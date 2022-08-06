【專訪】台南人劇團編導蔡柏璋：我不喜歡「逃離舒適圈」，而是持續擴大自己的舒適圈

文：KACY

從一開始對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情不太認識，到現在大家普遍都能接受，也試著與之共存。對疫情的擔憂隨著了解的愈多，也逐步趨緩，開始計畫著到國外旅行。

台南人劇團的駐團編導蔡柏璋，人稱蔡柏。有著編劇、演員、藝術總監等多重身份的他，從大學至今，累積了豐富的旅行經驗，甚至在疫情時，也曾到德國旅遊。究竟，編導的旅行長什麼樣呢？

在歐洲疫情延燒的那時，蔡柏人就在德國。談起當初毅然決然出國的勇氣，他認真地看著我回答：「我真的太好奇」。

SARS發生的那年，蔡柏人在美國，身邊接收到的資訊都是「回台灣就會有生命危險啊！」，病情的嚴重性超乎想像。沒想到台灣的朋友卻告訴他，這裡一切都還好，大家還是照常出門。他自此便意識到，資訊的嚴重不對等。

當大家把歐洲疫情講得如此嚴重之時，國外的朋友生活依舊持續運轉，歐洲的狀況會不會也如當年的台灣一般？想親身體會的蔡柏，便毅然決然地出發。

疫情打亂旅行，為自己打造異國感

報名了德國的語言學校，蔡柏就此踏上人生第一趟後疫情旅行。除了滿滿的好奇心，在看似如此大膽的決定下，也因著他對未來沒有太多憧憬的人生觀。

「如果四十歲就會死的話，其實就是現在（XD），那我現在趕快去做一些想做的事啊！」從未被「老了之後該怎麼辦」的問題所困住，在人生的每個當下，蔡柏總是聽從內心的渴望，相信著將自己逼到絕境後，便能再次重生。

談起這趟德國之旅，街上沒什麼人，最愛的劇場、咖啡廳也都沒開。最深刻的回憶，反而是與室友一起被Lockdown在家，喜愛與人保持距離的蔡柏，被迫體驗與陌生人同住一個空間，以及隨之而來的緊繃關係。

Photo Credit: 蔡柏璋提供 德國科隆疫情期間。

回到台灣後，習慣藉由旅行與世界建立連結的蔡柏，頓時失去了打開感官的能力，他渴望著旅行時所帶來的刺激。那是一種將自己浸泡在未知環境後，五感瞬間被放大，對外界感到無比敏銳的狀態。

在台灣，因著一切過於舒服，就算不想聽，也聽得懂，這種很理所當然的接收，亦或是錯過捷運，就再搭下一班就好的熟悉感，都會造成心境上的習以為常。

於是蔡柏試著與自己玩個遊戲，透過假裝聽不懂身旁人們所使用的語言，製造出與周遭環境的距離感，試圖改變自己看世界的角度，有意識地打開自己的五官。

另一方面，幾乎不在台灣旅行的蔡柏，疫情期間生平第一次到南投旅行。他試著調整自己，找回身處異地時看世界的方式。

Photo Credit: 蔡柏璋提供 南投清境農場。

以往的蔡柏，習慣於台灣人保持距離，語言上的過度親近容易讓他退避三舍。而這次的南投之旅，有別於一般的民宿旅館，他選擇了一間很棒的自宅咖啡廳。每天就是與老闆天南地北地聊，一下午手沖各式各樣的咖啡。

直到現在，蔡柏與老闆依舊保持聯繫。「這個你喝喝看！」老闆也常常會寄一些他沒有點的豆子讓他嚐嚐。

當世界無法自由運轉的時候，要自己去稍微運轉一下，也可以找到相同的樂趣。

當旅行不再方便，無法依賴異國感創造生活中的刺激，蔡柏從自身開始改變，為自己找到與世界產生連結的新方式。

聽不懂的劇場：隔著一層文化、語言的魅力

身為劇場編導，蔡柏的旅行基本上由看戲與喝咖啡所構成，偶爾也逛逛戲院旁的書店。

一下飛機，優先搜尋的不是住宿，而是今晚要到哪裡看戲、如何到戲院，再來就是找一間適合坐下來發呆的咖啡廳，寫寫東西。

喜歡看戲，沒有什麼特別美麗的原因，「其實我第一個想到的是，我本身是一個很無趣的人，所以我就覺得看戲是很適合我的事情，因為我進去之後，就可以把自己丟到那裡，然後進入某一個情境，我就可以開始幻想。」

在台灣，每天工作都與劇場相關，出國，還會想要一直沈浸在劇院裡嗎？談到旅行中的看戲經驗，蔡柏眼睛一亮，語氣十分興奮地說著：「旅行就很不一樣了，這是一個你本來就很深愛的東西，然後在一個異國文化，隔著一個文化、語言的美感，可以重新以不一樣的視角來欣賞藝術。」

在俄羅斯看劇時，雖然一個字都聽不懂，但語言不同所造成的距離感，反而提供了更多元的解釋與想像空間。在專訪蔡柏的過程中，他不斷地提到「距離感」二字，人與人之間要適時地保持距離，與專業之間亦是如此，適時的離開，反而有機會帶來意想不到的收穫。

當劇場專業與旅行真諦，相互牴觸！

當你與你的專業，距離感很近的時候，就會陷入一個死胡同，你需要再重新把它推開。

劇場裡的訓練，觀察與編排故事，幾乎成了蔡柏的本能。尤其是在創造角色時，舞台劇十分注重角色的肢體語言、走位設計，站的位置誰先誰後，甚至是誰的頭總是低了一點。

Photo Credit: 台南人劇團提供 《Q＆A首部曲》劇照

這些細節上的安排，都是讓觀眾嗅到角色個性、關係的線索，並非要透過張牙舞爪的動作才能表達情感。而當動作設計成了一種工作，蔡柏也因此很自然地會去觀察生活中特別的人或行為舉動，思考對方的狀態與下一步的動作。

而當蔡柏將觀察與推測的能力，逐漸打磨地更加敏銳，卻也成了一把雙面刃。

「我發現自己習慣在第一時間幫對方下判斷，這個很危險，也很不公平。」一次在土耳其旅行的經驗，讓反思能力極強的蔡柏意識到自己的問題。

「先入為主，完全與旅行的真諦背道而馳！」

當旅行次數多了、看過的人也多了，腦中自然地建立起一套人類目錄。在土耳其時，一位陌生人開口與蔡柏說話時，蔡柏的腦中瞬間閃過「喔！我知道，他是那一種人。」

腦袋裡目錄的存在，協助蔡柏迅速地判斷眼前的這個人大概會有什麼特性，以及如何與這樣的人相處。但也忽略了最重要的一件事——去觀察自己與對方此刻的交流。