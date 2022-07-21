特斯拉財報重點一次看：第2季獲利優於市場預期，賣出75%比特幣套現因應上海停工

電動車大廠特斯拉（Tesla）20日公布第2季獲利優於市場預期，但因應上海疫情衝擊，賣出75%的比特幣套現。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）強調不排除降低售價拚需求，下半年要打年產量230萬輛、成長率50%。而市場分析特斯拉下半年重點在於訂單、供應鏈和現金流。

特斯拉財報優於預期

中國日前受到供應鏈干擾、疫情復燃等影響，華爾街本來預期特斯拉財報會相當難看。不過，20日特斯拉公布第2季財報卻「超乎預期」，淨利達23億美元（新台幣683.1億元），高於市場預期19億美元（新台幣564.3億元）和去（2022）年同期的11億美元（新台幣326.7億元）。

美中不足的是，淨利低於今（2022）年第1季的33億美元（新台幣980.1億元）的史上最佳紀錄。這也反應在每股盈餘（EPS）是，本季為2.27美元，高於分析師平均預估的每股2.07美元，但是不如前季3.22美元。

馬斯克強調，「儘管面對諸多挑戰，但特斯拉仍創下了本公司成立以來最強勁的業績表現之一。」他補充說明：「數年來供應鏈情況一直是如此的糟糕。」這也導致第2季汽車業務毛利率在27.9%，不如上季的32.9%和去年同期的28.4%。。

特斯拉今年產量挑戰230萬輛

目前特斯拉上海工廠每年可以生產75萬輛汽車，包含Model 3轎車和Model Y混型車系列；柏林和美國德州的眾多工廠年生產可超過25萬輛，大多是Model Y。

特斯拉強調，此些量產能力處於「初期」，意味未來將能擴大產能；還有加州弗裡蒙特的首家工廠，年產量達55萬輛，包含：Model 3系列、Model X運動型多用途車（SUV）和Model Y，該區總數較上季多了5萬輛。

總言之，特斯拉綜合各大廠區不分車款，目前全球產能為155萬輛左右。馬斯克說，目標年底每周生產4萬輛車，高於近期的每周約3萬輛車。也就是剩下不到5個月的時間，將全力衝刺產能達到80萬輛左右的水準，年產量要突破至少230萬輛左右（2021年才不到百萬輛）。

馬斯克：通膨緩和可能價低售價

馬斯克也提及，希望能夠降低特斯拉汽車售價，不能因為成本上揚，就任意拉高售價，如此需求就會驟降。他：「我們已經漲價好幾次了。坦白說現在汽車售價處於尷尬的情況。但我們也面臨很多供應鏈和生產方面的衝擊，以及表現瘋狂的通貨膨脹，」他補充，希望在適當時機降低汽車售價。

根據研究調查機構Bernstein Research的數據顯示，因為零組件漲價，美國今年6月底訂購了特斯拉Y遠程版客戶，相較去年必須多付出1.4萬美元。

年成長50%難度高、儲能業務仍強勁

展望未來特斯拉表示，全球供應鏈受阻、缺工等還有許多問題，使特斯拉工廠一直產能全開。特斯拉財務官Zach Kirkhorn表示，目前目標未改變是要比去年成長50%，但他承認此一目標艱難。

儲能業務微幅下滑，特斯拉認為這是「晶片荒」帶來的問題。該業務將較去年下降了11%，卻覺上季成長了90%。特斯拉表示，儲能產品的需求仍然超過了供應，他們向住宅和商業客戶銷售太陽能和儲能產品獲得巨大成功。

特斯拉賣出比特幣套現

最後，特斯拉公布，第2季賣掉75%的比特幣，轉向持有法定貨幣（如美元，資產負債表增加9.36億美元現金，數位資產部位萎縮至2.18億美元。馬斯克強調，因應上海防疫停工，需要更多現金，但是特斯拉仍對未來增加比特幣，保持開放態度。

未來觀察重點：訂單、供應鏈和現金流

《華爾街日報》對此分析，特斯拉必須要不斷成長維持「現金流」，如同其他傳統車商一樣，也就是說製造車商通常是向客戶交車後才有現金收入，但遇上景氣逆轉時現金流就可能產生問題。據財報顯示，第1季現金為22億美元，第2季已經降到了6.21億美元，這個數字還在可接受範圍，這也說明第2季特斯拉「裁員」的用意。

還有，特斯拉不斷強調，軟體最後也能實現盈利，但就現況而言大部分都是「生產性業務」。此外，外界關切美國經濟有衰退對特斯拉的風險，但仍積累的訂單化解了市場部分疑慮，整體而言特斯拉處於供不應求的狀態，最後必須緊盯特斯拉下半年「訂單變化」、「供應鏈狀況」以及「現金流」，更能掌握未來的發展動向。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航