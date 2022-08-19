陳時中批柯市府公辦都更慢，都更處反駁「連8年居六都之冠」，黃珊珊：中央不修法別怪地方執行不力

民進黨台北市長參選人陳時中昨（18）日公布都市更新政策，認為柯市府第二任內公辦都更速度減緩，盤點台北市17處整建住宅、84處海砂屋、110處危險建築，政府優將先介入更新，若當選4年內會推動完成2成核定；不過批評引發北市府不滿，都更處強調「台北市的各項都市更新成果連續8年位居六都之冠」；也有意參選台北市長的副市長黃珊珊也表示，都更處理的不是房子而是人，最難的是意見整合；不如中央帶頭修法，不要怪地方執行不力。

陳時中說，台北市屋齡30年以上占71%，較8年前又增加約16萬戶，屋齡40年以上占44%；都市更新是很重要的事，現在不做，10年後來不及了；台北的都更不能再等，若再拖下去，會面臨大量人口的流失，讓台北市失去活力、生命力，喪失未來發展的可能性。

陳時中表示，現在已經完成的公辦都更都是單純獎勵做得起來的，若沒有政府參與、難度高的，就只能不斷地等待；因此他首要展現決心，不再是隨意用獎勵的辦法，而是要先從安全做起，因此有危險的住宅，政府優先介入，包括整建住宅17處、海砂屋84處、危險建築110處，4年內要推動核定2成，8年核定5成。

陳時中提的「2個願景」是老舊建築密集地區，正規檢討都市計畫，政府推動翻轉再生；TOD（大眾運輸導向發展） 地區，容積獎勵提高開發強度，政府輔導成案。「3大團隊」在都市更新處、住都中心擴大編制及民間專業團隊的基礎下，建立都更特戰隊，由市長、副市長擔任指揮中樞。

最後還有「4大策略」包括審議明確化，都更通關再加速，1年內完審，避免公務員涉訟；建立案件預審制度，減少退補件提升效率；前端有更多的專業諮詢，提供市民信賴的管道；最後則是產權交換機制，讓長輩提早住新家。

柯文哲、黃珊珊：都更不是畫大餅就好

對於陳時中批評柯市府進入第2任期後，都更執行力變差，公辦都更第二期進度緩慢；柯文哲笑稱「陳時中可能沒有先Google清楚資料」台北市都更處昨天則立刻發新聞稿反駁，強調公辦都更案自2015年便著手盤點推動，於2016年首訂「臺北市公辦都市更新實施辦法」，並設有專責單位，迄今已持續8年，北市各項都市更新成果也連續8年位居六都之冠，截至今年為止已啟動共28案公辦都市更新案，其中斯文里三期整宅、大直北安段公辦都更案已順利完工。

都更處指出，柯文哲上任後，於2018年起已劃定全市85處更新地區及2處策略性更新地區，並制訂因地制宜的指導原則，以調節地區發展。加上推動公辦都更，優先選定18案公辦都更基地，結合公部門及民間力量推動更新，迄今已有2案完工，6案興建動工，2案完成都更審議核定，4案進入都更審議階段。

不過陳時中競選總部政策小組總召集人立委管碧玲對於柯文哲質說「沒先查查資料」，今天在臉書上反擊，台北市公辦都更「1.0」和「2.0」檢視的結果就是「1.0」的18案，至今只有2案完工、6案動工，這8案中有6案是在第一任規劃的，第二任僅2案，第一任比第二任做得多；完工的2案，只有一案是市政府推動的「原汁原味的公辦都更」，是林欽榮副市長、林洲民局長努力出來的「斯文里三期整宅」；另一案其實是100%國防部眷村閒置土地的都更案。

管碧玲也強調，「1.0」這18案多數為純公有土地或高比例公有土地，產權單純、好做的案子。看不出市政府對需要改善居住安全、推動都市再生的積極性與計畫性。2020年提出「公辦都更2.0」全部10案均尚未核定，僅松柏大樓在今年2月總算辦了事業及權變計畫公辦公聽會。絕大多數都停留在意願調查，包括大家關心的信維市場。

管碧玲認為，台北市區的都更需求全國最高，民間推動都更的人數全國最多，民辦、自辦加總起來的推動數量當然全國最多。但是民眾最關心的申請都更計畫核定時間，台北市確實是全國最久，而且在柯市長第二任內所需時間比第一任要多花一年。民眾最在意的都更案件審議效率，台北市政府耗費的審查時間也是全國第一名。

黃珊珊評論陳時中的都更政策時則表示，《都更條例》是中央政府把天花板放在那，要用很大力氣才能用海砂屋或其他TOD（大眾運輸導向都市發展）、EOD（市有建物及用地整合運用導向都市發展）方式增加 。黃珊珊也反駁，若民進黨要改，中央政府可修法，而不是好像地方政府執行不力。

黃珊珊也說，政府畫大餅很容易，但都更需要推力跟拉力，很多議員也都爭取很多年，速度這麼慢主要就是有人覺得房子不需要，或無法預期將來的權益，「這不是畫個餅就能生出來」。每個房子都是民眾一輩子的資產，要說服民眾加入且覺得安心，「這件事比跟對方說有什麼法規，我可以幫你核定來得更重要」，用公辦督更與都更工作站，一站一站派人進去說服，最困難的事意見的整合，因為都更面對是人，不是房子而已。

此外黃珊珊昨日受訪時也表示，台北市未來都更重點放在學校改建，全市有200多所學校超過50年，需要改建整併，例如永春跟永吉國小合併改為「雙永國小」，一間學校不需要兩個操場，空出來的地就可蓋社會住宅，還可以提供給周圍都更單元做中繼宅；長者租屋比較困難，「捧著錢也不一定有人租」到時候學校改建時就能提供長者居住單元。