g0v社群的情緒政治：社會運動可以快樂嗎？如何使用娛樂氣氛引起政治行動？

文：羅翔鈞（Sam Robbins，開放文化基金會、台大社會所）

那個（好玩的）精神一直在流失，在緩慢地流失……所以我做的幾乎在g0v裡面所有的事情都是，……在背後（有）這個這個動機，就是想找回來，或者是想要或想要補充回來一點（好玩的精神）。——pm5，g0v貢獻者

當我剛開始參加和研究台灣g0v社群時，我沒有想到它會那麼的「好玩」。g0v社群建立於2012年，是一個去中心化的公民黑客社群，社群的核心價值為開源模式、行動主義與公民精神。儘管很難有一個精準、嚴謹的衡量標準，但g0v社群應該是世界上最活躍的科技社群之一。因為沒有所謂「會員」身分，任何人都可以參與g0v社群，這使得社群成員的背景十分多元，如技術專家、NGO 工作者和學生等等。長期以來，這個社群已經發起許多成功計畫，如Cofacts資訊查核機器人、阿美語字典以及公眾討論政策平台——V-Taiwan，連今年最廣為人知的口罩地圖也是他們的計畫。

我在訪談社群貢獻者的時候，起初相當訝異為什麼「好玩」可以是那麼多人參與g0v的動機，其中不乏g0v最核心的成員，似乎沒有娛樂成分就不能叫做g0v的活動。我這才意識到，娛樂氣氛並非偶然，而是整個社群努力培養，並成為社群能持續運作的關鍵之一。

目前已經有許多學術成果呈現情緒與政治行動之間的關聯性。而在社會運動的研究中，認為熱情、仇恨或厭惡對於某些特定的社會運動有其重要性。這些情緒不一定來自個人的感受，許多時候反而是社會運動領導者故意創造且維持的集體氣氛；或是故意避開某些情緒的爆發。這種行為不限於特定類型的社會運動，從國共內戰到愛滋病罹患者運動都可以發現類似情形。

但我們極少觀察到使用快樂或娛樂這類正面情緒引導的社會運動。如果你對於自身的處境沒有抱持著憤怒或者某些不以為然的情緒，那為什麼要進行社會運動呢？如果這個社會能夠讓你感到很快樂，那為什麼要改變它呢？從這個角度切入，g0v社群其實是某種例外，或者說是另外一種情緒政治的代表案例。在g0v社群中，政治是一件快樂的事情，而這些娛樂其實有政治意涵。

「因為好玩而參加」聽起來簡單，但是當我們思考背後情緒與行動的關係，特別是意識到g0v社群與其他社會運動的差異，我們應該進一步追問：一、如何使用娛樂氣氛引起政治行動？二、一個社會運動如何能有意識地且主動地培養娛樂的氣氛？並讓一群想要改變社會的人在面對艱難的事情時，卻又能感到非常好玩。

好玩的政治參與

截自YouTube影片：g0v tw hackath40n — 提案 — 新手教學 — 集合啦！老地方黑客松

讓我們先從第二個問題開始。如果要理解娛樂在g0v社群中扮演的角色，最好的方式就是直接加入他們。有各式各樣參與的管道，除了參加每兩個月舉辦一次的黑客松外，還可以參加g0v的slack或是各個此專案自己舉辦的活動。根據我的觀察，能夠建立娛樂氣氛的關鍵之一是g0v的飲食文化。這裡所說的飲食文化是包含黑客松提供的食物，以及這些食物怎麼被討論和運用。

例如在第40屆黑客松的新手教學影片中，Cofacts的共同創辦人Billion就告訴大家：「沒有什麼事是一片披薩解決不了的事。如果有，就再吃一片吧！」。在每次黑客松中，炸雞跟披薩幾乎是無法缺少的東西，很多參與者也一直提到食物。我也曾聽說在2020年g0v的第四次國際高峰會時，有一個口譯非常的訝異，想說為什麼他所翻譯的每一場演講都討論到許多有關食物的事。另外，在我第一次參加g0v-jothon（安排g0v黑客松的小組）的會議時，第一個討論事項竟然是下次黑客松到底要訂多少食物。

除了飲食文化以外，幽默也是g0v社群建立娛樂氛圍的關鍵之一。第44屆黑客松的名字是「世界上最危險的黑客松」，為了嘲諷當時經濟學人最新的報導〈世界上最危險的地方——台灣〉。還記得我有一次講出一個大家覺得很好笑的笑話後，被一個貢獻者說我好像慢慢開始理解「g0v文化」。又如主要負責安排g0v的國際交流的g0v-intl小組，同樣很有意識地確保國際交流的活動是很好玩的。這個小組所安排的第一個國際活動是跨國黑客松，跟過往的國際研討會和高峰會的氣氛差很多，故意給參與者更多交流、聊天和吃東西的機會。

娛樂的重要性

g0v的活動的確很好玩，但是我們仍需要進一步探討為什麼要舉辦地這麼娛樂？畢竟大家不是單純來參加派對，主要還是為了貢獻專長給專案。一方面我們可以追溯其文化的發展：g0v的根源是所謂的「黑客文化」，本質上也非常重視娛樂。另一個更關鍵的原因在於g0v進行的政治行動與其他社會運動不同，娛樂因而成為一個很重要的部分。這種公民黑客社群是以無酬的專案貢獻為基礎。換句話說，g0v的運作依賴各個領域的專家在業餘時間貢獻自己的專業知識，而這些付出往往沒有報酬。在這個去中心化的組織中，多數參與者是志工，僅有一小群在g0v-jothon工作的人是以g0v謀生。

雖然g0v成功發起一些有名的專案，但大部分的專案還是以失敗收場，或是長期停留在初步階段，因為這些專案往往缺乏貢獻者。專案的成功與否是有一群人能投入大量時間與關懷，並且願意徒勞無功。大量無償勞動可能造成倦怠，並進一步對於貢獻失去興趣，這成為長期存在於g0v及其參與者的問題，同時也是成功專案必須避開的狀況。因此，創造娛樂的情緒就是為了讓人繼續參加，對很多g0v貢獻者來說，如果黑客松好玩，大家就會繼續參加，才可能會有更長期合作與貢獻。而這個策略目前來看算是非常成功，g0v已經走過了10個年頭，今年六月則剛好是第50屆黑客松的舉辦時刻。