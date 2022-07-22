緊跟台灣腳步，泰國也將成為亞洲第二個同婚合法的國家？

台灣在2019年由大法官釋字，也就是以所謂專法的方式，開放同性伴侶可以締結婚姻，成為亞洲第一個支持同婚的國家。雖說國內仍存在反對聲浪，且尚有包含領養、跨國伴侶等議題需要進一步規範，但終究是相當具有意義的一大邁進，間接鼓舞了亞洲其它地區的同志與人權團體。

畢竟，所謂權利，本來就是靠爭取而來，早期對於原住民，女性的歧視，隨著社會的演進如今已很少出現。同樣，在當今針對LGBTI+族群、外來移工，乃至更多弱勢團體的保障，也理應隨著時代的演進，文明會越來越成熟，以致讓某些普世價值，可以真正落實在所有群體之中。

台灣已經做出了不錯的示範，放眼亞洲其它地區，日本，香港與泰國也都有不同程度的進步，例如日本，雖說主流的執政黨對於該議題仍趨於保守，但地方卻政府與議會卻以「伴侶登記制度」的方式，某種程度上承認伴侶關係，讓像是申請社會福利、簽署手術同意書等權利受到保障。而在香港，2019年就已經有法院裁定同性伴侶可以合併報稅，公務人員同性伴侶，亦享有配偶的福利等，雖說嚴格上都還不能稱作同性婚姻法，但至少在許多方面，已有相當的進展。

而泰國，本就對於LGBTI+的議題抱持開放態度，社會上也普遍對性別議題給予極大的包容（比起其他國家），甚至在早期，一度有外媒認為泰國才可能是亞洲第一個同性婚姻合法化的國度，相關法案也確實一直有倡議團體與國會議員爭取中，例如，泰國司法部「權利與自由保護司」（Department of Rights and Liberties Protection）早在2013年就提出「同性婚姻合法化」的法案。只不過，泰國政局動盪也是舉世聞名的，2014年遭遇軍事政變，議會無限期休會，派系林立與鬥爭，加上政府主要的心思多半放在招攬外資與振興經濟方面，人權與婚姻的議題，雖說民間討論熱烈，但到了政策議程的討論上，卻不是那麼受到重視。

不過，泰國內閣就在不久前批准了《民事伴侶法案》，呈上議會進行一讀程序。該法案其實在2018年便已有草案，以民事結合的方式，承認同性別的伴侶雙方，在法律上的權益，只要任一方年滿17歲且為泰國籍，便可合法登記為「民事伴侶」，有那麼點像台灣以「專法」規範的意味。然而，泰版的民事伴侶法仍無法完全相同於民法中的婚姻，至少在配偶稅收優惠，即就業方面，尚欠缺完整的保障，這也是民權團體為之詬病之處，這也如同台灣當年一樣，積極爭取直接修改現有婚姻條款，而非透過專法的方式，另立規範。

Photo Credit: Reuters/達志影像 圖為2018年在曼谷舉行的同志大遊行。

當然，民間的支持是一回事，要能夠以法律保障，還是需要靠政治的力量，才能推動無論是修法還是立專法。

在泰國，娛樂界公開出櫃的名人不少，但在政界，雖有跨性別的國會議員，但公開自己性取向的政治人物，仍不多見（或許，這裡也有一個角度值得反思，我們選賢與能是希望她們以專業服務國家與社會，至於個人的隱私與性別取向，到底關大眾什麼事？）。身為跨性別人士，2019年曾一度要競選泰國總理的恩加姆普林（Pauline Ngarmpring），就對媒體表示過，民事伴侶法案其實並未真正落實平權，但總比什麼都沒有好，「這不是我們這一代人可以完成的戰鬥」 ，同樣的言論，我想也是台灣與諸多亞太地區，爭取平權團體的心聲。