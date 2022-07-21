今日本土新增2萬4907例、死亡74例：兒童重症5歲以下幼童佔63%，羅一鈞呼籲家長不要再等BNT

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增2萬5171例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬4907例本土個案及264例境外移入；另確診個案中新增74例死亡。

莊人祥表示，今日確診人數相較昨（20）天下降7.6%、相較上週下降9.7%。目前每週的規律是週二、週三確診人數較高，其餘天數較少且週一通常最低。

指揮中心指出，今日新增74例本土病例死亡個案，為43例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、71例具慢性病史、41例未接種3劑 COVID-19疫苗。

死亡個案包含一名發展遲緩的3歲男童，其於7月12日出現發燒、腹瀉、食慾下降等症狀，送急診後有呼吸急促、胸凹等情形，且PCR檢測陽性確診。該男童住院後因病況惡化插管轉加護病房，並使用瑞德西韋、免疫球蛋白治療，最終因多重器官惡化不幸過世，為國內首例12歲以下併發急性心肌炎病例。

另外，今日有4位兒童重症個案，其中3位MIS-C個案已病況好轉出院。最後一位則是8個月大的男嬰，本身無慢性病史，因出現發燒、食慾下降等症狀被送至急診。經X光檢查發現有肺炎，且PCR檢驗陽性確診，另發現肺炎鏈球菌、綠膿桿菌感染，目前仍使用抗生素於加護病房治療。

羅一鈞補充，過去提醒民眾兒童或青少年在確診六週內出現發燒、腹瀉等症狀要注意是否為MIS-C，但近期2位MIS-C個案都是大概8週才出現症狀。以國際文獻來說，MIS-C從6到19週都有可能出現，家長與醫療院所還是要多加注意。

另一方面，全國108例兒童重症個案中，5歲以下幼童佔全體63%，確實為重症高風險族群。此外，MIS-C、腦炎、哮吼等症狀也是容易發生於幼兒的病症。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

指揮中心指出個案中，共有9名兒童曾經施打疫苗且無死亡情形，而剛好5歲以下幼童今天開始能接種莫德納疫苗，家長可盡快帶小孩至醫療院所施打。

最後羅一鈞表示，雖然理解許多家長仍想等待有較少副作用的BNT疫苗，但還是強調疫情多變，許多專家擔心8、9月BA.4及BA.5會帶來另一波國內疫情；另一方面，輝瑞BNT需要接種3劑、大約3個月（包含間隔時間）才能產生完整保護力，反觀莫德納只需兩劑且間隔時間為4到8週，最短可在一個月內接種完畢。

羅一鈞呼籲家長不要再等，因為疫情不等人，如果能讓小朋友具備完整保護力，或至少先施打一劑疫苗，對於預防重症或死亡都會有較好的效果。

另外，指揮中心指出將自7月22日起，開放因工作需求需出國之18歲以上民眾接種第二次追加劑。

指揮中心表示，本次開放對象包括因外交、公務、洽商等工作需求需出國之18歲以上民眾，ACIP專家表示此對象可於出國２週前接種，惟仍應與第一次追加劑間隔150天（5個月）以上，使疫苗發揮最大效益。指揮中心提醒，此類對象前往接種時，須攜帶以下物品：

健保卡

COVID-19疫苗接種紀錄卡

邀請單位邀請證明、目的事業主管機關核准函、公司同意出國證明（3擇1）

機票

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

另外，指揮中心宣布住宿式及社區式照顧機構，定期公費快篩措施延長至8月31日止，規定如下：

住民及服務對象：每週定期快篩2次、篩出陽性個案，立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療

工作人員：每周定期快篩至少1次，有症狀時進行快篩

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

指揮中心日前放寬騎機車、自行車等可免戴口罩。被問及相關規定是否會再放寬，王必勝表示，戶外免戴口罩會更容易區分，民眾的遵從性更好，不過是否放寬還有待觀察，若疫情趨緩會放鬆、升溫則是會變得嚴格。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航