電視購物專家沒說，但你一定要知道的事！

文：日光

雖說現在景氣不佳，但有一種行業的業績卻年年成長，那就是「電視購物」，電視購物台是全年無休、24小時放送的廣告頻道，光是東森購物去年總營業額就超過283.2億台幣。

電視購物主力客群落有八成都是女性，年齡多在35到45歲之間，平均單筆消費額高達3500元以上，十分驚人。

電視購物最懂你的心，促銷手法花樣多

一個電視購物頻道，只要能讓觀眾的目光停留一分鐘以上，就算成功了。許多人手中的遙控器只要轉到電視購物頻道，就會自動定格，目不轉睛地收看，接著就會自動拿起電話下訂，而且購物台什麼都賣，有時還故意在半夜賣牛排，找臨演痛快試吃，營造出非買不可的氛圍，豈能不賺錢？

大家會對電視購物產品如此瘋狂，那是因為購物台非常懂得消費者心理，而且購物專家學問大，往往對觀眾造成致命的吸引力。到底電視購物台有哪些促銷手法，讓人不自覺拿起電話瘋狂訂購？身為消費者的你我，又要如何防禦呢？

手法一：幫觀眾「拗」福利

常看到電視上的購物專家，幫觀眾向廠商拗的福利愈來愈多，氣到廠商代表走出攝影棚，但沒多久又走回來，贈品馬上換成另一個。而觀眾則一邊嘲笑其誇張的宣傳手法，一邊又忙著掏出信用卡打電話。

其實購物台都會先跟廠商談好一定的價格與福利，然而一旦開始現場直播，不習慣面對鏡頭的廠代，往往在主持人軟硬兼施的逼迫下，糊里糊塗就答應給一堆福利，當購物台的背景音樂一出，就表示主持已經探到廠商的底了，特寫鏡頭一帶就差不多了。

但贈品也不是愈多就愈好，拿了贈品卻反而吃虧者，仍大有人在，還是得仔細想清楚：自己是不是真的想要這項商品。也要多方比價，免得買到比市價更貴的商品，失去電視購物搶便宜的意義。

手法二：倒數計時，超值組合僅此一檔

購物台也常用「限時壓力」來刺激消費，讓人覺得：只有剩下這一檔，只有今天，之後就不再推出，現在不買就沒有了等等。於是觀眾便不假思索，立刻打電話訂貨，沒想到同樣商品檔次一天重播兩三次，甚至隔幾天又有了，理由無非是廠場又特別出貨云云。

遇到這種手法時，一定要冷靜對待，天底下沒有非買不可的商品，只要東西好賣，廠商就會設法持續出貨，大可不必擔心買不到。

手法三：客服滿線、倒數計時、數量限制

「限量壓力」也是購物台常用的手法，經常用「僅有這一檔優惠價格和贈品，錯過再等一年」、「因名額有限或商品不多，只剩部分地區有名額」、「只剩最後十名」、「訂購名額已爆滿賣光了，為了慶祝熱銷，再加碼開放民眾訂購」等話術，讓消費者怕自己買不到，就趕緊打電話訂購，但事實上根本就沒有限定名額，產品更是無限量供應。

遇到這種狀況，若真有需要而買了該項商品，倒也罷了，但若是因為這種手法誘發了你的消費慾而買它，心裡當然就覺得不舒服了。

手法四：一天只要幾塊錢，商品超便宜

若推銷例如液晶電視、相機、鑽石、藝術品等高單價商品，電視購物台就會祭出以上手法，誘發消費者的購買意願。

消費者本來還在考慮預算問題，但一聽可以分期付款，等於是先享受後付款，馬上就心動了，最後購物專家再加上一句「一天只要X塊錢」，讓消費者感到輕鬆無負擔，還可以提前圓夢，很快就下手買了。

以上這些都是消費心理學的一環，對於好康一堆的超值商品，消費者還是要理智看待，不要一時失心瘋，這個也買那個也買，就算東西再便宜，買的數量一多，總金額還是很驚人。最重要的是確認該商品是否真的符合你所需，否則再便宜都是一種浪費。

為什麼電視購物台的東西可以這麼便宜？

雖說各家購物台都在比便宜，但其實購物台的毛利並不低，以衣服來說，甚至高達50％。

雖然每項商品的利潤結構都不盡相同，但購物台的利潤空間其實和百貨公司不相上下，百貨公司的建築物等於是購物台的頻道租賃費，專櫃小姐等於是購物專家，既然都差不多，廠商為什麼會選擇在購物台販售商品呢？

因為購物台可以在40分鐘之內，賣出該商品在百貨公司一年的銷量，因此購物台跟廠商的議價空間就比較大，用「以量制價」的方式壓低價格，或要求贈品等。另外，也有廠商是把「賠錢賣」當成廣告費用支出，價格自然就比市價要低很多。

哪些東西在電視購物台買最划算？

購物台的商品種類繁多，但要說最便宜的，還是有幾項特定商品：

1. 鑽石

購物台現在賣的鑽石都附有GIA國際贈書保證，許多世界知名的鑽石商均使用GIA的證書，這種證書無法仿冒，只要有此證書，就一定是真貨。而且購物台只要出現一次假貨，就會被媒體大肆炒作，信譽全毀，因此購物台比消費者更重視鑽石的真偽，也有自己的檢驗單位，即使商家已附上保證書，購物台都還會再重新鑑定。加上價錢也比較便宜，又可以分期付款，是十分划算的購物台商品。

2. 旅遊券

通常旅遊券都是購物台直接跟旅行社或飯店談來的，所以價格實惠，內容又高級，值得一買。

3. 女性內衣

價格便宜品質好，也是值得在購物台買的商品。

電視購物地雷區

電視購物台確實有其過人之處，根據調查，電視購物產品中，女性朋友最愛買的三大類產品分別是：美容保養產品、保健食品、居家生活用品。

但也因為電視購物台的行銷手法創意無限，帶來了許多消費糾紛，因而跟購物台買東西時，究竟要注意哪些事情，又有哪些地雷區呢？

地雷一：醫美諮詢券可能違法