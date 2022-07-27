電視購物專家沒說，但你一定要知道的事！
我們想讓你知道的是
我們常說「六分鐘護一生」，但根據消費者心理調查，消費者在看電視購物頻道時，七分鐘就可決定要不要買東西，一個不小心就可能「七分鐘誤你一生」。所以，購物台的商品若是你「必要」的，那就直接買進；若是你「需要」的，就先冷靜思考一下；若只是你「想要」的，那就直接關上電視。
文：日光
雖說現在景氣不佳，但有一種行業的業績卻年年成長，那就是「電視購物」，電視購物台是全年無休、24小時放送的廣告頻道，光是東森購物去年總營業額就超過283.2億台幣。
電視購物主力客群落有八成都是女性，年齡多在35到45歲之間，平均單筆消費額高達3500元以上，十分驚人。
電視購物最懂你的心，促銷手法花樣多
一個電視購物頻道，只要能讓觀眾的目光停留一分鐘以上，就算成功了。許多人手中的遙控器只要轉到電視購物頻道，就會自動定格，目不轉睛地收看，接著就會自動拿起電話下訂，而且購物台什麼都賣，有時還故意在半夜賣牛排，找臨演痛快試吃，營造出非買不可的氛圍，豈能不賺錢？
大家會對電視購物產品如此瘋狂，那是因為購物台非常懂得消費者心理，而且購物專家學問大，往往對觀眾造成致命的吸引力。到底電視購物台有哪些促銷手法，讓人不自覺拿起電話瘋狂訂購？身為消費者的你我，又要如何防禦呢？
手法一：幫觀眾「拗」福利
常看到電視上的購物專家，幫觀眾向廠商拗的福利愈來愈多，氣到廠商代表走出攝影棚，但沒多久又走回來，贈品馬上換成另一個。而觀眾則一邊嘲笑其誇張的宣傳手法，一邊又忙著掏出信用卡打電話。
其實購物台都會先跟廠商談好一定的價格與福利，然而一旦開始現場直播，不習慣面對鏡頭的廠代，往往在主持人軟硬兼施的逼迫下，糊里糊塗就答應給一堆福利，當購物台的背景音樂一出，就表示主持已經探到廠商的底了，特寫鏡頭一帶就差不多了。
但贈品也不是愈多就愈好，拿了贈品卻反而吃虧者，仍大有人在，還是得仔細想清楚：自己是不是真的想要這項商品。也要多方比價，免得買到比市價更貴的商品，失去電視購物搶便宜的意義。
手法二：倒數計時，超值組合僅此一檔
購物台也常用「限時壓力」來刺激消費，讓人覺得：只有剩下這一檔，只有今天，之後就不再推出，現在不買就沒有了等等。於是觀眾便不假思索，立刻打電話訂貨，沒想到同樣商品檔次一天重播兩三次，甚至隔幾天又有了，理由無非是廠場又特別出貨云云。
遇到這種手法時，一定要冷靜對待，天底下沒有非買不可的商品，只要東西好賣，廠商就會設法持續出貨，大可不必擔心買不到。
手法三：客服滿線、倒數計時、數量限制
「限量壓力」也是購物台常用的手法，經常用「僅有這一檔優惠價格和贈品，錯過再等一年」、「因名額有限或商品不多，只剩部分地區有名額」、「只剩最後十名」、「訂購名額已爆滿賣光了，為了慶祝熱銷，再加碼開放民眾訂購」等話術，讓消費者怕自己買不到，就趕緊打電話訂購，但事實上根本就沒有限定名額，產品更是無限量供應。
遇到這種狀況，若真有需要而買了該項商品，倒也罷了，但若是因為這種手法誘發了你的消費慾而買它，心裡當然就覺得不舒服了。
手法四：一天只要幾塊錢，商品超便宜
若推銷例如液晶電視、相機、鑽石、藝術品等高單價商品，電視購物台就會祭出以上手法，誘發消費者的購買意願。
消費者本來還在考慮預算問題，但一聽可以分期付款，等於是先享受後付款，馬上就心動了，最後購物專家再加上一句「一天只要X塊錢」，讓消費者感到輕鬆無負擔，還可以提前圓夢，很快就下手買了。
以上這些都是消費心理學的一環，對於好康一堆的超值商品，消費者還是要理智看待，不要一時失心瘋，這個也買那個也買，就算東西再便宜，買的數量一多，總金額還是很驚人。最重要的是確認該商品是否真的符合你所需，否則再便宜都是一種浪費。
為什麼電視購物台的東西可以這麼便宜？
雖說各家購物台都在比便宜，但其實購物台的毛利並不低，以衣服來說，甚至高達50％。
雖然每項商品的利潤結構都不盡相同，但購物台的利潤空間其實和百貨公司不相上下，百貨公司的建築物等於是購物台的頻道租賃費，專櫃小姐等於是購物專家，既然都差不多，廠商為什麼會選擇在購物台販售商品呢？
因為購物台可以在40分鐘之內，賣出該商品在百貨公司一年的銷量，因此購物台跟廠商的議價空間就比較大，用「以量制價」的方式壓低價格，或要求贈品等。另外，也有廠商是把「賠錢賣」當成廣告費用支出，價格自然就比市價要低很多。
哪些東西在電視購物台買最划算？
購物台的商品種類繁多，但要說最便宜的，還是有幾項特定商品：
1. 鑽石
購物台現在賣的鑽石都附有GIA國際贈書保證，許多世界知名的鑽石商均使用GIA的證書，這種證書無法仿冒，只要有此證書，就一定是真貨。而且購物台只要出現一次假貨，就會被媒體大肆炒作，信譽全毀，因此購物台比消費者更重視鑽石的真偽，也有自己的檢驗單位，即使商家已附上保證書，購物台都還會再重新鑑定。加上價錢也比較便宜，又可以分期付款，是十分划算的購物台商品。
2. 旅遊券
通常旅遊券都是購物台直接跟旅行社或飯店談來的，所以價格實惠，內容又高級，值得一買。
3. 女性內衣
價格便宜品質好，也是值得在購物台買的商品。
電視購物地雷區
電視購物台確實有其過人之處，根據調查，電視購物產品中，女性朋友最愛買的三大類產品分別是：美容保養產品、保健食品、居家生活用品。
但也因為電視購物台的行銷手法創意無限，帶來了許多消費糾紛，因而跟購物台買東西時，究竟要注意哪些事情，又有哪些地雷區呢？
地雷一：醫美諮詢券可能違法
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【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
我們想讓你知道的是
蔬果外觀看不到的「農藥殘留」問題，是最常見的食安危機之一，非常值得留意。「無毒農」是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
「民以食為天」，吃是每天生活中不可或缺的一件事，而「天天五蔬果」則是維持健康的基本營養需求，但吃進肚裡的這些蔬菜、水果的食品安全，你放心嗎？
蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
農藥依據作用機制特性，可以分為系統性農藥、接觸性農藥兩種，接觸性農藥是將農藥噴灑在作物表面，讓病蟲害直接接觸藥劑而被殺滅；系統性農藥則會在植物體內透過輸導作用分布在植株中，以達到消滅病蟲害物的目的。由於系統性農藥是在植物體內而非僅在植物表面作用，若系統性農藥過量殘留時，無法透過清洗方式將其除去，所以挑選安心的蔬果來源，比將蔬果清洗仔細來得更重要。
蔬果農藥殘留怎麼驗？質譜快篩法最精準
要為所有的蔬果把關安全，可不容易！光是台北農產運銷公司（北農）單日的蔬菜成交量就可達約1,500噸，全台灣每天吃掉的蔬果這麼多，是怎麼把關的呢？目前國內的農產中心是採隨機抽驗方式，從大量蔬果中抽出一些樣本檢驗農藥殘留量，有時農藥殘留量不合格率可以達到10%，甚至在2021年時，行政院消保處抽驗網購蔬菜產品的農藥殘留結果更為驚人，不合格率達30%，其中一件青蔥產品的農藥超標量達到36倍；而2022年消基會抽驗同時抽驗進口草莓與本土草莓，不合格率竟也達到50%。這樣的狀況，實在讓人難以心安，非常需要仔細檢驗與把關。
那麼，蔬果的農藥殘留是使用什麼方式來檢驗呢？目前常用的農藥快速檢驗方法（快篩法）可分為生化法、拉曼光譜法、質譜快篩法。歷史最悠久的生化法是目前國內各大市場、量販店，最普遍的快篩方式，主要方式為讓農藥與試劑反應後生成顏色，以顏色變化測定農藥殘留量。這種方法快速、便宜，但對於農藥專一性較低，只能驗出30多種的農藥。
農藥種類越來越多、廠牌更複雜，接下來介紹的拉曼光譜法與質譜篩檢法，就是替代生化法的新科技。拉曼光譜法使用拉曼散射儀檢測，速度快是其優點，缺點則是偽陽性偏高，專一性不及質譜快篩法。至於質譜快篩法，是農委會農業藥物毒物試驗所研發的專利方法，獲得歐盟、美國、日本、台灣等多國專利，也是衛生福利部食品藥物管理署公開建議的檢驗方法。每種農藥只要有對應的有機物感應劑，就能驗得到，單件樣品檢測時間最快只要10分鐘。更重要的是檢驗結果更加精準、正確，是目前全世界農藥檢驗的標竿技術。但相對的，儀器成本非常高，需要長期投資，且對檢驗人員的專業有所要求。以防疫時代的醫療應用來譬喻，拉曼光譜法是很好的快篩試劑，質譜篩檢則是準確性、敏感性高的PCR檢測。
也因為質譜快篩法的成本高昂，因此除了農產中心、學術單位或專業檢驗公司外，一般通路平台投資的意願不高。以無毒、友善、安心為核心理念經營的農產電商平台「無毒農」，是全台灣第一個獲得國家藥毒所技術技術轉移的質譜快篩法的農產平台，也是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
日常選購蔬果時，除了確認業者是否符合國家標準，更要選擇科學方式檢驗合格的產品，且在食用之前多加清洗、去皮，以減低農藥的殘留，確保食用安全。
無毒農六大安心保證，是消費者最安心的後盾
無毒農為平台上所有農產商品提供六大安心保證：第一保證全部商品經過質譜儀檢驗農藥殘留合格，365天每天都檢驗，時時刻刻為客戶嚴謹把關食品安全；第二保證檢驗標準堅持比政府雙倍嚴格。全商品保證無農藥或低於國家農藥殘餘安全值一半以下。而全國農藥減半也是2027年全國要達到的永續環境目標；第三保證產地直送最新鮮，這歸功於無毒農致力建立對農友、土地、消費者都友善的正向循環機制，與多位小農建立合作關係，以產地直送方式減少中間的層層剝削，同時讓消費者、農友都受益。
無毒農的第四保證，則是提供最完善放心的退換貨機制，消費者若對收到的商品有疑問，24小時內拍照、聯繫客服，就能無條件退換貨；第五保證是產品投保食品安全險，不只有質譜儀檢驗把關，更透過食品安全險提供消費者更完整的保障。第六保證則是推廣食農教育，與農友們合作一起推廣農業議題，讓更多人了解農產品的生產過程，珍惜農產資源的可貴。
蔬果全篩檢、健康零風險，無毒農給您最安心的食安保證
無毒農是全台唯一投資質譜儀快篩技術，真正可以做到利用最新農藥檢測進行全產品檢驗的農產電商平台，每天為消費者的食安把關。選擇無毒農，不必再擔心蔬果農藥過量殘留問題，讓飲食生活更健康也更心安。