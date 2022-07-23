台北市影視音實驗教育機構校長小野：提供不適合體制內教育的「奇葩」學生，一個自主學習的出口
我們想讓你知道的是
對小野而言，TMS像一個港灣，提供這些不適合體制內教育的「奇葩」學生一個不同的出口，讓學生在自由開放的教學環境中不斷碰撞生活，聚在一起共同探索。他認為， 實驗教育作為一種衝撞教育觀念的方式，與體制內教育並非是對抗關係，而是讓學生實踐夢想的另一種模式。
文：翁珮恒
攝影：陳志誠
當適性學習成為當代教育浪潮，傳統升學體制不再是學子求學的唯一途徑。在教育思想百花齊放的台北，開放而帶有特定教育理念的實驗教育，成為學生求學路中探索自我的另一種方式。
由校長小野帶領的實驗教育機構，陪伴學生提早思考自己的職涯可能，學生章介同、鄭語涵則有感實驗教育提供的學習場域，不只是學習影視概念與實作，更多的是在教育中思考人生。
衝撞體制教育的新路徑
以影視音為發展特色的「台北市影視音實驗教育機構（Taipei Media School, TMS）」成立至今已邁入第六年，隱身在寶藏巖藝術村內，無圍牆的教學環境，讓學生、藝術家及在地居民共融生活，經常可以看到拿著相機、收音設備的學生穿梭其中取景拍攝，在自然與房舍之間採集素材。
「TMS的每個老師都有不同的教學方式，與學生在互動中也會凝聚成不同的教學氣氛。」TMS第一屆學生章介同說，與一般坐在課桌前上課的方式不同，上課時學生經常圍著老師席地而坐地討論，也會有同學突然站起來走動、甚至躺下，在課堂中這些行為都是被允許的，老師們不會訂定上課規範要求學生遵守，也沒有成績排名，無論選課、上課方式、作業創作都得自己安排。
「這讓自小習慣體制內教育的我一開始很不適應，三年裡不斷地在碰撞中學習，也一直在思考『什麼是對的』，我所身處的社會擁有什麼樣的價值觀， 而我對於未來的想像又是什麼模樣。」
實驗學校打破學生對於未來只有升學一途的想像，解放體制內按部就班的教學路徑， 讓學生自主安排三年高中生活的樣態，「自由，是TMS一直強調的概念，每個人都渴望自由，卻也得好好思考如何運用自由。」
小野說，學生獲得自由後焦慮感就提早開始， 再也沒有人規定他們該做什麼，若不認真面對，只能任憑時光流逝，反而促使學生們主動從課程選擇、課外活動的安排中，一步步探索屬於自己未來的想像。
而為尊重學生們不同的發展方向，TMS設計「必匡」而非「必修」的修課模式，學生需修習與影視相關的技術型、概念型課程，若未通過也不影響畢業，藉此讓學生習得基礎影視概念，但也不強迫學生必須修習沒有興趣的課程，以貫徹實驗教育的理念；選修課程的設計，則依每屆學生的興趣、偏好適性開課，也鼓勵學生自行籌組社團，學校則協助找尋適任的老師，TMS同時也安排名為「自主學習」的課程，由學生自行撰寫學習計畫，經學校審核認可後依計畫執行以獲得相關學分。
自主中的學習探索
「自主學習除了是一堂課，也是TMS的實驗教育概念，這也反映在課堂外，包括與同儕、師長的相處，都是自主學習的一部分。」章介同說，TMS自主學習的概念潛移默化地影響自己面對學習、生活的方式。
例如TMS今年策畫的大型製作「與市隔絕」音樂祭， 並非課程要求，而是在學學生會同畢業學長姐自主規畫的活動，老師從中扮演協助的角色，「我們跟老師的相處也與體制內教育不同，TMS的師生間展現的不是權力不對等的關係，而是有如可以提供資源的職場前輩， 也是可以溝通的朋友。」
目前正在日本求學的TMS第一屆學生鄭語涵表示，TMS提供多面向的學習環境，就讀TMS期間，她曾藉由老師的引介進入劇團實習，並且參與音樂祭籌辦、MV拍攝等工作， 讓她在創作、人脈及工作經驗上有所累積， 「我堅信TMS的老師、環境永遠在這裡，當我們有需要時，總是可以回來尋求建議。」
對小野而言，TMS像一個港灣，提供這些不適合體制內教育的「奇葩」學生一個不同的出口，讓學生在自由開放的教學環境中不斷碰撞生活，聚在一起共同探索。他認為， 實驗教育作為一種衝撞教育觀念的方式，與體制內教育並非是對抗關係，而是讓學生實踐夢想的另一種模式。
串聯台北資源的教育場域
大多數的TMS學生，在求學時即累積許多影視作品與工作經驗，因此畢業後能直接與業界接軌，亦有不少學生考取國內外大學。縱使並非以升學為辦學導向，TMS也致力於將實驗教育的概念帶進國內大學「特殊選才」的招生方式，希望招生條件及資源能更加多元化，例如國立台北藝術大學近年開設的「音樂與影像跨域學程」即以創作作品為主要甄選項目。
TMS過去也曾邀請日本映畫大學校長來台參觀TMS的教學環境及課程，因此獲得TMS畢業生可至映畫大學就讀的機會。小野認為，讓國內大學改變選才的概念、使外國學校認可TMS實驗教育，也是TMS一直努力推廣的目標。
TMS作為台北首座以影視音為特色的實驗學校，也積極運用台北豐沛的影視音資源， 提升學生多元教育能量。小野舉例，過去課堂中曾帶學生分組拍攝以台北無圍牆博物館為主題的影片、台北電影節也曾為學生開設策展課程，教導學生如何舉辦影展，今年也將與台北流行音樂中心、台北表演藝術中心合作辦學，開設音響及燈光等課程，松山文創園區、西門紅樓、台北藝穗節等在地資源也都提供TMS學生不同的產學合作方式。
「我一直期待有台北作為後盾，TMS的學生能藉此開拓更多可能。」經過六年的磨合，TMS成為台北市展現實驗教育成果的舞台，小野對於TMS的未來非常有信心，也期許學生們能在台北市的實驗教育中自由探索並茁壯，讓自己的夢想及早扎根。
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在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
我們想讓你知道的是
位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
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