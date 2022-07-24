【專訪】作家嚴歌苓：不願作品被閹割，「我不相信中國會一直這樣壞下去」

文：閆駿

德國之聲：新冠爆發之初，您當時在網路上發表了批評中共當局掩蓋真相的文章〈瞞瞞瞞〉。其後因為您發文關注鐵鏈女等社會事件，包括和旅美中國學者周孝正在連線時，您認同他有關「習近平是人販子的」明確表態。一直到現在您在張藝謀電影《一秒鐘》柏林上映時，在影院外抗議「德國的中國式審查」。所有這些，讓嚴歌苓這位中國各大媒體的座上賓，逐漸以一個好像是異議人士，維權人士的形象出現。您自己意識到了這種轉變嗎？

嚴歌苓：我倒不覺得我是異議人士。維權人士是肯定的。異議人士好像我還沒有那麼政治化。我現在要抗議的是這麼多年對作家非常壞的對思想的控制，對藝術表達的控制。過去我還沒有意識到這麼嚴重的影響到了我現在的創作生活。

張藝謀的這個電影等於是最後一根稻草，壓垮了駱駝的最後一根稻草。因為這個事情的發生也不是現在。應該是2020年的時候。張藝謀就通過一個朋友來跟我說：因為上邊有人說了。如果你們想要讓這個電影能夠發行的話。讓你修改這裡，修改那裡實際上都不是真的。改了那些我們讓你改的地方沒有用，但是你要把嚴歌苓的名字改掉，就可以去發行了。

德國之聲：這是2020年年底事情，也就是說在您發表那篇〈瞞瞞瞞〉的文章之後？

嚴歌苓：對。然後2021年的年初，他們要上映這個電影（編者按：《一秒鐘》）。後來我就說那我有什麼辦法。當然我是很不樂意的啦。因為所有這些微信相互之間的聊天記錄，我們都已經記錄下來了，也給了律師了。現在，美國、德國、法國三個地方的律師在為這個案子工作。

其實這個電影的兩個投資人我也都認識。我說你們迫於壓力，我也不願意讓你們的投資失本。我說那麼你們就去放，在中國放。我當時留了個活口，也就是以後再說。後來我沒想到他們把電影賣到國外來，在國際上參加了那麼多影展和電影節時，仍然不把我的名字放回去。

我說這種惡劣侵權的事情，你在中國幹我管不了你們。我也不想損害你們的經濟利益。但是你在國外不能這樣幹的呀。侵權是很大的一件事情，是一件大事，是犯罪。

德國之聲：是的，那麼您現在抗議的主要目標是誰？是張藝謀，或者是他的團隊，是發行方還是審查制度？

嚴歌苓：我只能抗議他們的製片人、投資人，包括張藝謀，就是這樣的一個製片團隊。因為張藝謀本身也兼製片人。這樣的一幫人，他們肯定是集體受壓迫，集體做出的妥協，把我們的名字去掉。我抗議的是這個。至於誰讓你把我名字拿掉，你可以找他去算帳。

因為傳達所謂上級指示的人……首先上級是沒有面孔，沒有名字的，沒有形狀的。傳達的這個人就是打個電話。他們甚至連文件，連黑字白紙都不願意讓你拿到手裡。就是一個電話，也不告訴你他姓張姓李，就說你馬上把嚴歌苓的這個名字拿掉。他們也不知道這個人是誰？

德國之聲：也就是這樣一個身份神秘的人聯繫到了《一秒鐘》影片的製片團隊？

嚴歌苓：對，就是這樣的。因為上次《芳華》被封殺就是這樣的一個人，告訴了製片人。製片人又通知了馮小剛。我們當時正在做路演。突然在廣州接到了這樣一個電話。說：沒戲了。你們趕快停。

德國之聲：也就是說，最後《芳華》這個電影還是做出了改動，才得以上映的？

嚴歌苓：改動了一些，因為他們當時怕老兵會起來鬧事兒。當時也是有個什麼會。那個會開完了，就讓它上映了。雙方都往後退了一步，這件事兒就還是做成了。

德國之聲：那在《芳華》這個電影裡，您做出的妥協是什麼？

嚴歌苓：《芳華》這個片子我沒有做妥協，因為小說發表的時候中國已經開始左滿舵了。在小說出版的時候他們改掉了我好幾段。我當時就大怒，說：我不給你們出了！不給你們人民文學出版社出了！後來又是兩邊蹺蹺板了一下子。最後改是改了一點，但是沒有改那麼多。

所以我一直說我要到台灣去出《芳華》小說的原版，後來忙來忙去就忘了這個事情。但是我馬上要自己做一個出版社，我可以把所有的原版都自己出。你給我刪掉了多少，改了多少，我自己出。

德國之聲：您剛才說您認同維權人士的身份，但是不認同異議人士。無論如何，您和周孝正教授今年2月的那一次影片連線還是掀起了很大的波瀾。

嚴歌苓：我聽說有三億多的點擊……

德國之聲：點擊率是一方面。更多的是整個事情的來龍去脈，以及您在什麼情況下做出了「習近平是個人販子」的表態。我們現在也想請您說一下，當時您和周孝正先生的採訪到底是在怎樣的情況下進行的？

嚴歌苓：當時他說連線。我這個人對科技方面的語詞不是很瞭解，也不知道他們做這個到底是什麼意義？所以我當時以為連線就是我們兩個人在影片上聊聊天。我不知道這個連線就意味著他會公開播出去的。

德國之聲：也就是說您當時以為那場連線是和您個人的一次私人對話？

嚴歌苓：是的，是的。但是後來包括在中國的一些還想繼續出版我作品的人，或者說等待封殺期過去還想繼續做我作品電影的一些人，問我能不能發一個公開的聲明？我說：我說了就說了，我說了我就認帳。我不會再去聲明我是被套進去的，我不會幹這種事情。

德國之聲：也就是說您還是認可您當時的表態的？

嚴歌苓：我認可！只不過我當時最大的遺憾是：我覺得像我這樣的一個人，如果我想冒這個風險，而且認罰……那之後不是我所有的、進一步的封殺就開始了。我如果要承擔這樣的一個代價的話，我會講的更好。我會動腦子去想怎麼講？現在想想當時太虧了。只是這樣的一個遺憾。因為亂罵一通人不是我的作風。

德國之聲：那如果現在讓您整理思緒重新說的話，您會願意怎樣說？

嚴歌苓：我想如果我要說的話，我會好好的，有理有據的把我這麼多年在文學和電影的這條道路上越走越窄，封殺控制越來越嚴的這十年非常感性的寫一個散文。就像〈瞞瞞瞞〉、〈母親呀母親〉這樣的東西，更加能夠體現我的個人風格和個性，不是罵人。

德國之聲：外界現在的觀感是，嚴歌苓作為一個曾經是各大媒體追捧的座上賓，現在進入一個與中國體制，與那個系統決裂的狀態。您認可這種說法嗎？

嚴歌苓：我覺得基本認可。我當然不希望我失去那麼多的讀者。中國有很多很喜歡我作品的讀者。包括有一個讀書會大概有1萬6000多個人。這個讀書會是他們自己自發組織的一個嚴歌苓的讀書會。這個組織最後寫了一個像訣別書一樣的文章，寫得非常非常的讓我難過。他們的公眾號肯定是被勒令停止了。我當然是非常難過，經常是熱淚盈眶。但是我覺得，是值得的。因為我不願意再做任何進一步的妥協。

德國之聲：有沒有什麼關鍵事件或經歷促成了這種轉變？

嚴歌苓：因為〈瞞瞞瞞〉那篇文章，我覺得就可能會導致這個結果。會導致我經濟上的損失。所有的損失我已經衡量過了，我覺得我可以承受這些損失。

我覺得那麼大的一個事件。特別是李文亮的去世給了我特別大的震動。我覺得如果我要是不講出這一番話的話，我將來會後悔。我會認為我作為一個作家，在歷史上留下了污點。

德國之聲：我們看到，許多在海外就中國問題發出批判性聲音的人，有不少的人都是斷了和國內的許多關係和牽掛。如今您作為一個較為激烈的批評者，是否也經歷了這樣一種斷捨離的過程？

嚴歌苓：對，是的。我覺得就是這樣的。因為我覺得退無可退了。我覺得與其讓自己被閹割的作品留存下去，還不如就不要了。我可以寫最真實的，最最誠實的作品。將來我可以有我自己的出版社。我也可以擁有在海外的那麼多讀者。我不認為中國可以一直這樣壞下去，我相信會有好的一天的。在她好的那天到來之前，我絕對不願意再為了一點自己的讀者群，或者是稿費啊什麼的再捏著鼻子那樣下去。

Photo Credit: Reuters / 達志影像