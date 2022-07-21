義大利聯合政府垮台，總理德拉吉力挽狂瀾重振聯盟失敗，原訂明年的大選將提前舉行

義大利總理德拉吉 （Mario Draghi）日前因聯合內閣分歧難以化解傳出請辭消息，昨（20）日他贏得國會的信任投票，不料聯合內閣三大主要政黨卻對本次投票進行杯葛，最終導致義大利聯合政府垮台。想以信任投票結束分歧、重振脆弱聯盟關係的德拉吉遭受嚴重打擊，外媒認為辭職大局已定，原訂於明（2022）年的大選將提前舉行。

參議院的演說中，德拉吉說道：「共同前進的願望已逐漸退去。」他近一步指出，聯合政府在疫情危急之際，已幫助義大利度過種種難關；並在俄烏戰爭期間爭取到替代能源。最終他表達訴求，希望聯合政府重新作出承諾並放棄任何顛覆政府議程的企圖。

《路透社》報導，德拉吉於參議院以95票贊成，38票反對贏得信任投票，然而卻有數十名議員放棄投票權，導致僅成立18個月的聯合政府垮台。未參與投票的政黨包含中間偏右「義大利前進黨」（Forza Italia）、極右翼「聯盟黨」（League）和民粹政黨「五星運動」（Five Star Movement）。

德拉吉力挽狂瀾的最後一搏以失敗告終，新總理選舉可能會在今（2022）年9月或10月提前舉行。

「政治已然失敗。」曾經多次呼籲各政黨團結支持的德拉吉的義大利外交部長迪馬歐（Luigi Di Maio）說道。「義大利人的未來危在旦夕，這場悲劇的影響將被載入史冊。」

先前《華爾街日報》指出，義大利聯合內閣的關鍵政黨「五星運動」（The 5 Star Movement）對是否交付武器給烏克蘭、補貼義大利各家戶應對通膨的額度等問題，與內閣其他黨派不合並宣布無法支持聯合政府。

種種反對聲音使在聯合政府內調和鼎鼐的德拉吉無奈請辭，引發義國政局危機。此舉除了反映義大利政治人物在反覆無常選舉環境中的投機性，也凸顯義國內政和外交政策的實質分歧。

另一方面，週三的杯葛行為恐將破壞義大利在近幾個月內相對穩定的局面。過去擔任歐洲央行行長的德拉吉曾在俄烏戰爭之際幫助歐洲奠定強硬的回擊立場，並提高了義大利在國際金融市場上的地位。

事實上，身為歐元區第三大經濟體的義大利近期也因負債累累陷入艱難處境。隨著歐洲央行開始收緊貨幣政策，義大利的借貸成本也大幅上升。根據《彭博社》，先前因傳出德拉吉政府即將垮台，義大利股票與公債期貨皆出現下跌趨勢，富時MIB指數下跌4%，公債期貨更達到三週以來新低。

「一場糟得不能再糟的風暴恐將降臨義大利，未來幾個月將舉步維艱。」歐盟經濟委員簡提洛尼（Paolo Gentiloni）警告。

《華盛頓郵報》指出，接下來無論何時進行選舉，義大利的局勢都可能大不相同。下一屆政府可能會由民族主義以及中右翼政黨入主，其中包含一些抱持歐洲懷疑論（Euroskepticism）和走親俄路線的政黨。

近幾日一些親德拉吉的政界人士警告，義大利的內部危機恐對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）有利。不過，未來掌權政黨究竟會如何打理義大利內政和外交仍舊無解。

目前由梅尼（Giorgia Meloni）領導的民族主義政黨—義大利兄弟黨（Brothers of Italy）是義國國內最受歡迎的政黨，也是唯一一個拒絕加入聯合政府的主要團體，該黨曾公開表示支持烏克蘭對抗俄羅斯。

「你問我的內閣團隊準備好了嗎？如何治理這個國家、應該做些什麼、應該採取什麼產業戰略我有自己的想法。」梅尼說道。根據《路透社》，過去任何一場選舉，梅尼皆被認為在民調中領先，極有可能成為下一任總理。

《彭博社》報導，以技術層面來說，德拉吉有可能會留任至今年選舉結束。目前義大利總統瑪塔雷（caretaker government）可以決定是否舉行新的選舉或任命臨時政府，若選擇前者選舉必須在70天內完成，後者幾乎沒有可能性。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航