ESG 數據化成顯學，鄧白氏調查揭企業重視度成長近五倍，數據量不足及缺乏透明與信任度成重要挑戰

為了協助企業在 ESG 浪潮中洞察機先，鄧白氏與 Forrester Consulting 發表 2022 年最新季度《數據與分析是公司 ESG 致勝關鍵》報告，發現完善的 ESG 策略及有效的 ESG 數據，可協助企業創建更具彈性之價值鏈、降低 ESG 相關投資及營運風險，並帶來高效率、產品和服務創新、有吸引力的融資機會及新的合作夥伴關係。以台灣製造業為例，透過落實 ESG 來降低內部成本、強化供應商及合作夥伴之關係、進而達到增加訂單、提升客戶觀感等正面影響，也能接軌國際標準，拓展商機、降低斷鏈風險。

數據工具未臻成熟恐淪 ESG 絆腳石，加重企業營運負擔

受訪者對於 ESG 數據重要性的認同程度成長高達 4.5 倍，從 2019 年的 20 % 提升至 2025 年的 90%，然而卻有高達 89% 受訪者表示在投資 ESG 數據分析方案時遭遇困境，顯見 ESG 數據雖已成為企業的重要資產，如何收集與管理卻為主要挑戰。

目前阻擋企業達成 ESG 目標的前五大挑戰，皆顯示多數企業用於管理、分析和報告 ESG 數據的工具及技術仍不夠成熟：

企業須用於評估業務之 ESG 數據量不足（47%） 已取得的 ESG 數據缺乏透明及信任（46%） 可用 ESG 數據缺乏品質及一致性（46%） 內部 ESG 數據管理實踐不佳／不成熟（46%） 難以整合 ESG 數據與現有系統（43%）

若未能完善 ESG 策略，企業將面臨更大的風險。調查中有 81% 受訪者之企業因無法實現 ESG 目標而遭受負面影響，其中又以營運風險增加（43%）、財務風險增加（38%）、損害企業名譽（30%）為前三大主因。因此，有效管控企業 ESG 數據並擬定完善 ESG 策略勢在必行。

五成台企未布局永續計畫，數據不足成政策推動首要挑戰

鄧白氏台灣區總經理孫偉真表示：「台灣超過五成企業沒有永續計畫，目前僅有受品牌廠要求之中小企業積極投入資源以推動永續工作。台灣企業推動 ESG 主要受限於數據不足及缺乏相關知識，加上指標、框架與評比方式多元，使企業欲將 ESG 納入策略規劃時無跡可循。鄧白氏建議企業應先盤點其 ESG 體質與風險，以掌握本身 ESG 成熟度為首要任務，其次將 ESG 融入企業文化中，連結員工個人績效指標，並透過第三方專業平台進行數據的嚴加管理及分析，以持續優化整體 ESG 政策，強化營運韌性。」

此外，鄧白氏也建議企業選擇可真實反映企業現況的 ESG 專業數據解決方案，如 D&B ESG Intelligence 評鑑平台即奠基於多種蒐集模式的數據來源，並能透過 D&B ESG Ranking 提供的各項 ESG 評比分數，給予短期及長期的優化建議，協助台灣企業以 ESG 加值國際競爭力。

欲閱讀《數據與分析是公司 ESG 致勝關鍵》完整報告，請至連結下載。

關於鄧白氏「數據與分析是公司 ESG 致勝關鍵」報告

鄧白氏「數據與分析是公司 ESG 致勝關鍵」報告，針對 ESG 數據、策略分析以及企業 ESG 成熟度對業績的影響進行研究調查。調查對象為來自美國、加拿大及英國的 268 位 ESG 永續議題主要決策者（含財務、合規、採購、風險控管及永續領域之主管）。調查區間為 2022 年 2 月至 3 月。

關於鄧白氏

作為全球最大 B2B 商業數據提供者，鄧白氏揭露數據的洞察力，協助企業與其重要的潛在客戶、供應商、客戶和合作夥伴建立合作關係。自 1841 年以來，各大中小型企業都依賴鄧白氏管理風險和挖掘商機。