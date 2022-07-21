義大利聯合政府垮台，總理德拉吉力挽狂瀾重振聯盟失敗，原訂明年的大選將提前舉行
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由義大利總裡德拉吉領導的聯合政府，終究在各黨心生嫌隙、內政及外交政策存在嚴重分歧的危機下垮台。想以信任投票重振聯盟關係的德拉吉雖然獲得國會支持，卻遭到內閣三大政黨杯葛。德拉吉力挽狂瀾以失敗告終，新一輪的選舉預計於今年秋季舉行。
義大利總理德拉吉 （Mario Draghi）日前因聯合內閣分歧難以化解傳出請辭消息，昨（20）日他贏得國會的信任投票，不料聯合內閣三大主要政黨卻對本次投票進行杯葛，最終導致義大利聯合政府垮台。想以信任投票結束分歧、重振脆弱聯盟關係的德拉吉遭受嚴重打擊，外媒認為辭職大局已定，原訂於明（2022）年的大選將提前舉行。
參議院的演說中，德拉吉說道：「共同前進的願望已逐漸退去。」他近一步指出，聯合政府在疫情危急之際，已幫助義大利度過種種難關；並在俄烏戰爭期間爭取到替代能源。最終他表達訴求，希望聯合政府重新作出承諾並放棄任何顛覆政府議程的企圖。
《路透社》報導，德拉吉於參議院以95票贊成，38票反對贏得信任投票，然而卻有數十名議員放棄投票權，導致僅成立18個月的聯合政府垮台。未參與投票的政黨包含中間偏右「義大利前進黨」（Forza Italia）、極右翼「聯盟黨」（League）和民粹政黨「五星運動」（Five Star Movement）。
德拉吉力挽狂瀾的最後一搏以失敗告終，新總理選舉可能會在今（2022）年9月或10月提前舉行。
「政治已然失敗。」曾經多次呼籲各政黨團結支持的德拉吉的義大利外交部長迪馬歐（Luigi Di Maio）說道。「義大利人的未來危在旦夕，這場悲劇的影響將被載入史冊。」
先前《華爾街日報》指出，義大利聯合內閣的關鍵政黨「五星運動」（The 5 Star Movement）對是否交付武器給烏克蘭、補貼義大利各家戶應對通膨的額度等問題，與內閣其他黨派不合並宣布無法支持聯合政府。
種種反對聲音使在聯合政府內調和鼎鼐的德拉吉無奈請辭，引發義國政局危機。此舉除了反映義大利政治人物在反覆無常選舉環境中的投機性，也凸顯義國內政和外交政策的實質分歧。
另一方面，週三的杯葛行為恐將破壞義大利在近幾個月內相對穩定的局面。過去擔任歐洲央行行長的德拉吉曾在俄烏戰爭之際幫助歐洲奠定強硬的回擊立場，並提高了義大利在國際金融市場上的地位。
事實上，身為歐元區第三大經濟體的義大利近期也因負債累累陷入艱難處境。隨著歐洲央行開始收緊貨幣政策，義大利的借貸成本也大幅上升。根據《彭博社》，先前因傳出德拉吉政府即將垮台，義大利股票與公債期貨皆出現下跌趨勢，富時MIB指數下跌4%，公債期貨更達到三週以來新低。
「一場糟得不能再糟的風暴恐將降臨義大利，未來幾個月將舉步維艱。」歐盟經濟委員簡提洛尼（Paolo Gentiloni）警告。
《華盛頓郵報》指出，接下來無論何時進行選舉，義大利的局勢都可能大不相同。下一屆政府可能會由民族主義以及中右翼政黨入主，其中包含一些抱持歐洲懷疑論（Euroskepticism）和走親俄路線的政黨。
近幾日一些親德拉吉的政界人士警告，義大利的內部危機恐對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）有利。不過，未來掌權政黨究竟會如何打理義大利內政和外交仍舊無解。
目前由梅尼（Giorgia Meloni）領導的民族主義政黨—義大利兄弟黨（Brothers of Italy）是義國國內最受歡迎的政黨，也是唯一一個拒絕加入聯合政府的主要團體，該黨曾公開表示支持烏克蘭對抗俄羅斯。
「你問我的內閣團隊準備好了嗎？如何治理這個國家、應該做些什麼、應該採取什麼產業戰略我有自己的想法。」梅尼說道。根據《路透社》，過去任何一場選舉，梅尼皆被認為在民調中領先，極有可能成為下一任總理。
《彭博社》報導，以技術層面來說，德拉吉有可能會留任至今年選舉結束。目前義大利總統瑪塔雷（caretaker government）可以決定是否舉行新的選舉或任命臨時政府，若選擇前者選舉必須在70天內完成，後者幾乎沒有可能性。
新聞來源
- Italian PM Draghi looks doomed after coalition splinters（Reuters）
- Italy’s Draghi falls short as major parties sit out confidence vote（ The Washington Post）
- Italy’s Government Set to Collapse as Parties Ditch Draghi（Bloomberg）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
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若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹