今日本土新增2萬4907例、死亡74例：兒童重症5歲以下幼童佔63%，羅一鈞呼籲家長不要再等BNT
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指揮中心今日公布國內新增2萬4907例本土個案及264例境外移入，另新增74例死亡。羅一鈞指出，全國兒童重症個案中，5歲以下幼童佔63%。他強調疫情不等人，家長不要再等待副作用較少的BNT，可先帶孩子接種只需2劑且施打間隔較短的莫德納，以增強保護力降低重症及死亡機率。
中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增2萬5171例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬4907例本土個案及264例境外移入；另確診個案中新增74例死亡。
莊人祥表示，今日確診人數相較昨（20）天下降7.6%、相較上週下降9.7%。目前每週的規律是週二、週三確診人數較高，其餘天數較少且週一通常最低。
指揮中心指出，今日新增74例本土病例死亡個案，為43例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、71例具慢性病史、41例未接種3劑 COVID-19疫苗。
死亡個案包含一名發展遲緩的3歲男童，其於7月12日出現發燒、腹瀉、食慾下降等症狀，送急診後有呼吸急促、胸凹等情形，且PCR檢測陽性確診。該男童住院後因病況惡化插管轉加護病房，並使用瑞德西韋、免疫球蛋白治療，最終因多重器官惡化不幸過世，為國內首例12歲以下併發急性心肌炎病例。
另外，今日有4位兒童重症個案，其中3位MIS-C個案已病況好轉出院。最後一位則是8個月大的男嬰，本身無慢性病史，因出現發燒、食慾下降等症狀被送至急診。經X光檢查發現有肺炎，且PCR檢驗陽性確診，另發現肺炎鏈球菌、綠膿桿菌感染，目前仍使用抗生素於加護病房治療。
羅一鈞補充，過去提醒民眾兒童或青少年在確診六週內出現發燒、腹瀉等症狀要注意是否為MIS-C，但近期2位MIS-C個案都是大概8週才出現症狀。以國際文獻來說，MIS-C從6到19週都有可能出現，家長與醫療院所還是要多加注意。
另一方面，全國108例兒童重症個案中，5歲以下幼童佔全體63%，確實為重症高風險族群。此外，MIS-C、腦炎、哮吼等症狀也是容易發生於幼兒的病症。
指揮中心指出個案中，共有9名兒童曾經施打疫苗且無死亡情形，而剛好5歲以下幼童今天開始能接種莫德納疫苗，家長可盡快帶小孩至醫療院所施打。
最後羅一鈞表示，雖然理解許多家長仍想等待有較少副作用的BNT疫苗，但還是強調疫情多變，許多專家擔心8、9月BA.4及BA.5會帶來另一波國內疫情；另一方面，輝瑞BNT需要接種3劑、大約3個月（包含間隔時間）才能產生完整保護力，反觀莫德納只需兩劑且間隔時間為4到8週，最短可在一個月內接種完畢。
羅一鈞呼籲家長不要再等，因為疫情不等人，如果能讓小朋友具備完整保護力，或至少先施打一劑疫苗，對於預防重症或死亡都會有較好的效果。
另外，指揮中心指出將自7月22日起，開放因工作需求需出國之18歲以上民眾接種第二次追加劑。
指揮中心表示，本次開放對象包括因外交、公務、洽商等工作需求需出國之18歲以上民眾，ACIP專家表示此對象可於出國２週前接種，惟仍應與第一次追加劑間隔150天（5個月）以上，使疫苗發揮最大效益。指揮中心提醒，此類對象前往接種時，須攜帶以下物品：
- 健保卡
- COVID-19疫苗接種紀錄卡
- 邀請單位邀請證明、目的事業主管機關核准函、公司同意出國證明（3擇1）
- 機票
另外，指揮中心宣布住宿式及社區式照顧機構，定期公費快篩措施延長至8月31日止，規定如下：
- 住民及服務對象：每週定期快篩2次、篩出陽性個案，立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療
- 工作人員：每周定期快篩至少1次，有症狀時進行快篩
指揮中心日前放寬騎機車、自行車等可免戴口罩。被問及相關規定是否會再放寬，王必勝表示，戶外免戴口罩會更容易區分，民眾的遵從性更好，不過是否放寬還有待觀察，若疫情趨緩會放鬆、升溫則是會變得嚴格。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
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