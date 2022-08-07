g0v社群的情緒政治：社會運動可以快樂嗎？如何使用娛樂氣氛引起政治行動？
我們想讓你知道的是
g0v社群希望讓一般民眾意識到如果團結起來做某件事，權力與影響力可以變得非常龐大。因此，娛樂情緒成為關鍵的方式。大家發現自己透過娛樂的活動擁有權力，也因為有娛樂的氣氛，才能培養一個穩定且非根基於仇恨的社群意識。
文：羅翔鈞（Sam Robbins，開放文化基金會、台大社會所）
那個（好玩的）精神一直在流失，在緩慢地流失……所以我做的幾乎在g0v裡面所有的事情都是，……在背後（有）這個這個動機，就是想找回來，或者是想要或想要補充回來一點（好玩的精神）。——pm5，g0v貢獻者
當我剛開始參加和研究台灣g0v社群時，我沒有想到它會那麼的「好玩」。g0v社群建立於2012年，是一個去中心化的公民黑客社群，社群的核心價值為開源模式、行動主義與公民精神。儘管很難有一個精準、嚴謹的衡量標準，但g0v社群應該是世界上最活躍的科技社群之一。因為沒有所謂「會員」身分，任何人都可以參與g0v社群，這使得社群成員的背景十分多元，如技術專家、NGO 工作者和學生等等。長期以來，這個社群已經發起許多成功計畫，如Cofacts資訊查核機器人、阿美語字典以及公眾討論政策平台——V-Taiwan，連今年最廣為人知的口罩地圖也是他們的計畫。
我在訪談社群貢獻者的時候，起初相當訝異為什麼「好玩」可以是那麼多人參與g0v的動機，其中不乏g0v最核心的成員，似乎沒有娛樂成分就不能叫做g0v的活動。我這才意識到，娛樂氣氛並非偶然，而是整個社群努力培養，並成為社群能持續運作的關鍵之一。
目前已經有許多學術成果呈現情緒與政治行動之間的關聯性。而在社會運動的研究中，認為熱情、仇恨或厭惡對於某些特定的社會運動有其重要性。這些情緒不一定來自個人的感受，許多時候反而是社會運動領導者故意創造且維持的集體氣氛；或是故意避開某些情緒的爆發。這種行為不限於特定類型的社會運動，從國共內戰到愛滋病罹患者運動都可以發現類似情形。
但我們極少觀察到使用快樂或娛樂這類正面情緒引導的社會運動。如果你對於自身的處境沒有抱持著憤怒或者某些不以為然的情緒，那為什麼要進行社會運動呢？如果這個社會能夠讓你感到很快樂，那為什麼要改變它呢？從這個角度切入，g0v社群其實是某種例外，或者說是另外一種情緒政治的代表案例。在g0v社群中，政治是一件快樂的事情，而這些娛樂其實有政治意涵。
「因為好玩而參加」聽起來簡單，但是當我們思考背後情緒與行動的關係，特別是意識到g0v社群與其他社會運動的差異，我們應該進一步追問：一、如何使用娛樂氣氛引起政治行動？二、一個社會運動如何能有意識地且主動地培養娛樂的氣氛？並讓一群想要改變社會的人在面對艱難的事情時，卻又能感到非常好玩。
好玩的政治參與
讓我們先從第二個問題開始。如果要理解娛樂在g0v社群中扮演的角色，最好的方式就是直接加入他們。有各式各樣參與的管道，除了參加每兩個月舉辦一次的黑客松外，還可以參加g0v的slack或是各個此專案自己舉辦的活動。根據我的觀察，能夠建立娛樂氣氛的關鍵之一是g0v的飲食文化。這裡所說的飲食文化是包含黑客松提供的食物，以及這些食物怎麼被討論和運用。
例如在第40屆黑客松的新手教學影片中，Cofacts的共同創辦人Billion就告訴大家：「沒有什麼事是一片披薩解決不了的事。如果有，就再吃一片吧！」。在每次黑客松中，炸雞跟披薩幾乎是無法缺少的東西，很多參與者也一直提到食物。我也曾聽說在2020年g0v的第四次國際高峰會時，有一個口譯非常的訝異，想說為什麼他所翻譯的每一場演講都討論到許多有關食物的事。另外，在我第一次參加g0v-jothon（安排g0v黑客松的小組）的會議時，第一個討論事項竟然是下次黑客松到底要訂多少食物。
除了飲食文化以外，幽默也是g0v社群建立娛樂氛圍的關鍵之一。第44屆黑客松的名字是「世界上最危險的黑客松」，為了嘲諷當時經濟學人最新的報導〈世界上最危險的地方——台灣〉。還記得我有一次講出一個大家覺得很好笑的笑話後，被一個貢獻者說我好像慢慢開始理解「g0v文化」。又如主要負責安排g0v的國際交流的g0v-intl小組，同樣很有意識地確保國際交流的活動是很好玩的。這個小組所安排的第一個國際活動是跨國黑客松，跟過往的國際研討會和高峰會的氣氛差很多，故意給參與者更多交流、聊天和吃東西的機會。
娛樂的重要性
g0v的活動的確很好玩，但是我們仍需要進一步探討為什麼要舉辦地這麼娛樂？畢竟大家不是單純來參加派對，主要還是為了貢獻專長給專案。一方面我們可以追溯其文化的發展：g0v的根源是所謂的「黑客文化」，本質上也非常重視娛樂。另一個更關鍵的原因在於g0v進行的政治行動與其他社會運動不同，娛樂因而成為一個很重要的部分。這種公民黑客社群是以無酬的專案貢獻為基礎。換句話說，g0v的運作依賴各個領域的專家在業餘時間貢獻自己的專業知識，而這些付出往往沒有報酬。在這個去中心化的組織中，多數參與者是志工，僅有一小群在g0v-jothon工作的人是以g0v謀生。
雖然g0v成功發起一些有名的專案，但大部分的專案還是以失敗收場，或是長期停留在初步階段，因為這些專案往往缺乏貢獻者。專案的成功與否是有一群人能投入大量時間與關懷，並且願意徒勞無功。大量無償勞動可能造成倦怠，並進一步對於貢獻失去興趣，這成為長期存在於g0v及其參與者的問題，同時也是成功專案必須避開的狀況。因此，創造娛樂的情緒就是為了讓人繼續參加，對很多g0v貢獻者來說，如果黑客松好玩，大家就會繼續參加，才可能會有更長期合作與貢獻。而這個策略目前來看算是非常成功，g0v已經走過了10個年頭，今年六月則剛好是第50屆黑客松的舉辦時刻。
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。