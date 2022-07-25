台灣的「二輪歧視」（上）：從公平、效益、比例原則三要點綜觀，為何理應開放重機上國道？

擁有百萬訂閱的網紅cheap近期透露4月底左右台北市交通局委託公關公司，找他合作拍攝宣導交通安全的影片，過程中對方不僅不尊重原創者，要求大量刪改整理的文案內容，甚至要求宣導機車「依規定禮讓大小客車」，讓cheap不滿認為交通局根本是在歧視機車族，最終雙方「撕破臉」終止合作，事件仍持續延燒中。

這不僅是官僚主義的表象，更是當政者展露出歧視真面目的教科書案例，議題需要討論、爭辯，而不是透過這種方式「霸凌、歧視」。沒錯，身為公務員大多不願看見法律更改，因為熟背法令正是他們的免死金牌，更是吃飯工具；但是反過來想——惡法亦法，難道議題真的沒有討論空間嗎？

不，一切都是可以討論的！一項好政策的產出除了專業的規劃外，更需要頻繁且密集的溝通，共同激盪出符合國情需求的一套合情、合理、合法且可被執行的政策，方得上行下效並廣受民眾支持。究竟我們還要歧視二輪族多久呢？不如就先從相對最有路權的大型重機來看吧！

政府20年前在WTO的承諾：150c.c.以上重型機車上國道

台灣自1964年5月2日第一條全封閉式道路——麥帥公路開通起，中華民國政府明文規定禁止機車行駛，隨後於1974年4月10日公布法令禁止機車行駛高速公路和快速公路。

但在2002年1月1日台灣正式成為WTO會員國，150c.c.以上重型機車將於同年7月1日開放進口，同時中央政府附帶承諾：「150c.c.以上重型機車未來之騎乘限制，一般僅限於現有兩條南北向主要高速公路」。然而，政府在2002年拋出此一承諾後，卻隨即維持一貫「保守」之行政風格，在機車路權意識高漲的今天，正反兩面論述仍針對各項政策進行激烈爭辯，甚至於出現四輪霸權、社會亂源等二輪、四輪人士相互對立的謾罵，模糊本應越辯越明的真理，甚為可惜。

10年走來：別忘了，我們的路權是用熱血磨合過來的！

自2012年7月1日起，250c.c.以上550c.c.以下重型機車將可行駛快速公路，並配合「道路交通管理處罰條例」第92條修正條文的公佈施行，原僅550c.c.以上大型重型機車得比照小型汽車適用其行駛及處罰規定，修正為全部大型重型機車均得適用之。」

於是，排氣量超過250c.c.以上的大型重型機車（包含黃牌與紅牌）的路權開始比照小型汽車的行駛規定，可行駛在一般道路的快車道及快速公路，除非另外有設置標誌、標線及號誌對重型機車特別管制。雖晚了10年，但可謂是一個好的開始。