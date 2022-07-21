海平面上升威脅生計，印尼島民遠赴瑞士對全球最大水泥公司提氣候訴訟

受到海平面上升的威脅，印尼一座島嶼的居民決定對全球前50大的碳排放公司拉法基霍爾希姆（Holcim）展開法律行動。這起由3名男子和1名女子在瑞士提起的民事案件，被認為是全球針對水泥公司提起的第一起重大氣候變遷訴訟。

根據主導本案的NGO瑞士教會援助協會（Swiss Church Aid，HEKS／EPER），印尼帕尼島（Pulau Pari）近年因海平面上升導致洪水增加，島上房屋、街道和商業活動皆遭到破壞。如果不迅速減少全球碳排放量，該島大部分地區恐會在幾十年內被淹沒水下。

身為原告之一的漁民穆尤諾（Edi Mulyono），就曾在2021年島上發生的大規模洪水中，因自家經營的賓館遭到破壞而損失一大筆收入。「由於洪水，來到島上的客人逐漸減少，我們的收入正在下降」，此外他強調這樣的情況極不公平，因為在這場全球暖化的危機當中，印尼佔據全世界的碳排放總量其實很少。

至於為何千里迢迢遠到歐洲只為告一間公司？拉法基霍爾希姆在2015年與法國水泥公司拉法基（Lafarge）合併後，一舉成為全球最大的水泥生產商，其業務遍及70多個國家。

氣候責任研究所（Climate Accountability Institute ）數據顯示，這家瑞士公司從1950年至2021年已經排放超過70億噸的二氧化碳，相當於自1750年以來全球工業碳排放量的0.42%。此外，拉法基霍爾希姆更被馬薩諸塞大學（University of Massachusetts）的2021前百大溫室氣體汙染報告評比為第47名。

「由此可知，對拉法基霍爾希姆氣候危機以及帕里島島上的困境須負起龐大的責任。」瑞士教會援助協會氣候專家雅登堤（Yvan Maillard Ardenti）說道。

原告4人指出，家人與自己正在承受氣候變遷帶來的嚴重負面影響，個人權利已蒙受損害。因此，希望拉法基霍爾希姆能夠支付每人大約新台幣10萬元的精神損害賠償，並為島上氣候災害應變作出貢獻，例如：種植紅樹林、興建防洪措施等。此外，他們也要求該公司減少碳排放，以降低對未來造成的傷害。值得注意的是，島民求償的金額僅是所有損害，以及應對措施成本的0.42%。

在環境法的訴訟中，目前有許多針對國家以及企業提出的訴訟。本案便是以祕魯農民與登山嚮導訴德國第二大電力供應商萊茵集團 （RWE）作為藍本，該案原告控訴RWE的高碳排放量加劇了全球暖化，若造成冰川融化恐導致毀滅性的洪水爆發，淹沒當地民眾的生活區域。

根據《衛報》，最近一份關於全球氣候訴訟的趨勢報告顯示，有越來越多環境倡議人士將企業視為目標展開法律行動。然而，水泥製造業雖為嚴重汙染工業之一，其碳排放量佔據了全球的4至8%，各界對水泥企業的訴訟迄今卻仍在少數。

瑞士教會援助協會商業與人權專家布利（Nina Burri）說道：「如果一家公司造成了損害，它就應該對此負責。歸根究柢，這關乎的是全球正義。」

對此，拉法基霍爾希姆發表聲明指出，公司非常重視氣候行動，並在過去10年內顯著減少碳足跡。另一方面公司也制定了減碳目標，承諾至2050年，將會把溫室氣體盤查議定書（Greenhouse Gas Protocol）中範疇三（Scope 3）的間接碳排放量，例如：租賃、委外業務、員工通勤等，減少90%（以2020的總量計算）。

目前本案已交付調解機構，此為瑞士民事訴訟的第一步，日後若無法達成共識，全案將提交民事法庭審理。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航