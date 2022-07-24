夏日去味大作戰：止汗劑什麼時候用最好？為何擦了體香膏還有怪味道？
我們想讓你知道的是
在臨床門診中，無論是擦止汗劑或是體香膏，最常碰到的問題都是皮膚過敏的問題，患者在塗抹的地方會出現紅、腫、癢等不適症狀，建議民眾在嘗試擦新的止汗劑或是體香膏之前，最好先在不顯眼處的皮膚，小面積的塗抹一下，經過一段時間之後，如果塗抹處的皮膚沒有出現過敏症狀，即可以放心的使用。
文：衛允琳
夏日炎炎，溫度動不動就飆高，林小姐才走兩步路便汗水淋漓，尤其是衣服腋下的地方，總是濕了一大片，讓林小姐覺得很不雅觀，更尷尬的是，腋下的汗水冒多了，還傳出陣陣異味。每年到了夏天，林小姐總是煩惱不已，朋友建議她可以擦止汗劑或是體香膏，改善惱人的多汗及異味問題，但林小姐一時間弄不清，止汗劑跟體香膏有什麼不同？兩者的差別很大嗎？用法是否也有不同？
兩者機轉差很多
書田診所皮膚科主任蔡長祐表示，止汗劑與體香膏並不相同，止汗劑可暫時阻止汗腺的分泌，使汗水減少，其主要成分是鋁鹽化合物，當其擦在皮膚上時，藉由鋁離子的吸收，暫時造成汗管阻塞，藉此減少汗腺的排汗。
止汗劑的止汗效果差異，與氯化鋁化合物的濃度有關，市面上止汗劑的鋁鹽化合物濃度大約在15％左右，濃度愈高，減少汗腺排汗的效果愈好，但還是有一個安全值，濃度必須要在25％以下，如果濃度超過25％就不宜，因容易對皮膚產生刺激，進而造成皮膚過敏，會出現紅、腫及癢等過敏不適症狀。
至於體香膏只能產生香味，用香味把不好聞的味道蓋過去，就像是擦香水一樣，體香膏的香味可隨個人喜好做選擇，但體香膏沒有酒精的成分，也因此體香膏的香味，比香水的味道要來得不持久，所以多做成膏狀，因為膏狀揮發得比較慢，香味的效果也可維持較久。
止汗劑要持續擦，才有效
一般來說，止汗劑的效果可持續數個小時到一天，但還是要視個人的流汗狀況而定，且擦止汗劑並不是立刻擦，就會馬上有效，有時候要連續擦幾天，讓氯化鋁化合物的濃度累積到一定的程度後，效果才會漸漸出現，所以，止汗劑要持續的擦，效果會比較好。
除了腋下外，止汗劑亦較常用於易流汗的手部及腳部，有些人的腳特別容易出汗，夏天天氣熱時更嚴重，汗悶在襪子裡，不僅不舒服，還會發出陣陣臭味，如果是手部容易冒汗，常會影響日常工作及寫字，所以有這方面問題的人，多會嘗試用止汗劑來減輕出汗、降低日常生活或工作困擾。
止汗劑的使用，最好是在每天洗完澡、擦乾水分後，因洗完澡後皮膚上累積的髒污都洗掉了，也沒有殘留汗水的干擾，可讓止汗劑發揮最好的效果。隔天起床出門前，若沒有汗臭味出現，可不用再補擦，直到出門後，有臭汗味道出現時，再補擦即可，但切記先要把汗水擦乾後再補，效果較佳。
體香膏只是掩蓋味道
體香膏，由於其以掩蓋味道為主，最好在沐浴後或是出門前，身體處於乾淨的狀態下，適量塗抹於腋下、手部或腳部所需部位即可，不過要注意的是如果汗水流得不多，可以擦乾汗水後再補充一些體香膏，但若在大量流汗後，千萬不要為了抑制汗味，而使用體香膏。這樣一來只會讓汗水、細菌與體香膏裡的成分混合，進而散發出更為奇怪的味道，如此，就失去擦體香膏的作用及目的了。
臨床上也曾碰到，有些民眾只是稍微流一點汗，身上先前的擦的體香膏就與汗水混雜而出現怪異的味道，這時候有可能是汗味跟所擦的體香膏味道不合，建議可更換別的體香膏牌子，不妨多試試幾種味道，找到適合自己的體香膏。
使用前，先做過敏測試
在臨床門診中，無論是擦止汗劑或是體香膏，最常碰到的問題都是皮膚過敏的問題，患者在塗抹的地方會出現紅、腫、癢等不適症狀，所以，建議民眾在嘗試擦新的止汗劑或是體香膏之前，最好先在不顯眼處的皮膚，小面積的塗抹一下，經過一段時間之後，如果塗抹處的皮膚沒有出現過敏症狀，即可以放心的使用。
一般而言，擦止汗劑或是體香膏出現過敏的病患，在停止塗抹後，過敏的問題多會改善，但這不代表病患自此都不能擦止汗劑或是體香膏，可改換另一個牌子的產品，因每家止汗劑或體香膏的成分都不相同，對A品牌止汗劑或體香膏過敏，不一定對B品牌的止汗劑或體香膏也會過敏，通常病患在換了牌子後，過敏問題多能迎刃而解。
一提到止汗劑及體香膏，不少人都會有同一個疑問，即網路上有不少的網路傳言，提到擦止汗劑或是體香膏，如果是擦在腋下，容易罹患乳癌及造成淋巴阻塞，有的甚至還指稱會有神經疾病。關於這些傳言，目前醫學上的相關研究，在這一部分並沒有任何的定論，實際上也很難去直接證實，民眾不要信以為真，也不用太過恐慌。
選擇適合自己的類型
在國內止汗劑及體香膏都屬於化妝品，不過也可能買到被歸屬為成藥或是指示用藥的止汗劑，主要因早期止汗劑屬於藥品，但之後止汗成分被改列為含藥化妝品成分，所以現在止汗劑多屬於化妝品了。因此，合格的止汗劑及體香膏，都會有核准字號，像是衛署妝輸、衛署妝製、衛署成製或是衛署藥製等字號，民眾在選購時可以留意一下，以確定產品的來源是沒有問題的。
目前市面上止汗劑有噴霧劑型、滾珠劑型、乳霜劑型及膏蠟劑型，可選擇自己方便、適用的的劑型來使用。噴霧型有噴灑均勻的優點，還會伴隨一種清涼感，但由於是噴灑在皮膚表皮，容易揮發得比較快，所以較不持久；膏狀則可以直接接觸肌膚，並滲入毛細孔，效果明顯比較持久，且攜帶方便又耐用，但缺點就是容易予人黏膩的感覺；但若是滾珠式，使用起來就沒有這種困擾了。
狐臭味困擾，求助醫師
要特別提醒的是，各個止汗劑產品，由於劑型及濃度各不相同，使用的方式及頻率也不太一樣，選購之前，最好先看一下說明及相關注意事項，止汗劑可以當作手、腳多汗症或腋下狐臭最基本的治療方法，若汗臭及狐臭的問題很嚴重的話，可以止汗劑及體香膏兩種方法併用。
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
我們想讓你知道的是
將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。
然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。
農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
- 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
- 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
- 將回收好的農膜折疊整齊並依照材質分類
農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。
要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
[行政院農業委員會農糧署 廣告]