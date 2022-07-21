特斯拉財報重點一次看：第2季獲利優於市場預期，賣出75%比特幣套現因應上海停工
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特斯拉（Tesla）20日公布第2季獲利優於市場預期，因中國疫情衝擊，賣出75%的比特幣套現。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）強調不排除降低售價拼需求，下半年力拼年產量達230萬輛、成長率50%。
電動車大廠特斯拉（Tesla）20日公布第2季獲利優於市場預期，但因應上海疫情衝擊，賣出75%的比特幣套現。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）強調不排除降低售價拚需求，下半年要打年產量230萬輛、成長率50%。而市場分析特斯拉下半年重點在於訂單、供應鏈和現金流。
特斯拉財報優於預期
中國日前受到供應鏈干擾、疫情復燃等影響，華爾街本來預期特斯拉財報會相當難看。不過，20日特斯拉公布第2季財報卻「超乎預期」，淨利達23億美元（新台幣683.1億元），高於市場預期19億美元（新台幣564.3億元）和去（2022）年同期的11億美元（新台幣326.7億元）。
美中不足的是，淨利低於今（2022）年第1季的33億美元（新台幣980.1億元）的史上最佳紀錄。這也反應在每股盈餘（EPS）是，本季為2.27美元，高於分析師平均預估的每股2.07美元，但是不如前季3.22美元。
馬斯克強調，「儘管面對諸多挑戰，但特斯拉仍創下了本公司成立以來最強勁的業績表現之一。」他補充說明：「數年來供應鏈情況一直是如此的糟糕。」這也導致第2季汽車業務毛利率在27.9%，不如上季的32.9%和去年同期的28.4%。。
特斯拉今年產量挑戰230萬輛
目前特斯拉上海工廠每年可以生產75萬輛汽車，包含Model 3轎車和Model Y混型車系列；柏林和美國德州的眾多工廠年生產可超過25萬輛，大多是Model Y。
特斯拉強調，此些量產能力處於「初期」，意味未來將能擴大產能；還有加州弗裡蒙特的首家工廠，年產量達55萬輛，包含：Model 3系列、Model X運動型多用途車（SUV）和Model Y，該區總數較上季多了5萬輛。
總言之，特斯拉綜合各大廠區不分車款，目前全球產能為155萬輛左右。馬斯克說，目標年底每周生產4萬輛車，高於近期的每周約3萬輛車。也就是剩下不到5個月的時間，將全力衝刺產能達到80萬輛左右的水準，年產量要突破至少230萬輛左右（2021年才不到百萬輛）。
馬斯克：通膨緩和可能價低售價
馬斯克也提及，希望能夠降低特斯拉汽車售價，不能因為成本上揚，就任意拉高售價，如此需求就會驟降。他：「我們已經漲價好幾次了。坦白說現在汽車售價處於尷尬的情況。但我們也面臨很多供應鏈和生產方面的衝擊，以及表現瘋狂的通貨膨脹，」他補充，希望在適當時機降低汽車售價。
根據研究調查機構Bernstein Research的數據顯示，因為零組件漲價，美國今年6月底訂購了特斯拉Y遠程版客戶，相較去年必須多付出1.4萬美元。
年成長50%難度高、儲能業務仍強勁
展望未來特斯拉表示，全球供應鏈受阻、缺工等還有許多問題，使特斯拉工廠一直產能全開。特斯拉財務官Zach Kirkhorn表示，目前目標未改變是要比去年成長50%，但他承認此一目標艱難。
儲能業務微幅下滑，特斯拉認為這是「晶片荒」帶來的問題。該業務將較去年下降了11%，卻覺上季成長了90%。特斯拉表示，儲能產品的需求仍然超過了供應，他們向住宅和商業客戶銷售太陽能和儲能產品獲得巨大成功。
特斯拉賣出比特幣套現
最後，特斯拉公布，第2季賣掉75%的比特幣，轉向持有法定貨幣（如美元，資產負債表增加9.36億美元現金，數位資產部位萎縮至2.18億美元。馬斯克強調，因應上海防疫停工，需要更多現金，但是特斯拉仍對未來增加比特幣，保持開放態度。
未來觀察重點：訂單、供應鏈和現金流
《華爾街日報》對此分析，特斯拉必須要不斷成長維持「現金流」，如同其他傳統車商一樣，也就是說製造車商通常是向客戶交車後才有現金收入，但遇上景氣逆轉時現金流就可能產生問題。據財報顯示，第1季現金為22億美元，第2季已經降到了6.21億美元，這個數字還在可接受範圍，這也說明第2季特斯拉「裁員」的用意。
還有，特斯拉不斷強調，軟體最後也能實現盈利，但就現況而言大部分都是「生產性業務」。此外，外界關切美國經濟有衰退對特斯拉的風險，但仍積累的訂單化解了市場部分疑慮，整體而言特斯拉處於供不應求的狀態，最後必須緊盯特斯拉下半年「訂單變化」、「供應鏈狀況」以及「現金流」，更能掌握未來的發展動向。
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核稿編輯：翁世航
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
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若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹