定，當精障者急性發病，出現自傷或傷害他人的行為，卻拒絕接受住院治療時，政府可以指定醫院讓病人接受「緊急安置」，進行強制鑑定。若鑑定結果仍需全日治療，醫院便能向「審查會」申請許可，將病人強制住院。

按現行規定，緊急安置不得逾5日，鑑定應於開始安置的2日內完成。無論是緊急安置或強制住院，都涉及人身自由的剝奪，過去常引起人權上的爭議。

而這次政院版本，為了呼應《身心障礙者權利公約》（CRPD）的精神、將人權的侵害降至最小，決定修法讓緊急安置改採「法官保留原則」，即醫師診斷認定的嚴重病人不再由審查會判斷，而是要經法院裁定後才能強制住院。

然而也因此，緊急安置的天數上限從原本的五日拉長至14日，時間多出近三倍，代表不管病人最終是否要強制住院，都有可能被安置在精神醫療機構足足兩週。根據條文修正說明，主因是為了配合資料送到法院審理的時間，另外還考量到醫院的實務狀況，強制鑑定的時限也從兩日延成七日內。

本人認為在兼顧個案人權以及面面俱到的不同專業評估，如此安排是應該的。過去的做法是兩天提鑑定報告、三天審查，但醫療機構常反映時間倉促，部分個案無法及時完成，因此調整成14日，也就是在七日內完成鑑定報告，接著再花七日交由審查會整理、再交給法院。

除了強制住院和醫療外，面對危機，還能怎麼做？

這次精衛修法，民間團體便參考芬蘭的「開放式對話」與紐約的「降落傘計畫」，盼國內能推動「社區危機處理機制」，讓病人的選擇不再只有唯一的報警送醫，而是創造醫療外的情境，協助並促進家庭對話，給予支持。

降落傘計畫強調讓團隊「入家」，由「移動式危機處理團隊」結合芬蘭的開放式對話，邀請病人和他身邊的重要他人一起討論，擬定適合的長期處遇（輔導計畫）。

過程中不但確保每個人的聲音都能平等的被聽見，也讓病人在充分了解各種建議後，自主決定要接受什麼協助──即使最後還是決定去住院，也是團隊共同討論後的選擇。

危機處理團隊包含精神科醫師、家族治療師，以及受過訓練、曾有患病經驗的「同儕支持者」，至少三人。再結合危機喘息中心和同儕支持專線，提供更全面的協助，讓家庭在強制治療之外，還有更多元的支持。

同儕支持尤其是降落傘計畫重要的核心。

喘息中心的主要人員都曾是精神疾病的經驗者，透過訓練，能夠有效陪伴病人度過精神危機；同儕支持專線也能給予病人和家屬有力的幫助，並傳遞必要的資訊。最重要的是，對於陷在特殊情境中（例如幻聽、幻覺等）的精神病人來說，「隨時能找到一個理解你的人來協助你」是莫大的紓緩。

不過，本人很務實且冒昧的說，在現有的政府有限資源，（保括人力、財力和物力），目前是暫不可行的。

社區要執行的出院準備計畫，不應以醫院方便為優先考量

當病人即將出院，醫院會擬訂一份出院準備計畫，協助當事人後續的復健、安置等。此次政院版欲明定將期限縮短至出院「後」三日內完成，但是本人認為如此處置不切實際，而且病人會像斷線的風箏。出院準備計畫應該在病人即將出院「之前」，就和相關的地方主管機關完成協調，而非等病人出院後才通知，以防病人出院後就斷線、失去服務。

討論出院準備時，應「經病人同意」後邀集病人、家屬或保護人，以及未來負責陪伴當事人的心衛社工或其他專業角色一同加入，實際了解病人的狀況與需要，才能讓病人在從醫院返回社區的過程中，有良好的轉銜機制，也確實讓社區掌握病人動態。

家屬的照護義務應列入修法，照顧者資源應該加強