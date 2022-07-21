台灣網路報告：近半民眾支持臉書、Google等數位平台付費給新聞媒體，過半認為跨國科技公司應受政府規範

隨著澳洲通過《新聞媒體議價法》、Google答應付費給4個歐盟國家的出版業者，台灣民眾對於數位平台是否要付費給新聞媒體，有怎樣的看法呢？最新的「台灣網路報告」在昨（20）日公布最新調查結果，發現有近半民眾支持平台對新聞分潤，除此之外，還有過半民眾認為平台應該受到政府規範，但不能侵犯言論自由。

財團法人台灣網路資訊中心舉辦2022年的「台灣網路報告」公布座談會，針對數位轉型的契機與挑戰，從資訊素養、創新科技、數位落差進行調查。

研究結果發現，民眾主要的新聞來源仍是電視，有38.25％的民眾獲取新聞的來源以電視為主。不過，如果將來源區分為搜尋引擎、社群媒體、即時通訊、YouTube等數位平台，以及電視、新聞網站、紙本報章雜誌等新聞媒體，那數位平台的比例（52.49％）已經超過一般新聞媒體（45.24％）。

Photo Credit:截自「台灣網路報告」公布記者會暨焦點座談會 研究結果發現，民眾主要的新聞來源仍是電視，有38.25％的民眾獲取新聞的來源以電視為主。

在報章雜誌是獲取新聞主要來源的年代，花一點錢購買報紙是人們習以為常的事，但本次調查發現，現在的人看新聞但不願意付錢，台灣有付費訂閱新聞的人口比例只有1.42％，國立陽明交通大學傳播與科技學系教授陶振超指出，國際上一些比較富有的國家，付費訂閱的比例比較高，但從台灣的狀況來看，新聞媒體想要靠訂閱支援財務是相當困難的。

相較新聞媒體，在串流影音服務方面，台灣有26.91％的民眾會觀看付費影音，陶振超對此表示：「台灣民眾願意付錢看娛樂，不願意付錢看新聞。」

因此，新聞媒體要如何尋找財務出路，是當今面臨的重大挑戰。澳洲在2021年通過《新聞媒體議價法》，要求Google、臉書（Facebook）等數位平台與多方媒體業者簽訂新聞付費協議。由於消費者獲取新聞的習慣改變，新聞媒體的廣告收入又大幅流向數位平台，澳洲政府便介入透過立法解決平台和新聞業者之間議價地位不對等的問題。

在台灣也存在類似問題，陶振超指出，新聞媒體議價法有非常大的迫切性，且根據本次調查結果，有高達43％民眾支持數位平台付費給新聞媒體，在有上網的民眾（84.3％）中，這個比例更是超過五成。

Photo Credit:截自「台灣網路報告」公布記者會暨焦點座談會 根據本次調查結果，有高達43％民眾支持數位平台付費給新聞媒體。

調查顯示，台灣民眾有蠻高比例同意平台要對新聞分潤，國家通訊傳播委員會委員王維菁對此坦言，非常開心看到這樣的調查結果。在與談過程中，王維菁談到數位平台對新聞業者在經濟上造成雙重損失，首先是襲奪過去傳統新聞媒體的廣告收益，由於平台主宰新型態的數位廣告機制，但這樣的機制偏向貶抑、低估新聞價值，造成新聞消費朝向免費、以流量取向的內容。

再來，王維菁認為，不透明的演算法主宰了資訊的排序和選擇、篩選，數位平台決定人們所接收的資訊，卻缺乏相應的監督跟問責機制。新聞業因而在某種程度上，必須臣服於數位平台的經濟法則，新聞生產逐漸變得太行銷、廣告利潤導向，記者更是對自己生產的新聞內容缺乏主控權。

除了平台與新聞業者的議價問題以外，本次調查也詢問民眾，臉書、LINE等跨國科技公司，是否應該受到政府規範？結果顯示，有54.32％的民眾支持，但陶振超指出，有非常多民眾在電話訪問中回應，雖然應受到政府規範、但不能侵犯言論自由。

對此，王維菁與談時提到現正討論中的《數位中介服務法》，這項草案思考數位平台在不實訊息上的責任，未來若平台上有損害公共利益的不實訊息，若明顯違法或違反平台服務使用條款，平台可以立即下架資訊，各法律主管機關則能要求平台業者加註警語，或向法院申請緊急資訊限制令。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航