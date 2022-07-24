夏日去味大作戰：止汗劑什麼時候用最好？為何擦了體香膏還有怪味道？

文：衛允琳

夏日炎炎，溫度動不動就飆高，林小姐才走兩步路便汗水淋漓，尤其是衣服腋下的地方，總是濕了一大片，讓林小姐覺得很不雅觀，更尷尬的是，腋下的汗水冒多了，還傳出陣陣異味。每年到了夏天，林小姐總是煩惱不已，朋友建議她可以擦止汗劑或是體香膏，改善惱人的多汗及異味問題，但林小姐一時間弄不清，止汗劑跟體香膏有什麼不同？兩者的差別很大嗎？用法是否也有不同？

兩者機轉差很多

書田診所皮膚科主任蔡長祐表示，止汗劑與體香膏並不相同，止汗劑可暫時阻止汗腺的分泌，使汗水減少，其主要成分是鋁鹽化合物，當其擦在皮膚上時，藉由鋁離子的吸收，暫時造成汗管阻塞，藉此減少汗腺的排汗。

止汗劑的止汗效果差異，與氯化鋁化合物的濃度有關，市面上止汗劑的鋁鹽化合物濃度大約在15％左右，濃度愈高，減少汗腺排汗的效果愈好，但還是有一個安全值，濃度必須要在25％以下，如果濃度超過25％就不宜，因容易對皮膚產生刺激，進而造成皮膚過敏，會出現紅、腫及癢等過敏不適症狀。

至於體香膏只能產生香味，用香味把不好聞的味道蓋過去，就像是擦香水一樣，體香膏的香味可隨個人喜好做選擇，但體香膏沒有酒精的成分，也因此體香膏的香味，比香水的味道要來得不持久，所以多做成膏狀，因為膏狀揮發得比較慢，香味的效果也可維持較久。

止汗劑要持續擦，才有效

一般來說，止汗劑的效果可持續數個小時到一天，但還是要視個人的流汗狀況而定，且擦止汗劑並不是立刻擦，就會馬上有效，有時候要連續擦幾天，讓氯化鋁化合物的濃度累積到一定的程度後，效果才會漸漸出現，所以，止汗劑要持續的擦，效果會比較好。

除了腋下外，止汗劑亦較常用於易流汗的手部及腳部，有些人的腳特別容易出汗，夏天天氣熱時更嚴重，汗悶在襪子裡，不僅不舒服，還會發出陣陣臭味，如果是手部容易冒汗，常會影響日常工作及寫字，所以有這方面問題的人，多會嘗試用止汗劑來減輕出汗、降低日常生活或工作困擾。

止汗劑的使用，最好是在每天洗完澡、擦乾水分後，因洗完澡後皮膚上累積的髒污都洗掉了，也沒有殘留汗水的干擾，可讓止汗劑發揮最好的效果。隔天起床出門前，若沒有汗臭味出現，可不用再補擦，直到出門後，有臭汗味道出現時，再補擦即可，但切記先要把汗水擦乾後再補，效果較佳。

體香膏只是掩蓋味道

體香膏，由於其以掩蓋味道為主，最好在沐浴後或是出門前，身體處於乾淨的狀態下，適量塗抹於腋下、手部或腳部所需部位即可，不過要注意的是如果汗水流得不多，可以擦乾汗水後再補充一些體香膏，但若在大量流汗後，千萬不要為了抑制汗味，而使用體香膏。這樣一來只會讓汗水、細菌與體香膏裡的成分混合，進而散發出更為奇怪的味道，如此，就失去擦體香膏的作用及目的了。

臨床上也曾碰到，有些民眾只是稍微流一點汗，身上先前的擦的體香膏就與汗水混雜而出現怪異的味道，這時候有可能是汗味跟所擦的體香膏味道不合，建議可更換別的體香膏牌子，不妨多試試幾種味道，找到適合自己的體香膏。

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使用前，先做過敏測試

在臨床門診中，無論是擦止汗劑或是體香膏，最常碰到的問題都是皮膚過敏的問題，患者在塗抹的地方會出現紅、腫、癢等不適症狀，所以，建議民眾在嘗試擦新的止汗劑或是體香膏之前，最好先在不顯眼處的皮膚，小面積的塗抹一下，經過一段時間之後，如果塗抹處的皮膚沒有出現過敏症狀，即可以放心的使用。

一般而言，擦止汗劑或是體香膏出現過敏的病患，在停止塗抹後，過敏的問題多會改善，但這不代表病患自此都不能擦止汗劑或是體香膏，可改換另一個牌子的產品，因每家止汗劑或體香膏的成分都不相同，對A品牌止汗劑或體香膏過敏，不一定對B品牌的止汗劑或體香膏也會過敏，通常病患在換了牌子後，過敏問題多能迎刃而解。

一提到止汗劑及體香膏，不少人都會有同一個疑問，即網路上有不少的網路傳言，提到擦止汗劑或是體香膏，如果是擦在腋下，容易罹患乳癌及造成淋巴阻塞，有的甚至還指稱會有神經疾病。關於這些傳言，目前醫學上的相關研究，在這一部分並沒有任何的定論，實際上也很難去直接證實，民眾不要信以為真，也不用太過恐慌。

選擇適合自己的類型

在國內止汗劑及體香膏都屬於化妝品，不過也可能買到被歸屬為成藥或是指示用藥的止汗劑，主要因早期止汗劑屬於藥品，但之後止汗成分被改列為含藥化妝品成分，所以現在止汗劑多屬於化妝品了。因此，合格的止汗劑及體香膏，都會有核准字號，像是衛署妝輸、衛署妝製、衛署成製或是衛署藥製等字號，民眾在選購時可以留意一下，以確定產品的來源是沒有問題的。

目前市面上止汗劑有噴霧劑型、滾珠劑型、乳霜劑型及膏蠟劑型，可選擇自己方便、適用的的劑型來使用。噴霧型有噴灑均勻的優點，還會伴隨一種清涼感，但由於是噴灑在皮膚表皮，容易揮發得比較快，所以較不持久；膏狀則可以直接接觸肌膚，並滲入毛細孔，效果明顯比較持久，且攜帶方便又耐用，但缺點就是容易予人黏膩的感覺；但若是滾珠式，使用起來就沒有這種困擾了。

狐臭味困擾，求助醫師

要特別提醒的是，各個止汗劑產品，由於劑型及濃度各不相同，使用的方式及頻率也不太一樣，選購之前，最好先看一下說明及相關注意事項，止汗劑可以當作手、腳多汗症或腋下狐臭最基本的治療方法，若汗臭及狐臭的問題很嚴重的話，可以止汗劑及體香膏兩種方法併用。