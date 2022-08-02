《當恐懼遇見愛》：恐慌本身並不危險，被它攫住才是真正的危險

文：大衛．里秋

恐慌發作

當我們覺得自己軟弱無力時，會感到驚慌。軟弱無力的意思是指，無法做到身體透過分泌腎上腺素要我們做的事：逃或戰（flee or fight）。我們遇到了看似無法避免的危險，而且覺得自己沒有能力面對它。

生理上，大腦透過神經將信號傳達給腎上腺，刺激腎上腺素（恐懼）和去甲腎上腺素（憤怒）釋出。每一次憤怒形成的腎上腺素都含有四種分子！去甲腎上腺素讓我們保持警覺，也幫助我們集中精神；腎上腺素則幫助我們可以馬上戰鬥或逃走。它的自動啟動機制如下：

唾液與黏液的分泌急遽減少，以使更多空氣送達肺部。

汗腺分泌增加，降低體溫。

血壓升高，把更多血液送進腦內。

白血球更有效率地攻擊感染之處。

呼吸速率加快。

瞳孔放大，視力增強。

消化蠕動速率降低。

肝臟從腎上腺收到憤怒即將發生的信號，使更多血糖進入血管。

腎上腺素從激增到恢復正常，需要經歷十分鐘的時間。抑制恐懼與憤怒，等於在破壞一連串正要上演的複雜身體大戲。你的抑制使得身體反應與恢復的力道減弱，讓腎上腺素殘留在體內並產生毒性。如果經常處於腎上腺素飆升的狀態，身體的免疫反應就會變差。

以上的描述可以適用一般的恐懼以及恐慌發作。你可能會經歷壓力的階段，是開始提高警覺、抗拒，然後是恢復正常。恐慌發作也可能跟生理健康問題有關，比如心臟病、憂鬱、血糖過低或糖尿病。舉例來說，如果你醒來時感到恐慌，可能是血糖過低的警訊，因為人在清晨時血糖濃度較低。如果恐慌每天都在固定時間發作，可能與飲食或禁食有關，這就應該是血糖代謝方面的問題。

恐慌發作的時間通常很短，會讓我們受傷的，是我們受到的心理脅迫，還有伴隨恐慌而來的無力感。覺得失去控制，情緒失控、每件事都失敗，以及超過忍受範圍的威脅，都是恐慌發作時的正常反應。

恐慌發作時，你不會知道你在害怕什麼，但你的心智會習慣性地掃描所有的可能性，並對恐慌本身做出解釋。你的心智想要把所有的空缺填滿，這樣你才能避開無力感。不過在真正的恐慌發作時，做什麼都沒有用。因為這是身體的自動反應，其中也許還包含許多等待被釋放的無聲尖叫。

當你處於恐懼和恐慌時，你會見到自己內心那個害怕的小孩。在處理恐懼和恐慌時，你要認清自己的內心有個成熟的大人，具有足夠的能力來處理這些痛苦時刻。如果你的家庭背景或宗教信仰剛好在助長那個害怕的小孩，而不是讓負責任的大人更加茁壯，那麼你將永遠沒辦法相信自己有能力處理情緒，你便永遠是個害怕的小孩，總是受別人的操縱。

你的家庭史和你的過去都有成人的一面，把它找出來並將其釋放，是一項非常刺激的挑戰。如果知道自己無論如何都能在宇宙間佔有一個位置，這股自信感將多麼令人安慰啊！你必須問問自己，你的過去是否曾經給過這種保證。如果答案是有，這是健康的，如果答案是否定的，那麼你就必須從這點開始恢復。

當你把自己的內心調成恐懼小孩的心態時，成人的反應會自動隨之出現。你會感受到一股安適感，也會突然瞭解到你有成人的選項。你不必受到牽制，也不必感到羞愧。你意識到自己有選擇權，你可以擁有成人的力量。這都是在告訴你，你已經成功地找出療癒之道了。

茱莉葉問羅密歐，他是如何進到她的花園的：「花園的牆這麼高，是不容易爬上來的。」還記得他怎麼回答嗎？「我是憑藉愛的輕翼飛過圍牆，因為石頭圍成的藩籬擋不住愛。」愛使人勇於冒險，即使心懷恐懼也要一再嘗試。當你愛自己、也愛他人，你就會願意冒這個風險。當你一次又一次地採取果敢的行動，你將逐漸改寫那些在你生命軌跡中，因為腎上腺飆升而被登錄在細胞分子中的印記。

功課：陷入恐慌時

恐慌發作時，要容許它的存在，與之共處。要記得，恐慌會使人懷疑身體自我監測的天生能力，讓你比平常更不容易自制。

此時採用矛盾意向法（又稱逆向操作法）來與恐懼互動是很有幫助的。你在感受恐懼與恐慌時，不必帶著任何條件來認同它們的存在，也不必採取任何反擊行動。這是讓你在被恐慌完全攫住之前，把恐慌的尖牙拔掉的方法之一。你無法阻止恐慌的出現，但你可以不被它控制住。恐慌本身並不危險，被它攫住才是真正的危險。

想要與恐慌共處，還可以同時搭配另外二個建議。首先是內心專注在某個平靜的畫面（最好事先在腦中準備好），可以是某個景象、一張畫、一個形象、宗教象徵等等，在必要時可以召喚，讓你保持沉著冷靜。最好的選擇是一向都能讓你有好心情的畫面。腦中只要想著這些美好的畫面，就能降低氧氣的消耗，使你的呼吸與心跳不再那麼急促，降低血壓、緩和緊張的情緒，也讓更多血液流進大腦中。

換句話說，它會改變使恐慌發作的元素。這就像狄金生說的：「雙眼閉上就是旅行。」閉上你的眼，專注在某個畫面中，你就能脫離恐慌與無力感，一切就能平靜下來。這就是畫面的力量，也許能說明為什麼宗教圖像會被奉在神龕上，以帶來療癒的功效。

處理恐慌的最後一招是呼吸。人在恐慌發作時會過度換氣。呼吸本來該用下肺部的橫膈膜做深度呼吸，但當人處在壓力中時會轉而用上肺部，也就是胸式呼吸，這是比較淺卻更急促的呼吸。當你做橫膈膜式深呼吸、把氣吸到肺臟下方時，馬上就能逆轉出於恐慌的呼吸。

胸式呼吸是為了要因應恐懼的立即反應結果，可是現在並沒有恐懼的標的，所以此時做胸式呼吸沒有太大的效益。橫膈膜式呼吸是使人靜心的呼吸法，你可以先把眼睛閉上，每一次呼氣的時候從一數到十。你也可以告訴自己，吸氣時，正是納入來自宇宙的支持，吐氣時，則是把壓制在身上的恐慌與壓力釋放出來。