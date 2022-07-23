【展覽】野老朝雄 "CONNECT連結"：曾以江戶時代「市松紋」設計東奧會徽，邀請台灣民眾共創「祈福千紙鶴」

文：Ryota

2021年的東京奧運，不單是賽場上的較勁令人印象深刻，諸如開幕式、閉幕式等環節也能看見主辦國日本用心的一面。此外，透過江戶時代「市松紋」作為東奧會徽設計靈感的野老朝雄，更是讓日本這歷久彌新的花紋得以讓世界看見。

而這位設計大師野老朝雄，也將來到台灣舉辦展覽，這場名為《野老朝雄 "CONNECT連結"》的大展，是繼巡迴東京與倫敦後，再度於日本之外辦展，藝術家希望邀請台灣民眾共創展覽新作「祈福千紙鶴」，透過他獨創的紙鶴折法，匯集之後化為藝術設計展出，將心中的不安變為祝福，表達共同攜手與連結一心的意念。

Photo Credit：誠品提供

野老朝雄擅長運用幾何設計原理進行創作，圖案源於簡單的規則和結構，卻能組合出許多令人驚豔的作品，此次首度在台舉辦個人大型策展，除了展出豐富圖紋創作，亦有多件全新作品將獨家發表。

野老朝雄以「組市松紋（Harmonized chequered emblem）」設計2020東京奧運會徽，聞名全世界，許多人熟知的《鬼滅之刃》主角炭治郎外衣上的綠黑格紋，即是源自江戶時代傳統紋樣「市松紋」。他擅長運用幾何設計原理進行創作，圖案源於簡單的規則和結構，卻能組合出許多令人驚豔的作品，在東京及倫敦展出皆大受好評。

Photo Credit：誠品提供

這次受誠品文化藝術基金會與中華文化總會、Taiwan Pitch共同邀請，野老朝雄將親自來台佈展並進行「現地創作」，與台灣群眾共創展覽新作「祈福千紙鶴」於展場獨家發表，而關於《野老朝雄 "CONNECT連結"》的靈感源自於2001年的911事件，這也是開啟野老朝雄創作紋樣圖案的契機。

有感於天災、戰爭、疫病等事件對人類社會造成的「斷裂」與「崩毀」，他的創作思維充滿人文關懷，秉持「將個人創作視為『內心裡小小的和平運動』」的心念，持續以「CONNECT連結」為主題，創作出無數紋樣設計，並跨界延伸至建築、平面設計、服裝設計等不同領域，期許創造眾多「可以連結的事物」，為全世界因災厄感到絕望的人們帶來撫慰和力量。

Photo Credit：誠品提供

精彩創作過程也將透過影片完整記錄，未來於國際影音串流平台TaiwanPlus呈現給全球觀眾，期待透過藝術家的獨特視角，與世界共享多樣與美好的台灣故事，去年籌辦奈良美智特展的中華文化總會，此次也共同支持野老朝雄大展，期盼深化台日友好情誼，激盪創意火花。

活動資訊

野老朝雄 "CONNECT連結"

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航