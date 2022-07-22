達賴喇嘛訪問中印邊境衝突區拉達克，是否觸動中國敏感神經？
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流亡的藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛上週抵達印度與中國接壤的偏遠山區拉達克，進行為期一個月的訪問。專家說，鑑於印中之間的緊張關係，達賴喇嘛在該地區的任何言行都具有重要意義。
文：Gowhar Geelani（發自拉達克）
在週五（7月15日）抵達拉達克時，藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛受到了熱烈歡迎，成千上萬人在拉達克地區的列城（Leh）機場外的道路兩側歡迎他。
「西藏和拉達克有著豐富的文化和宗教聯繫。拉達克人民，這包括佛教徒、穆斯林和基督教徒，都對達賴喇嘛尊者有著巨大的敬意」，拉達克地區的主要社會活動家、學生活動家帕爾喬（Jigmat Paljor）告訴德國之聲。
「佛教徒認為他是佛教的精神領袖，是慈悲的活佛。拉達克的民眾對於他的來訪感到欣喜若狂」，帕爾喬補充說。
這是自2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情以來，這位藏傳佛教精神領袖首次離開他在印度北部城市達蘭薩拉的居住地。這也是自印度政府2019年取消拉達克半自治地位、直接控制該地區以來，達賴喇嘛首次來到拉達克。
邊界爭端中緊張的中印關係
新德里政府2019年在克什米爾地區成立「拉達克中央直轄區」遭到了巴基斯坦以及中國的猛烈抨擊。北京表示，印度此舉損害中國領土主權，不承認印度修憲的效力。
2020年，印度軍隊和中國軍隊在拉達克發生了致命衝突。此後，雙方在有爭議的邊境地區一直處於軍事對峙狀態。這場數十年裡最嚴重的流血衝突導致了中印關係的惡化。目前，中印邊界談判已經進行了16輪，但仍沒有具體進展。
印度德里尼赫魯大學的外交政策專家雅各布（Happymon Jacob）說，他不會給這次達賴喇嘛訪問賦予太多的政治意義。他表示，印度在西藏問題上並沒有大做文章，另外，在新冠疫情前，達賴喇嘛每年都會訪問拉達克。
儘管如此，雅各布補充說：「鑑於印中關係正處於困難時期，達賴喇嘛在這個地區（拉達克）所做的任何事情都將被印度人和中國人視為具有重大意義。」
中國解放軍1950年接管了西藏，北京稱之為「和平解放」。1959年，達賴喇嘛在一次起義後開始了流亡生涯，多年來一直居住在印度北部。
印度政府承認西藏是中國的自治區，但是印中在其漫長邊界的其他地方存在一些領土爭端。這條延伸至喜馬拉雅山脈地區的邊境線綿延3500公里。
讓中國不高興的評論？
在出發前往拉達克之際，達賴喇嘛在查謨說：「印度和中國是世界人口最多的國家和鄰國。兩國遲早要通過會談以及和平手段解決這個問題（實際控制線一帶的邊界爭端）。」
拉達克地區的社會活動家、學生活動家帕爾喬說，他贊成達賴喇嘛的表態，即中國和印度應立即解決他們的邊界爭端，因為2020年發生衝突時，「我們經歷了類似戰爭的恐怖局面。我們所有人都希望和平。」
總部設在華盛頓的伍德羅・威爾遜國際學者中心的南亞問題專家庫格爾曼（Michael Kugelman）認為，北京方面對這次達賴喇嘛之行不會有積極的看法。
「鑑於北京對達賴喇嘛的看法，任何涉及他的事情都是政治性的。即便達賴喇嘛與印度官員有簡短的會面，中國政府也會反對，因此他前往拉達克——這個對中國來說很敏感的地區——一個月之久，此舉肯定不會被中方正面看待」，庫格爾曼說。
印度知名的國防專家索赫尼（Pravin Sawhney）也表示，達賴喇嘛在查謨的表態會讓中國不高興，原因有三。
「一，他們（中國人）認為達賴喇嘛是分裂分子；二，達賴喇嘛去的是一個問題地區，因為中國不認為印度2019年8月在拉達克地區進行的修憲是合法的；三，印度說達賴喇嘛是精神領袖，但他在查謨的表態事關政治和軍事」，索赫尼指出。
此前的祝壽已經令中方不滿
雖然北京將達賴喇嘛視為「分裂分子」，但達賴喇嘛否認他尋求西藏獨立，表示只主張西藏實質性自治和保護該地區的藏傳佛教文化。北京不承認西藏流亡政府，2010年以來也沒有與達賴喇嘛的代表進行過任何對話。
當印度總理莫迪（Narendra Modi）7月6日在推特上向達賴喇嘛87歲生日表示問候時，中國政府的反應可以看出印方與達賴喇嘛的互動觸動了中方的敏感神經。
「印方應該充分認清十四世達賴的反華分裂本質，恪守在涉藏問題上對中方的承諾，謹言慎行，停止利用涉藏問題干涉中國內政」，中國外交部發言人趙立堅在當時的例行記者會上說。
印度外交部則回應道：「我國政府的一貫政策是把他（達賴喇嘛）當作印度的客人，當作在印度擁有大量追隨者的、受人尊敬的宗教領袖。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
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位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
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