《當恐懼遇見愛》：恐慌本身並不危險，被它攫住才是真正的危險
我們想讓你知道的是
恐慌發作時，要容許它的存在，與之共處。要記得，恐慌會使人懷疑身體自我監測的天生能力，讓你比平常更不容易自制。
文：大衛．里秋
恐慌發作
當我們覺得自己軟弱無力時，會感到驚慌。軟弱無力的意思是指，無法做到身體透過分泌腎上腺素要我們做的事：逃或戰（flee or fight）。我們遇到了看似無法避免的危險，而且覺得自己沒有能力面對它。
生理上，大腦透過神經將信號傳達給腎上腺，刺激腎上腺素（恐懼）和去甲腎上腺素（憤怒）釋出。每一次憤怒形成的腎上腺素都含有四種分子！去甲腎上腺素讓我們保持警覺，也幫助我們集中精神；腎上腺素則幫助我們可以馬上戰鬥或逃走。它的自動啟動機制如下：
- 唾液與黏液的分泌急遽減少，以使更多空氣送達肺部。
- 汗腺分泌增加，降低體溫。
- 血壓升高，把更多血液送進腦內。
- 白血球更有效率地攻擊感染之處。
- 呼吸速率加快。
- 瞳孔放大，視力增強。
- 消化蠕動速率降低。
- 肝臟從腎上腺收到憤怒即將發生的信號，使更多血糖進入血管。
腎上腺素從激增到恢復正常，需要經歷十分鐘的時間。抑制恐懼與憤怒，等於在破壞一連串正要上演的複雜身體大戲。你的抑制使得身體反應與恢復的力道減弱，讓腎上腺素殘留在體內並產生毒性。如果經常處於腎上腺素飆升的狀態，身體的免疫反應就會變差。
以上的描述可以適用一般的恐懼以及恐慌發作。你可能會經歷壓力的階段，是開始提高警覺、抗拒，然後是恢復正常。恐慌發作也可能跟生理健康問題有關，比如心臟病、憂鬱、血糖過低或糖尿病。舉例來說，如果你醒來時感到恐慌，可能是血糖過低的警訊，因為人在清晨時血糖濃度較低。如果恐慌每天都在固定時間發作，可能與飲食或禁食有關，這就應該是血糖代謝方面的問題。
恐慌發作的時間通常很短，會讓我們受傷的，是我們受到的心理脅迫，還有伴隨恐慌而來的無力感。覺得失去控制，情緒失控、每件事都失敗，以及超過忍受範圍的威脅，都是恐慌發作時的正常反應。
恐慌發作時，你不會知道你在害怕什麼，但你的心智會習慣性地掃描所有的可能性，並對恐慌本身做出解釋。你的心智想要把所有的空缺填滿，這樣你才能避開無力感。不過在真正的恐慌發作時，做什麼都沒有用。因為這是身體的自動反應，其中也許還包含許多等待被釋放的無聲尖叫。
當你處於恐懼和恐慌時，你會見到自己內心那個害怕的小孩。在處理恐懼和恐慌時，你要認清自己的內心有個成熟的大人，具有足夠的能力來處理這些痛苦時刻。如果你的家庭背景或宗教信仰剛好在助長那個害怕的小孩，而不是讓負責任的大人更加茁壯，那麼你將永遠沒辦法相信自己有能力處理情緒，你便永遠是個害怕的小孩，總是受別人的操縱。
你的家庭史和你的過去都有成人的一面，把它找出來並將其釋放，是一項非常刺激的挑戰。如果知道自己無論如何都能在宇宙間佔有一個位置，這股自信感將多麼令人安慰啊！你必須問問自己，你的過去是否曾經給過這種保證。如果答案是有，這是健康的，如果答案是否定的，那麼你就必須從這點開始恢復。
當你把自己的內心調成恐懼小孩的心態時，成人的反應會自動隨之出現。你會感受到一股安適感，也會突然瞭解到你有成人的選項。你不必受到牽制，也不必感到羞愧。你意識到自己有選擇權，你可以擁有成人的力量。這都是在告訴你，你已經成功地找出療癒之道了。
茱莉葉問羅密歐，他是如何進到她的花園的：「花園的牆這麼高，是不容易爬上來的。」還記得他怎麼回答嗎？「我是憑藉愛的輕翼飛過圍牆，因為石頭圍成的藩籬擋不住愛。」愛使人勇於冒險，即使心懷恐懼也要一再嘗試。當你愛自己、也愛他人，你就會願意冒這個風險。當你一次又一次地採取果敢的行動，你將逐漸改寫那些在你生命軌跡中，因為腎上腺飆升而被登錄在細胞分子中的印記。
功課：陷入恐慌時
恐慌發作時，要容許它的存在，與之共處。要記得，恐慌會使人懷疑身體自我監測的天生能力，讓你比平常更不容易自制。
此時採用矛盾意向法（又稱逆向操作法）來與恐懼互動是很有幫助的。你在感受恐懼與恐慌時，不必帶著任何條件來認同它們的存在，也不必採取任何反擊行動。這是讓你在被恐慌完全攫住之前，把恐慌的尖牙拔掉的方法之一。你無法阻止恐慌的出現，但你可以不被它控制住。恐慌本身並不危險，被它攫住才是真正的危險。
想要與恐慌共處，還可以同時搭配另外二個建議。首先是內心專注在某個平靜的畫面（最好事先在腦中準備好），可以是某個景象、一張畫、一個形象、宗教象徵等等，在必要時可以召喚，讓你保持沉著冷靜。最好的選擇是一向都能讓你有好心情的畫面。腦中只要想著這些美好的畫面，就能降低氧氣的消耗，使你的呼吸與心跳不再那麼急促，降低血壓、緩和緊張的情緒，也讓更多血液流進大腦中。
換句話說，它會改變使恐慌發作的元素。這就像狄金生說的：「雙眼閉上就是旅行。」閉上你的眼，專注在某個畫面中，你就能脫離恐慌與無力感，一切就能平靜下來。這就是畫面的力量，也許能說明為什麼宗教圖像會被奉在神龕上，以帶來療癒的功效。
處理恐慌的最後一招是呼吸。人在恐慌發作時會過度換氣。呼吸本來該用下肺部的橫膈膜做深度呼吸，但當人處在壓力中時會轉而用上肺部，也就是胸式呼吸，這是比較淺卻更急促的呼吸。當你做橫膈膜式深呼吸、把氣吸到肺臟下方時，馬上就能逆轉出於恐慌的呼吸。
胸式呼吸是為了要因應恐懼的立即反應結果，可是現在並沒有恐懼的標的，所以此時做胸式呼吸沒有太大的效益。橫膈膜式呼吸是使人靜心的呼吸法，你可以先把眼睛閉上，每一次呼氣的時候從一數到十。你也可以告訴自己，吸氣時，正是納入來自宇宙的支持，吐氣時，則是把壓制在身上的恐慌與壓力釋放出來。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。